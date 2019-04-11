Ставки на «Игру престолов»: кто займет Железный трон? Прогнозы букмекеров

«Игра престолов» — самый популярный сериал у игроков на ставках. С каждым сезоном объем ставок, принятых на события саги, растет. Кто займет Железный трон? Кто умрет первым в 8-м сезоне? Отвечаем на эти вопросы и не только.

Кто займет Железный трон?

Согласно оценкам аналитиков БК «1хСтавка», больше всего шансов у любого ребенка Дейенерис Таргариен или Джона Сноу. На этот вариант можно сделать ставку с коэффициентом 2.00. Это соответствует вероятности 50%.

Чуть ниже (около 33%) шансы Брана Старка, коэффициент на него — 2.99. Трехглазый ворон вполне может использовать свои особые способности, чтобы завладеть Железным троном.

Джон Сноу Фото: hbo.com

Шансы Джона Сноу эксперты оценили коэффициентом 3.72, это примерно 27%. Наследник Железного трона преодолел множество препятствий на пути к своей цели. Он даже успел умереть и воскреснуть, так что его победа не станет чем-то сверхъестественным.



Меньше всего шансов у популярного певца Эда Ширана, который сыграл одного из солдат Ланнистеров. На его победу предлагают сделать ставку с коэффициентом 251.00, это примерно 0,4%.

Эд Ширан Фото: hbo.com

Как рассказали в БК «1хСтавка», главный фаворит у игроков — Джон Сноу. На него пришлось 35% ставок. Второе место у Тириона Ланнистера, на которого поставили 18% (текущий коэффициент 7.60). Третье место делят Бран Старк и любой ребёнок Джона Сноу — по 9% ставок.



Если говорить о домах, то шансы Таргариенов букмекеры оценивают выше всего. На них коэффициент 1.90, а на Старков 2.50. Это соответствует 45% и 35% вероятности. На Ланнистеров (коэффициент 9.00) и Грейджоев (42.00) приходятся оставшиеся 20%.

Кто умрёт первым и умрёт вообще?

Явный фаворит на первую смерть сезона — Григор Клиган, известный как Гора. Он погибнет первым почти точно, поставить на его смерть можно с коэффициентом 1.10.



Шансы остальных персонажей составляют 50% и ниже. За 2.00 можно поставить на Тириона Ланнистера, за 4.00 — на Эурона Грейджоя.



В БК «1хСтавка» рассказали, что вопреки коэффициентам, игроки чаще всего ставят на смерть Арьи Старк (текущий коэффициент 41.00), а вот на то, что Григор Клиган не умрёт первым, сделано 60% ставок рынка.



Кроме того, в компании отметили резкое падение коэффициента на смерть Тириона Ланнистера. При открытии линии вероятность этого исхода оценивалась коэффициентом 51.00, сейчас — 6.00.



Ставки принимают и на то, кто умрет по ходу финального сезона. По оценке букмекеров, практически наверняка погибнут в восьмом сезоне Гора (коэффициент 1.02, Эурон Грейджой (1.03), Серсея Ланнистер (1.05). Поставить на смерть Джейме Ланнистера можно за 1.14, на Дейенерис Таргариен — за 1.32.



Вероятность гибели Арьи Старк аналитики оценили коэффициентом 2.00. На Джона Сноу можно сделать ставку за 2.25, на Брана Старка — за 3.24.



«Из главных героев саги хорошие шансы пережить финал у Джона Сноу, Сансы и Брана Старков. Вероятность выживания Арьи — примерно 50 на 50. Остальные персонажи, кроме некоторых второстепенных, скорее погибнут — включая Сересею, Тириона и Джейме Ланнистеров, Вариса, колдунью Миссандею и, к сожалению, Дейнерис Таргариен», — прокомментировал директор по продуктам и контенту категории «Ставки» в Rambler Group Алексей Ткачук.

На что ещё ставить?

Букмекеры предлагают целую россыпь специальных ставок на события 8-го сезона. Так, можно сделать ставку на то, кто убьет Серсею Ланнистер. Скорее всего, это будет её брат-близнец Джейме. Вероятность такого развития событий почти 70% (коэффициент 1.45).

Серсея Ланнистер Фото: hbo.com

Букмекеры предлагают ставки и на место гибели Серсеи. По оценке экспертов, с 80%-й вероятностью убийство случится в Королевской гавани. Поставить на эту локацию можно за 1.25.



В 7-м сезоне Король Ночи убил одного из драконов Дейенерис — Визериона. С вероятностью примерно в 70% произойдет ситуация, при которой все три дракона, включая чудовище Белых ходоков, погибнут в 8-м сезоне. За 1.4 можно поставить на такое развитие событий.



Кроме того, весьма вероятно, что Бран Старк войдет в разум одного из драконов. На это событие эксперты предложили коэффициент 1.62, что соответствует 60% вероятности.

Объёмы ставок растут

Букмекеры отмечают, что уже сейчас объемы ставок на 8-й сезон исчисляются сотнями тысяч рублей. При этом они ожидают пик ставок в последние часы перед началом финального сезона.



В компании «1хСтавка» сообщили, что на «Игру престолов» гораздо чаще обычного ставят женщины. Если в среднем прекрасный пол составляет около 3% от всех игроков на ставках, то в случае с популярным сериалом эта цифра приближается к 20%.



Что касается сравнения с видами спорта в плане оборота — то пока с топовыми видами спорта ставки на «Игру престолов» не сравнить. Однако в БК «1хСтавка» отметили, что уже сейчас на сериал ставят больше, чем на снукер в прематче или «Формулу-1».



Самая крупная ставка, принятая БК «1хСтавка» на момент публикации — 70 тыс. рублей.



Самый популярный рынок у игроков БК «Париматч» — «Кто умрет первым в 8-м сезоне». На него приходится 25,61% от общего объема ставок на сериал. Популярностью пользуются также ставки на то, кто займет Железный трон в конце сериала (25,24%) и на то, станет ли персонаж Белым ходоком (13,80%).



Фанаты по всему миру ждут начала финального сезона саги. 8-й сезон будет состоять из 6 эпизодов. Самое время выбрать контору в нашем рейтинге букмекеров и сделать свою ставку на «Игру престолов»!