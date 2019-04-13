«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз: Салах не забьёт в очередном важном матче

Из 18 голов Салаха в АПЛ лишь один пришёлся на клуб, входящий в «Большую шестёрку»/

14 апреля в матче 34 тура АПЛ «Ливерпуль» сразится с «Челси» на потрясающем «Энфилде». Стратегически синих может устроить и ничья, а вот хозяевам нужна только победа. В первом круге на «Стэмфорд Бридж» команды сыграли 1-1. В предстоящем сражении букмекеры считают явным фаворитом красных, предлагая коэффициент 1.72 на викторию коллектива Юргена Клоппа.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Челси» (14.04.2019)

«Ливерпуль» и «Челси» успешно провели свои матчи на неделе. Красные дома разобрались с «Порту» 2-0, а «аристократы» на выезде добились минимальной победы над «Славией». С одной стороны, у коллектива Юргена Клоппа есть преимущество в виде пары лишних дней отдыха и отсутствия перелёта, но Сарри использовал практически полностью второй состав в Лиге Европы.

Из тех, кто выходил в 33 туре с «Вест Хэмом», у «Челси» в основе появились лишь Жоржиньо, Рюдигер и Аспиликуэта, плюс Кепа на воротах. Подавляющее большинство футболистов проведут второй полный матч за семь дней, что не должно негативно сказываться на физическом состоянии гостей.

Если смотреть на травмы и дисквалификации, то здесь особых проблем у тренеров нет. Клопп не сможет рассчитывать на Окслейда-Чемберлена, под вопросом Лаллана, но Адам при любом раскладе вряд ли получил бы место в основе. У «Челси» все лучшие силы в строю, повреждения лишь у исполнителей глубокого резерва.

«Ливерпуль» не побеждает «синих» уже на протяжении пяти матчей, и за 2.3 мы отважимся на рискованную ставку Х2 на гостей. Успешная серия «мерсисайдцев» составляет уже шесть поединков, но колоссального запаса прочности в действиях подопечных Юргена Клоппа не видно.

Красные на 80 и 81 минутах дожали «Фулхэм» и «Саутгемптон», чудом одолели «Тоттенхэм» благодаря автоголу замечательного бельгийца, да и в сражении с «Порту» не произвели впечатление гранда, который дома должен разрывать европейский клуб уровнем чуть выше среднего. Победы «Ливерпулю» даются с большим трудом, долго подобное продолжаться не может.

После знаменитого матча с «Манчестер Сити» Кепа и Сарри наладили взаимопонимание, и результаты «Челси» стабилизировались. Из последних десяти поединков «аристократы» уступили только в одном и продолжают борьбу за топ-4 в АПЛ. Итальянский наставник синих помешан на тактике, а разгадать замыслы «Ливерпуля» не очень-то и сложно.

Если аутсайдеры не могут противостоять банде Юргена Клоппа из-за разницы в уровне мастерства, а гранды не всегда хотят подстраиваться, то к «Челси» не относится ни то, ни другое. По качеству исполнителей «аристократы» уступают красным немного, но при этом лондонский клуб готов максимально насытить центр поля, терпеть и без зазрения совести действовать на контратаках.

«Челси» лучше других команд знает, как лишать «Ливерпуль» шансов на чемпионство, и лондонцы попробуют снова провернуть фирменный трюк. Одной из главных надежд красных, безусловно, остаётся Салах, но в битвах с грандами египтянин редко проявляет свои лучшие качества.

В нынешнем сезоне АПЛ Мохамед забил 18 мячей, однако лишь один из них пришёлся на поединки с клубами «Большой шестёрки». С пенальти Салах поразил ворота «Арсенала» и на этом его геройства с грандами закончились. Ставка на то, что египтянин не сумеет отличиться идёт за 1.71, и мы её обязательно проверим. «Челси» не даст необходимое для творчества пространство лидеру «Ливерпуля».

Если вы любите прогнозы на статистику, то здесь следует присмотреться к тоталу жёлтых карточек меньше 3,5 за 2.37. Встречу обслужит Майкл Оливер, который в топ-поединках лезет в кармашек только при виде оторванных ног. Либеральный британский рефери показал 76 предупреждений за 25 игр и без повода не станет сбивать темп лишними свистками. К слову, в первом круге «Ливерпуль» и «Челси» получили на двоих лишь пару горчичников.

Ставки на матч «Ливерпуль» — «Челси»

«Ливерпуль» победил в шести последних матчах, однако «Челси» не уступает красным уже на протяжении пяти встреч. Коллектив Юргена Клоппа сейчас не представляет собой совершенную машину, а Маурицио Сарри обязательно выберет оптимальную тактику на предстоящее сражение. Х2 на «Аристократов» за 2.3 выглядит оправданным риском.

Из более надёжных ставок есть отличное предложение на отсутствие забитых мячей в исполнении Салаха. Из 18 голов Салаха в АПЛ лишь один пришёлся на клуб, входящий в «Большую шестёрку», с грандами Мохамед блистает крайне редко.

Также за аппетитные 2.37 проверим тотал жёлтых меньше 3,5. В первом круге команды на двоих получили лишь пару предупреждений. Матч обслужит Майк Оливер, демонстрирующий в среднем по 3 карточки за встречу. Коэффициент больше двух, значит, надо брать.

Ставка №1: «Челси» не проиграет за 2.3

Ставка №2: тотал жёлтых карточек меньше 3,5 за 2.37

Ставка №3: Салах не забьёт за 1.71/

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