«Валенсия» — «Леванте». Прогноз: после Лиги Европы «летучим мышам» будет тяжело

14 апреля на стадионе «Месталья» состоится матч 32-го тура Примеры «Валенсия» — «Леванте». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу «летучих мышей» предлагаются с коэффициентом 1.53.

Прогноз матча «Валенсия» — «Леванте» (14.04.2019)

Фаворит валенсийского дерби очевиден, но не всё так просто. Хозяева действительно находятся гораздо выше в турнирной таблице: даже после поражения от стоящего на вылет «Райо Вальекано» (0:2) в минувшем туре они отстают от зоны Лиги чемпионов всего на четыре очка и продолжают бороться за топ-4.

«Леванте», напротив, не выигрывал в чемпионате Испании с середины февраля. Семь матчей без побед отбросили «лягушек» на 15-ю строчку. До зоны вылета всего три очка, так что ни о какой безопасности не может быть и речи. Плотность внизу высока и пара поражений подряд способна кардинально изменить ситуацию.

И всё же есть несколько поводов считать, что фаворита ждёт настоящее испытание. Прежде всего, календарь: в четверг «Валенсия» провела тяжелейшую встречу с «Вильярреалом» в Лиге Европы и сумела победить (3:1) только благодаря двум мячам в концовке. А «Леванте» готовился к дерби в недельном цикле.

Трое суток отдыха — весомая фора. Тем более в концовке сезона. Возможности для ротации у «летучих мышей» есть, но большими их не назвать. В том числе из-за кадровых потерь: Ферран Торрес и Факундо Ронкалья дисквалифицированы, Жоффрей Кондогбиа травмирован.

Кроме того, в последние годы дерби «Валенсия» проводит неудачно: одна победа, одно поражение и две ничьих в четырёх предыдущих встречах. Ну и последнее — «Леванте» несмотря на все проблемы и слабости за четыре минувших тура уступил лишь однажды. «Атлетику» из Бильбао на его поле (2:3).

В общем, брать большие форы на хозяев слишком опасно. Пожалуй, логичнее всего выбирать между вариантами П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.12 и П2 с форой "+1" за 2.08. На фоне усталости разгромить мотивированного и неуступчивого соперника «Валенсии» вряд ли удастся.

Предложение попроще — «жёлтая карточка после 85 минут» за 1.87. Результат точно не будет устраивать одну из команд, так что стычки, затяжка времени и споры с арбитром в концовке более чем вероятны. Да и статус дерби способствует эмоциям.

Ставки на матч «Валенсия» — «Леванте»

В четверг «Валенсия» провела тяжелейшую встречу с «Вильярреалом» в Лиге Европы и сумела победить (3:1) только благодаря двум мячам в концовке. А «Леванте» готовился к дерби в недельном цикле. Во втором тайме сил хозяевам может и не хватить.

Кроме того, в последние годы дерби «Валенсия» проводит неудачно: одна победа, одно поражение и две ничьих в четырёх предыдущих встречах. Проверим П2 с форой "+1" за 2.08. «Летучие мыши» сильнее, но легкой жизни у них не будет.

Ставка №1: победа «Леванте» с форой "+1" за 2.08.

Ставка №2: жёлтая карточка после 85 минут за 1.87.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.