«Атланта» — «Индиана». Прогноз: ставим на «Хоукс», пока линия не просела

Скотт Брукс настоящий гений. «Уизардс» вышли на матч с «Селтикс» в боевом составе, быстро захватили инициативу и создали комфортный перевес в 15 очков, а потом наставник «Вашингтона» посадил всех лучших игроков на лавку и спокойно слил матч.

Из-за полученного поражения «Уизардс» теперь обладают большими шансами на высокий пик, но столь наглое и циничное решение даже по отношению к собственным болельщикам явно не добавляет уважения к организации. «Вашингтон» демонстративно наплевал на принцип спортивной борьбы.

Рубрика завершила день с потерями, но некритичными. Ставки на викторию «Уизардс» в первой четверти и в матче, а также на победу парней Скотта Брукса с разницей в 6 или более очков провалились, зато зашла фора «+1,5» на «Вашингтон» по точным попаданиям из-за дуги.

«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз: спасти «Селтикс» сможет только Ябуселе Без семи важнейших игроков «Бостон» уступит на выезде «Вашингтону» — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 27 470 фишек.

11 апреля на паркете «Стэйт Фарм-Арены» «Атланта» встретится с «Индианой» в заключительном игровом дне регулярного чемпионата НБА. В нынешнем сезоне команды соперничали уже трижды, во всех случаях победа доставалась «Пэйсерс». В предстоящем поединке букмекеры не видят явного фаворита и выставляют примерно равные коэффициенты на оба коллектива.

Прогноз матча «Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс» (11.04.2019)

«Атланта» и «Индиана» синхронно уступили в двух последних матчах, но упомянутые неудачи никак не влияют на настроение и перспективы обеих организаций. «Пэйсерс» вовсю готовятся к битве с «Селтикс» в первом раунде плей-офф, а «Хоукс» продолжают заниматься строительством команды и радуют болельщиков выступлениями на своём паркете.

Формально, у «Индианы» травмированы лишь Мэттьюс и Оладипо, однако даже в официальном Твиттере «Пэйсерс» указана информация о вероятном пропуске встречи сразу несколькими баскетболистами. Очевидно, Нэйт Макмиллан и его тренерский штаб заняты акцентированной подготовкой к кубковой баталии с «Бостоном». «Атланте» не помогут Спеллмен, Пойтресс, Дедмон и Майлз Пламли, а Дейонта Дэвис находится под вопросом.

Пока не вышли новости об окончательном составе «Пэйсерс», есть смысл рискнуть и взять несколько вариантов в пользу «Хоукс». Спустя несколько часов коэффициент на хозяев рискует сильно просесть, поэтому выгоднее грузить именно сейчас, так как потенциальная прибыль оправдывает опасный выбор.

В последний день регулярного чемпионата НБА сюрпризы можно ожидать где угодно. В связи с этим, логичнее проверять варианты с коэффициентами выше двойки, ведь оценить вероятность прохода за несколько часов до матча без информации о точных составах практически нереально.

За 2.47 возьмём «Хоукс» с форой «-4» и за 2.85 победу «Атланты» в первой четверти и в матче. Учтём вчерашний опыт с «Уизардс» и поговорим о перспективах слива матча парнями Ллойда Пирса. В итоговой таблице НБА Янг и компания идут 26 строчке с показателем 29-52. Выше «Вашингтон», у которого 32 виктории, а ниже «Чикаго» с 22 положительными результатами.

«Хоукс» уже никуда не денутся с 26 места, следовательно, у команды есть повод порадовать своих зрителей. За пять последних домашних матчей у «Атланты» четыре победы. Обыграны не кто попало, а «Джаз», «Бакс» и дважды «Сиксерс». Янг всё ещё пытается создать видимость интриги за приз лучшему новичку сезона, а остальная молодёжь в составе Ллойда Пирса активно прогрессирует.

«Индиане» незачем выпускать основу и рисковать здоровьем важнейших исполнителей перед плей-офф. «Пэйсерс» и так лишились Оладипо и являются аутсайдером в серии с «Селтикс», поэтому хотя бы нынешнюю ротацию Макмиллану обязательно нужно сохранить. «Атланта» — молодая и задорная команда, которая старается встать на рельсы цифрового баскетбола.

Фора «-3,5» по трёшкам на «Хоукс» может показаться слишком опрометчивой, но мы отважимся проверить указанную ставку. За последние 8 домашних матчей «Атланта» совершает по 43 попытки с периметра, реализуя 15,8 бросков. Чаще из-за дуги атакуют только «Рокетс».

На том же отрезке, однако уже в гостях, у «Пэйсерс» жалкие 8,1 попадания с дальней дистанции при 23,4 попытках. Разумеется, следует учесть разницу в темпе, и в пересчёте на 100 владений преимущество «Хоукс» станет чуть менее гигантским. Но в любом случае колоссальный перевес «Атланты» по количеству трёшек очевиден.

Если «Индиана» не станет задействовать основу, то рисунок игры гостей несколько изменится, но вряд ли Нэйт Макмиллан на тренировках учит свой второй и третий составы сумасшедшему баскетболу с огромным количеством бросков с периметра. Даже резервисты «Пэйсерс» должны следовать общей философии команды, поэтому «Атланта» имеет высокие шансы для солидного гандикапа именно по части точных выстрелов из-за дуги.

Ставки на матч «Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс»

В сезонной серии «Пэйсерс» ведут у «Хоукс» 3-0, однако перед плей-офф «Индиана» с высокой вероятность предоставит отдых основным баскетболистам. Дома у «Атланты» четыре победы в пяти последних матчах, и грузить на парней Ллойда Пирса до появления новостей о составах достаточно выгодно.

Возьмём «Хоукс» с разницей в 4 или более очка с возможным возвратом за 2.47, викторию «Атланты» в первой четверти и в матче за 2.85 и победу Янга и компании по точным трёхочковым с форой «-3,5» за 1.85. «Индиане» нет смысл рисковать здоровьем лидеров перед важнейшей серией с «Селтикс», из-за чего указанные ставки лучше проверять за несколько часов до начала встречи.

Выбор №1: победа «Хоукс» с форой «-4» за 2.47

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 735 фишек)

Выбор №2: «Хоукс» выиграют первую четверть и матч за 2.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 925 фишек)

Выбор №3: победа «Хоукс» по трёхочковым с форой «-3,5» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 25 970 фишек.

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