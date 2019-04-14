«Портленд» — «Оклахома». Прогноз: Джорджу помешает травма

«Бруклин» неожиданно легко и уверенно разобрался с «Филадельфией», а для рубрики игровой день завершился с противоречивыми показателями. Фора «-3» на «Сиксерс» в первой половине и тотал Расселла меньше 24 очков провалились, но в перспективе у нас есть приличные шансы на плюс.



Тобиас Харрис даже не приблизился к отметке в 20,5 балла, а долгосрочный выбор на тотал матчей в серии «Филадельфия» — «Бруклин» больше 5,5 теперь выглядит значительно лучше, чем до старта встречи, что с учётом увеличенной суммы ставки позволяет с высокой вероятностью рассчитывать на прибыль.

«Филадельфия» — «Бруклин». Прогноз: «Нетс» понадобится время на раскачку «Сиксерс» возьмут первую половину с форой «-3», Харрис наберёт меньше 21 очка — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 25 345 фишек.



Заход дня: egorr взял победу «Спёрс» в основное время за 3.24.



14 апреля в «Мода-центре» первый матч в 1/8 финала НБА проведут между собой «Портленд» и «Оклахома». Эта серия является единственной в нынешнем плей-офф, в которой команда с более низким посевом идёт фаворитом у букмекеров. Победа «Тандер» в предстоящей встрече оценена коэффициентом 2.43, а виктория Уэстбрука и компании по итогам всего противостояния с «Трэйл Блэйзерс» доступна за 1.59.

Прогноз матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» (14.04.2019)

В серии между «Портлендом» и «Оклахомой» очень многое будет зависеть от состояния здоровья лидеров. Нуркич уже вылетел, Джордж последние игры регулярного чемпионата проводил с повреждением и был вынужден выдавать максимум, чтобы не попасть на «Уорриорз», а Макколлум после травмы провёл лишь пару матчей, в которых в сумме набрал жалкие 20 очков.



«Тандер» взяли сезонную серию у «Трэйл Блэйзерс» со счётом 4-0, но нет никакой гарантии на повторение подобного результата в плей-офф. В распоряжении Терри Стоттса козырей немного, но они есть, к тому же за «Портленд» говорит преимущество своего паркета. Если говорить о тех, кто точно пропустит встречу, то здесь всё очевидно. Хозяева обойдутся без Нуркича, а Билли Донован не сможет рассчитывать на Робертсона. Значимость потерь несопоставима.



По итогам регулярного чемпионата «Портленд» расположился на 9 строчке по проценту реализации трёхочковых, а «Оклахома» на 22. При этом во всех четырёх очных сражениях «Тандер» эффективнее реализовывали броски с периметра. Разумеется, велико влияние Пола Джорджа, который на определённых этапах сезона был кандидатом на приз MVP.



По сообщениям из-за океана, Джордж испытывает дискомфорт и не сможет продемонстрировать максимум своих возможностей. Тотал Пола меньше 28,5 очка доступен за 1.9, и мы рискнём проверить далеко не самый надёжный вариант. Если Терри Стоттс всерьёз собирается выиграть серию, то главный задачей «Трэйл Блэйзерс» в обороне должна стать нейтрализация 13-го номера «Тандер».



С Уэстбруком формально всё проще. «Портленду» необходимо заставлять Расселла чаще атаковать с дистанции, а там уже надеяться на неточность главного заводилы «Оклахомы». С Джорджем подобный номер не пройдёт. Терри Стоттсу и его штабу необходимо посмотреть за счет чего другим коллективам иногда удавалось останавливать Джорджа и внести соответствующие коррективы.



При полностью здоровом Джордже мы об отказались от ставки на тотал меньше или даже проверили бы верх, но из-за дискомфорта Пол вряд ли выдаст очередное выступление на уровне лучших баскетболистов лиги. Амину очень даже неплох в обороне. Лишь бы судьи не позволили форварду «Тандер» исполнить 20 бросков с линии штрафных.



За 1.96 мы заиграем тотал подборов больше 95. В двух встречах, которых проходили в Орегоне, соперники взяли 99 и 101 отскок в основное время, и логика здесь простая. Обе команды входят в топ-3 по активности на чужом щите, поэтому регулярно стараются исправлять собственные огрехи.



С точностью у «Портленда» и «Оклахомы» дела обстоят не лучшим образом, поэтому мы станем свидетелями настоящей битвы за ничейные мячи после промахов. Отскоки, взятые в нападении, дают нам сразу пару бонусов. Во-первых, подбор в атаке это уже «+1» в соответствующей графе. Кроме того, на владение в подобных ситуациях остаётся лишь 14 секунд, что провоцирует новую атаку с приличной вероятностью ещё одного неточного броска.



Если вернуться в личную статистику, то здесь из-за потрясающего коэффициента 2.43 выделяется тотал передач Адамса больше 1,5. По сезону у Стивена 1,6 ассиста в среднем за матч, и в двух из четырёх матчей против «Портленда» в нынешнем регулярном чемпионате центровой «Тандер» пробивал установленный рубеж. При вероятности в районе 50% столь аппетитными предложениями разбрасываться нельзя.

Ставки на матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер

В двух прошлых поединках в «Мода-центре» между «Портлендом» и «Оклахомой» команды в основное время делали 99 и 101 подбор в сумме. Оба коллектива входят в топ-3 по эффективности в борьбе за мячи в чужой краске, что существенно сказывается на количестве отскоков. Тотал больше 95 пункта в указанном статистическом показателе смотрится вполне логично.



Джордж играет с травмой и испытывает дискомфорт. Если учесть, что Терри Стоттс обязан основное внимание при обороне уделить именно 13-му номеру «Тандер», то мы возьмём 28 или меньше очков Пола за классические 1.9. Адамс отдаёт в среднем 1,6 ассиста за матч, а на его тотал передач больше 1,5 установлен коэффициент 2.43. В двух из четырёх встреч с «Трэйл Блэйзерс» Стивенс планку преодолевал, поэтому мы должны проверить верх из-за потенциальной прибыли.

Выбор №1: тотал подборов больше 95 за 1.96

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 480 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Пола Джорджа меньше 28,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Стивена Адамаса больше 1,5 ассиста за 2.43

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 715 фишек)



Долгосрочный выбор №1: тотал матчей в серии «Сиксерс» — «Нетс» больше 5,5 за 1.96

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 960 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 23 845 фишек. Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.