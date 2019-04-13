«Динамо» — «Кузбасс», «Факел» — «Белогорье». Прогнозы на чемпионат России

14 апреля состоятся вторые четвертьфинальные матчи мужской волейбольной Суперлиги. «Факел» сможет обыграть «Белогорье» на выезде и вернуть серию к себе домой, а «Динамо» с «Кузбассом» устроят триллер. Предлагаю пару ставок на чемпионат России по волейболу.

Прогноз матча «Динамо» — «Кузбасс» (14.04.2019)

За матч в Кемерово москвичи заслужили добрые слова, даже несмотря на поражение. Мало кому удается подавать лучше «Кузбасса» на выезде. Но динамовцам удалось: 9:4 по эйсам.



Другой вопрос, что запала хватило на партию. Две сложные концовки хозяева затащили на балансе, а в четвертом сете уже покатило у кемеровчан. Очень не хватало «Динамо» Юрия Бережко. Капитан команды выбыл из-за травмы спины. В Москве он сыграет, и это большой плюс для команды Константина Брянского.



Трижды команды встречались в этом сезоне, все три раза выиграл «Кузбасс». Причем партия, взятая динамовцами в первом матче — единственная для бело-голубых в этом сезоне у кемеровчан. Логично, что фаворитом идет «Кузбасс».



С другой стороны, игра кемеровчан все же довольно приземленная, во многом зависящая от Виктора Полетаева. В Кемерово он долго вкатывался, поэтому у сибиряков были проблемы. Как только в атаке дело пошло — у москвичей возникли проблемы. В итоге 28 очков при 51% в атаке.



Что будет в Москве? В стане бело-голубых все понимают, что еще одно поражение поставит жирный крест на сезоне. Да, год и так провален, но проиграть без вариантов — подмочить репутацию прежде всего игрокам. Тем более, что со многими из них контракт не продлят.



Выпал в первом матче Дик Коой у Москвы. Думаю, во второй игре стоит ждать от него цифр лучше. Ну и вернется Бережко, что тоже добавит стабильности.

Ставка на матч «Динамо» — «Кузбасс»

Мы вправе ждать от москвичей лучшей игры на своей площадке. Но поможет ли им это выиграть? Не уверен. Слишком неудобный соперник, слишком слабо смотрелась команда на протяжении всего сезона.



С другой стороны, «Кузбасс» тоже не показал своей лучшей игры дома. Вроде бы должны добавить, вкатиться, но в то же время на выезде играть кемеровчанам тяжелее.



Наверное, есть резон поставить на победу «Динамо» здесь за 2.47. Но перспективнее смотрится тотал больше 182,5 очка за 1.90.



Ставка: ТБ 182,5 очка за 1.90.

Прогноз матча «Факел» — «Белогорье» (14.04.2019)

«Факел» дома отдал сопернику свой матч. 24:22 в четвертом сете, матчбол в пятой партии. Не додавили. Такие удары бесследно не проходят, но, с другой стороны, было больше недели, чтобы отойти психологически.



В Белгороде уренгойцы не выигрывали ужас сколько времени. В этом сезоне в регулярке были близки, но проиграли в пятой партии. Но отступать некуда — поражение означает завершение сезона для команды.

Что можно извлечь из первого матча? Выдающиеся цифры показал Джон Гордон Перрин: 69% в атаке — круто. Матч был очень равный. На мой взгляд, уренгойцы проиграли из-за примитивной тактики Игоря Колодинского. Физические данные — это хорошо, но ошибаются все. Так и случилось с Артуром Удрисом в пятом сете. Центральные в игру толком не вошли, их и не держали, а атаковать на двух блоках постоянно — то еще удовольствие. 12 атак за 5 сетов на трех центральных — очень и очень мало.



Дома белгородцы наверняка лучше отподают, наверняка зал погонит команду Ковача вперед. Вправе ждать лучших цифр от Неманьи Петрича, 38% это маловато для игрока сборной Сербии.



Что до «Факела», то команда здесь просто должна сконцентрированно сыграть от первой до последней минуты. Северяне это могут, не зря они два раза обыграли «Зенит-Казань» в этом сезоне.

Ставка на матч «Факел» — «Белогорье»

Статистика говорит о том, что белгородцы должны выигрывать и проходить в полуфинал.Но я думаю, что для «Факела» сейчас настал тот момент, когда надо отбросить в сторону все сомнения и выдать свой максимум. Я бы сыграл здесь победу «Факела» за 2.13. Не должны уренгойцы отдавать эту серию в двух матчах, их состав все же помастеровитее.



Ставка: Победа «Факела» за 2.13.

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