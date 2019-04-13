«Филадельфия» — «Бруклин». Прогноз: «Нетс» понадобится время на раскачку

Расклад перед поединком между «Хоукс» и «Пэйсерс» был полностью на нашей стороне. В момент написания предыдущего прогноза коэффициент на «Атланту» с форой «-4» составлял 2.47, а уже за час до начала встречи обрушился до 1.8. Кроме травмированных Оладипо и Мэттьюса, Нэйт Макмиллан решил дать отдых Богдановичу, Тёрнеру, Сабонису и Янгу.

Все лучшие силы «Пэйсерс» не принимали участия в матче, но «Хоукс» это не помогло. Ставки на викторию хозяев в первой четверти и в матче, а также на победу «Атланту» с упомянутым гандикапом «-4» не прошли. Единственным заходом стала фора -3,5» по трёшкам на парней Ллойда Пирса.

По итогам регулярного чемпионата НБА рубрика потеряла практически половину начального банк, но в плей-офф у нас есть шанс переломить неприятную тенденцию.

«Атланта» — «Индиана». Прогноз: ставим на «Хоукс», пока линия не просела С высокой вероятностью «Пэйсерс» выставят резерв и позволят «Хоукс» победить — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 26 895 фишек.

13 апреля на паркете «Веллс Фарго-центра» стартует плей-офф НБА матчем «Филадельфия» — «Бруклин». В сезонной серии равенство 2-2, однако букмекеры отдают достаточно солидный перевес «Сиксерс». Коэффициент на чистую победу «Нетс» с учётом овертайма составляет 2.97, а на проход в серии и вовсе 4.85.

Прогноз матча «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» (13.04.2019)

«Нетс» впервые за несколько лет вышли в плей-офф, и из четырёх монстров Восточной конференции подопечным Кенни Аткинсона достался наиболее уязвимый. Разумеется, «Бруклин» явный аутсайдер серии с «Филадельфией», но у «Сиксерс» есть масса нерешённых проблем.

К предстоящему сражению команды подходят в оптимальной физической форме с минимальными потерями в составах. «Бруклин» обойдётся без Краббе, хозяевам не поможет Эннис. Равенство в сезонной серии не позволяет нам сделать множество серьёзных выводов из-за изменений в ростере «Сиксерс».

«Филадельфия» провела лишь один матч с коллективом Кенни Аткинсона, находясь в оптимальном составе. Сами «Нетс» значительную часть сезона выступали без Леверта и смогли успешно перестроиться. Главное проблемой для гостей, разумеется, станет Эмбиид, которого Джарретт Аллен крайне редко останавливает без нарушения правил.

На некоторых отрезках выйти и отработать по камерунскому великану способен Дэвис, но этого недостаточно. Очевидно, «Филадельфия» станет давить через краску и пытаться доминировать под кольцом. Потенциальный успех «Бруклина» больше зависит от точности дальних бросков и качественной обороны с форвардами «Сиксерс».

Симмонс и Эмбиид уже получили опыт плей-офф в прошлом сезоне, есть четыре кубковых игры в активе у Тобиаса Харриса, а Батлер и Редик уже на постоянной основе рубятся в апрельских сражениях. «Филадельфия», как более матёрый коллектив, постарается сразу же оглушить противника мощным ударом и при поддержке фанатов послать «Бруклин» в своеобразный нокдаун.

Фора «-3» на «Сиксерс» в первой половине отлично подходит для проверки психологического состояния «Нетс». Расселл, Аллен, Леверт, Джо Харрис и Динуайдди провели на пятерых в сумме аж 18 минут в плей-офф за всю жизнь. Родион Куруч новичок. Даже Кенни Аткинсон дебютирует в кубковой стадии. Сложно представить, что при отсутствии кубкового опыта у ключевых исполнителей и главного тренера «Бруклин» сможет держать удар со столь грозным противником на чужой паркете.

Означает ли это, что «Нетс» обязательно развалятся? Вовсе нет. Рано или поздно гости начнут попадать из-за дуги, привыкнут к атмосфере и новой планке жёсткости, после чего «Бруклин» постарается навязать свою волю. Для более рискованных игроков интересно выглядит виктория Расселла и компании во второй половине за 2.33, но мы предпочтём сделать иные ставки.

Индивидуальный тотал Тобиаса Харриса меньше 20,5 очка за 1.9 обязателен для рассмотрения. Как мы уже упоминали, у форварда «Филадельфии» совсем скромный опыт матчей в плей-офф, но здесь это даже не главное. 33 номер «Сиксерс» выдаёт в среднем по 18,2 балла после перехода в новый клуб, что уже существенно ниже заявленной планки.

Харрис провёл за «Филадельфию» 27 матчей, вот только в 13 из этих поединков отсутствовал Эмбиид, который является первой опцией в нападении Бретта Брауна. В 14 встречах, когда на площадке находился камерунский центровой, Тобиас в среднем выдавал 15,2 очка. Здесь на лицо явная букмекерская ошибка, которой мы постараемся воспользоваться.

Также за 1.9 возьмём индивидуальный тотал Расселла меньше 24 очков. В данном случае доля риска повышается, но в тренерском штабе «Филадельфии» обязаны понимать, что Д’Анджело представляет собой единственного баскетболиста в составе «Нетс», претендующего на звёздный статус. Таких ребят в плей-офф разбирают в первую очередь.

Если учесть, что Расселл достаточно мягок и не любит контактную борьбу, то у него могут возникнуть серьёзные проблемы. Кроме того, по сезону у Д’Анджело 21,1 балла в среднем за матч, а в предстоящем поединке вся оборона «Сиксерс» сосредоточится именно на молодом разыгрывающем «Нетс».

В самой серии лёгкий успех «Филадельфии» не гарантирован. «Сиксерс» имеют явный перевес в уровне индивидуального мастерства, но Кенни Аткинсон зарекомендовал себя в качестве тренера, способного адаптироваться в любых условиях. На наш взгляд, «Бруклин» будет прибавлять и сможет зацепить пару игр. Тотал матчей больше 5,5 за 1.96 выглядит рискованно, но слишком симпатично смотрятся «Нетс» в нынешнем сезоне, чтобы сдаваться совсем без борьбы.

Ставки на матч «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»

Лидеры «Бруклина» и Кенни Аткинсон не имеют опыта матчей в плей-офф. Дома звёздная пятёрка «Филадельфии» сразу возьмётся за дело и воспользуется ситуацией. Фора «-3» на «Сиксерс» в первой половине нас вполне устраивает.

Тотал Расселла меньше 24 очков и Тобиаса Харриса не более 21 доступны за 1.9. По сезону оба не добирают до указанной нормы, а их высокая результативность в предстоящем сражении находится под вопросом. На Д’Анджело «Филадельфия» сосредоточит лучшие силы обороны, а 33 номер «Сиксерс» при живом Эмбииде получает не так много бросков, чтобы уверенно преодолевать «двадцатку».

В уровне индивидуального мастерства «Филадельфии» мы не сомневаемся, а вот командные взаимодействия «Сиксерс» не внушают доверия. С точки зрения коллективной игры «Бруклин» выглядит лучше и имеет неплохие шансы зацепить пару встреч. В связи с этим, проверим тотал матчей в серии больше 5,5 за 1.96.

Выбор №1: индивидуальный тотал Д’Анджело Расселла меньше 24 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Тобиаса Харриса меньше 20,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: победа «Сиксерс» в первой половине с форой «-3» за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №4: тотал матчей в серии больше 5,5 за 1.96

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 960 фишек)

Итого: сделано 4 ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 24 395 фишек.

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