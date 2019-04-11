Запрет переводов нелегальным букмекерам: как он работает и можно ли его обойти

В 2018 году власти запретили переводы в адрес нелегальных в России онлайн-букмекеров. Рассказываем, что нужно знать о запрете.

Запрет переводов между россиянами и нелегальными операторами игорного бизнеса в интернете действует с 26 мая 2018 года. Касается это и онлайн-букмекеров. Как работает запрет? Грозит ли ответственность перед законом за вывод денег с запрещенных букмекерских сайтов? Разбираемся в ситуации.

Что за запрет?

Пункты о запрете переводов в адрес нелегальных букмекеров внесли в закон №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Вступили в силу эти изменения 26 мая 2018 года.



Суть этого документа — запретить кредитным организациям (банкам и платежным системам) перевод с территории РФ средств в пользу игорных операторов, работающих с нарушением законодательства России.

Таким образом государство пытается защитить российских игроков на ставках от нелегальных букмекеров. Кроме того, такие меры усложнят жизнь нелегальному игорному онлайн-бизнесу на российском рынке. Чем больше игроков будет делать ставки в легальных букмекерских компаниях — тем больше налогов будет поступать в казну.

Сайты нелегальных в России букмекеров активно блокирует Роскомнадзор, но эта мера не очень эффективна: постоянно появляются «зеркала» заблокированных ресурсов. Кроме того, сайты нелегальных букмекеров поисковые системы должны исключать из своей выдачи. И они это делают.

Как это работает

Компании, нарушающие закон, помещают в специальный чёрный список — их ведёт Федеральная налоговая служба (ФНС). Эти списки отправляют в кредитные организации, а те должны отказывать россиянам в переводах денег в адрес людей и компаний из этих списков.



28 декабря 2018 года ФНС внесла в реестр первую компанию — Victory777 N.V. (юридическое название онлайн-казино Azino777). 29 января 2019 года в список добавили ещё 16. В список попали в числе прочих нелегальные в России букмекеры Baltbet, Betcity, Parimatch, Leonbets.



В ФНС заявили, что запрет на проведение платежей в пользу компаний связан с невозможностью полной блокировки востребованных ресурсов.

Кто должен отказывать в переводах?

Российские платёжные системы и банки. Предполагается, что вы не сможете пополнить свой аккаунт у нелегального букмекера с карты российского банка или через российскую платежную систему (Qiwi, Webmoney и «Яндекс.Деньги»).



Когда вы попытаетесь пополнить счёт в нелегальной букмекерской компании, оплата не пройдет. Вы получите смс об отказе в проведении операции со ссылкой на закон.



В конце 2018 года игроки ощутили проблемы с пополнением счетов с карт Сбербанка. Транзакции отклоняли. Проверки на соблюдение запрета проводили и в других крупных российских банках.

Работает ли запрет?

На данный момент — точно не полностью. Нам удалось пополнить аккаунт у нелегального букмекера Parimatch с карты Сбербанка.

Запрет работает не в полной мере, потому что нелегальные букмекеры не сидят на месте. Они удлиняют цепочки платежей, добавляя в них посредников. Посредники были и раньше, но схема была немного другой. Вся разница в МСС-коде.



МСС-код — это номер, по которому определяют деятельность торговой точки. Раньше вы перечисляли деньги посреднику, а тот — букмекеру с кодом 7995. Сейчас посредник, принимая у вас средства, подписывает транзакцию другим кодом, не имеющим отношения к игорному бизнесу. К такой операции нет никаких претензий.



Это, конечно, увеличивает расходы нелегальных букмекеров, но зато они не теряют клиентов. Со временем ФНС может внести и компании-посредники в чёрный список. Это создаст дополнительные проблемы букмекерам.



Ещё один перспективный путь для нелегальных в России букмекеров — криптовалюты. Многие компании уже принимают их для расчета.

Играть в зарубежной БК — нарушение закона?

Нет. Закон не запрещает вам играть у нелегальных в России букмекеров. Он не запрещает и делать переводы в их адрес. Ответственность в данном случае будет на банке, который разрешил подобную транзакцию.

Что делать игрокам?

Нужно быть готовыми, что у вас возникнут проблемы с пополнением или выводом средств со счёта в букмекерской компании, работающей без лицензии ФНС РФ. В лучшем случае ваши деньги застрянут на счёте, а в худшем вы их потеряете.



Учитывая заданный властями курс, рекомендую вам играть в легальных букмекерских конторах в интернете. Чтобы облегчить выбор компании, «Чемпионат» подготовил собственный рейтинг букмекеров с оценками по всем важнейшим характеристикам.



А вы уже сталкивались с запретом переводов? Расскажите в комментариях, какие проблемы у вас возникли, поделитесь опытом с читателями «Чемпионата»!