«Атлетико» — «Сельта», «Севилья» — «Бетис». Прогноз на чемпионат Испании

13 апреля состоятся два матча 32-го тура чемпионата Испании: «Атлетико» — «Сельта» и «Севилья» — «Бетис». Букмекеры в обоих случаях отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу «матрасников» предлагаются с коэффициентом 1.42, а успех «Севильи» идёт за 1.73.

Прогноз матча «Атлетико» — «Сельта» (13.04.2019)

«Атлетико» вследствие очередного обострения проиграл «Барселоне» на «Камп Ноу» в минувшем туре (0:2) и практически закончил сезон. Ни о какой чемпионской гонке больше не может быть и речи: отыграть у сине-гранатовых 11 очков за семь матчей трудно даже на приставке.

Из Кубка Испании и Лиги чемпионов «матрасники» уже вылетели, так что ни о чём, кроме сохранения второго места в чемпионате Испании, думать они не могут. Благо что «Реал» победы над середняками и аутсайдерами худо-бедно одерживает, а потому запас перед мадридским соседом у подопечных Диего Симеоне скромный — всего-то два очка.

«Сельта» тем временем вовсю борется за выживание. В последних трёх турах клуб из Виго набрал семь очков: выиграл у «Вильярреала» (3:2) и «Реала Сосьедад» (3:1) да сыграл вничью с «Уэской» (3:3). Из зоны вылета выбраться удалось, но вся борьба ещё впереди: плотность в нижней половине Примеры такая, что между 18-м и 14-м местами разница всего четыре очка.

Гол гостей идёт за 1.98, что выглядит весьма неплохо. Подопечные Франа Эскрибы забили девять мячей в трёх предыдущих турах и выйдут на стадион «Ванда Метрополитано» «умирать», а вот «Атлетико» впервые за долгие годы упустил шансы на все трофеи ещё в первой половине апреля, что чревато потерей концентрации. Да и проблем с травмами и дисквалификациями у хозяев достаточно.

На гол гости точно могут рассчитывать, но даже ничья станет для них однозначным успехом. «Атлетико» выиграл в родных стенах пять из шести последних матчей, а «Сельта» проиграла на выезде четыре из шести предыдущих встреч. С очными поединками всё тоже очевидно: «Атлетико» обыграл «Сельту» в пяти из шести последних матчей.

Вариантов несколько — 1Х + обе забьют за 2.42 или победа АТМ с разницей в 1-2 мяча за 2.10. Трудно поверить, что набравшая ход и предельно мотивированная «Сельта» станет для мадридцев лёгкой добычей. Терять ей точно нечего.

Встречу рассудит строгий Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (80 «горчичников» за 15 матчей Примеры). Бьющиеся за выживание команды редко избегают стыков и единоборств, да и у «Атлетико» хватает любителей смачно ударить по ногам. ТБ 5,5 ЖК за 2.15 смотрится замечательно.

Ставки на матч «Атлетико» — «Сельта»

Подопечные Франа Эскрибы забили девять мячей в трёх предыдущих турах и выйдут на стадион «Ванда Метрополитано» заведёнными — они вовсю борятся за выживание. Гол «Сельты» идёт за 1.98 и в целом выглядит интересно, немотивированный «Атлетико» вполне может ошибаться чаще обычного.

Матч рассудит строгий Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (80 «горчичников» за 15 игр Примеры). Бьющиеся за выживание команды редко избегают стыков и единоборств, а «Атлетико» умеет отвечать в тон. Проверим ТБ 5,5 ЖК за 2.15.

Ставка №1: «Сельта» забьёт за 1.98.

Ставка №2: победа АТМ с разницей в 1-2 мяча за 2.10.

Ставка №3: ТБ 5,5 ЖК за 2.15.

Прогноз матча «Севилья» — «Бетис» (13.04.2019)

Андалусийское дерби — это всегда весело, благо что обе команды показывают бодрый футбол и бьются за место в еврокубках. У «Севильи» дела идут лучше — четыре победы в пяти предыдущих матчах вывели её на пятое место, отставание от зоны Лиги чемпионов минимально.

У «Бетиса» ситуация несколько хуже (девятое место), но отставание от занимающей шестую строчку «Валенсии» составляет всего три очка, так что возможность побороться остаётся. Встреча принципиальнейших соперников в концовке сезона при высочайшей турнирной мотивации — это всегда очень интересно.

В предыдущие годы «Севилья» стабильно обыгрывала заклятого соседа, но в трёх последних матчах как отрезало: 3:5, 2:2 и 0:1. Сейчас подопечные Хоакина Капарроса выглядят посильнее, да ещё и будут играть на своём поле, но П1 идёт всего за 1.73 — за такой коэффициент хочется что-то понадёжнее.

«Севилья» и «Бетис» всегда получают кучу карточек в очных встречах, а тут ещё и судить будет Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, раздавший 91 «горчичник» за 13 матчей сезона. Естественно, планка на карточки находится высоко, но ТБ 7 карточки за 1.98 (с учётом красных) выглядит неплохо.

Также стоит рассмотреть ИТБ 1 мяча «Бетиса» за 1.90. Зелёно-белые забивали в восьми предыдущих матчах чемпионата Испании, а в дерби без гола они не уходят вот уже четыре встречи подряд. Доверимся статистике.

Заключительный вариант — «гол после 75-й минуты» за 1.97. В четырёх прошлых очных встречах этот вариант проходил, сбавлять темп и сушить игру в концовке дерби соперники явно не привыкли.

Ставки на матч «Севилья» — «Бетис»

«Севилья» и «Бетис» всегда получают кучу карточек в очных встречах, а тут ещё и судить будет суровый и склонный к самодурству Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, раздавший 91 «горчичник» за 13 матчей сезона. ТБ 7 карточки за 1.98 (с учётом красных) выглядит неплохо.

Также проверим ИТБ 1 мяча «Бетиса» за 1.90. Зелёно-белые забивали в восьми предыдущих матчах чемпионата Испании, а в дерби без гола они не уходят вот уже четыре встречи подряд.

Ставка №1: ТБ 7 карточки за 1.98.

Ставка №2: ИТБ 1 мяча «Бетиса» за 1.90.

Ставка №3: гол после 75-й минуты за 1.97.

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