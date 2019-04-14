«Леганес» — «Реал». Прогноз: Зидан сохранит традицию

15 апреля на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» состоится матч 32-го тура Примеры «Леганес» — «Реал». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: ставки на победу «сливочных» предлагаются с коэффициентом 1.70.

Прогноз матча «Леганес» — «Реал» Мадрид (15.04.2019)

Ставить на любой матч с участием «Реала» в последнее время — дело сомнительное. Зинедин Зидан после возвращения вовсю ротирует состав, что совсем не способствует стабильности в игре. Но мадридцам сейчас не до этого: сезон уже потерян и тренерский штаб явно работает на перспективу.

В результате «Королевский клуб» очень натужно обыгрывает середняков и аутсайдеров (3:2 с «Уэской» и 2:1 с «Эйбаром»), а единственному сильному сопернику после смены тренера и вовсе уступил (1:2 от «Валенсии»). Эксперименты и поиск вариантов на будущее нечасто соседствуют с крупными победами.

«Леганес» в полном порядке: команда очень бодро проводит сезон, заранее сняв все вопросы о выживании. Подопечные Маурисио Пеллегрино набрали семь очков за три последних тура и окончательно закрепились в середине таблицы. О борьбе за зону еврокубков речи не идёт, но год в любом случае получился отличным.

«Леганес» недавно хлопнул «Хетафе» (2:0) и отобрал очки у «Алавеса» (1:1), а ведь это два главных открытия сезона в чемпионате Испании. Вдобавок команда очень хороша на своём поле — всего два поражения в 15 встречах при разнице мячей 18:12. Недооценивать хозяев никак нельзя.

И всё же 1.70 на П2 — это многовато. «Реал» одержал пять побед в пяти матчах чемпионата Испании с «Леганесом» с общим счётом 16:5. Кроме того, без гола на чужом поле мадридцы в предыдущий раз остались ещё в ноябре, когда схлопотали 0:3 от «Эйбара». Всего в 15 гостевых встречах у «сливочных» вполне крейсерские 29 мячей.

«Реал» продолжает погоню за идущим вторым «Атлетико» и календарь вполне несложный: никого сильнее «Хетафе» и «Атлетика» из Бильбао (на своём поле) в соперниках не будет. Так что уходить в отпуск «сливочным» рановато — обойти соседей всегда приятно.

Исходим из того, что однохнувший «Реал» не будет испытывать чрезмерных проблем с мотивацией и покажет более-менее неплохой футбол. П2 за 1.70 или П2 с форой "-1" за 2.17 смотрятся здорово. Любители рисковать могут подумать о ставке «П2 + обе забьют» за 3.15. Защита у мадрицев по-прежнему так себе.

Ставки на матч «Леганес» — «Реал» Мадрид

«Реал» одержал пять побед в пяти матчах чемпионата Испании с «Леганесом» с общим счётом 16:5. Без гола на чужом поле мадридцы в предыдущий раз остались ещё в ноябре, по сезону у них 29 мячей в 15 встречах на выезде. Проверим П2 с форой "-1" за 2.17.

Ставка: победа «Реала» с форой "-1" за 2.17.

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