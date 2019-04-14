ЦСКА — «Авангард». Прогноз: «ястребы» добавят в силовой борьбе

15 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится второй матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Букмекеры не сомневаются в успехе «армейцев»: ставки на победу московского клуба в основное время предлагаются с коэффициентом 1.70.

Прогноз матча ЦСКА — «Авангард» (15.04.2019)

Первый матч хозяева выиграли по делу, они действительно выглядели заметно лучше. ЦСКА нисколечки не проиграл «Авангарду» в движении, выдал мощнейший первый период и мог забить к исходу 20 минут не две, а четыре шайбы. У одного Попова было два убойных момента, а омичи начали создавать остроту только ближе к перерыву.

Незасчитанная штайба Стася — ещё один гвоздь в крышку «гроба» российского судейства: вроде бы решения принимаются более или менее последовательно, но даже намёка на справедливость это не приносит. ЦСКА, похоже, уже установил какой-нибудь рекорд по незасчитанным взятиям своих ворот за один плей-офф. Буква закона соблюдена, но читать её мало кому хочется.

Естественно, 1:2 и 0:3 — это принципиально разные ситуации, тем более в плей-офф. И всё же «ястребы» проиграли не из-за судейства. Таких проблем при выходе из своей зоны у подопечных Боба Хартли в плей-офф ещё не было.

В серии с «Салаватом Юлаевым» красная линия преодолевалась быстро и без сомнений, а вот разбить прессинг ЦСКА упорно не выходило. Кроме большинства, у гостей ничего толком не получалось. Собственно, «Авангард» доказал простую истину: ЦСКА — чемпион КХЛ по превращению полумоментов в голы.

Первая же потеря у синей линии закончилась пропущенной шайбой. После неё гости приходили в себя минут 13, за это время «армейцы» забили во второй раз и пару раз простили соперника. А отыграть две шайбы у агрессивного и не жмущегося к воротам ЦСКА весьма тяжело. Особенно если рикошет трактуется как умышленная игра ногой.

Вполне вероятно, что «ястребы» упростят выход из зоны как минимум на стартовом отрезке, чтобы снизить риск. «Авангарду» важно хорошо вкатиться в игру, сохранить равновесие и не дать сопернику форы уже в дебюте. Без обрезов у своих ворот с таким ЦСКА вполне можно играть: состав у команды хороший, да и работу над ошибками Хартли, как правило, проводит ловко.

Победа «Авангарда» по броскам в створ в первом периоде за 1.88 выглядит нормально. ЦСКА ставит на качество бросков и редко атакует из неочевидных позиций. Если омичи обойдутся без обрезов в своей зоне и удалений, часто вступать в игру Игорю Бобкову не придётся. Исходим из того, что Хартли учтёт опыт первой встречи и попросит игроков выходить из зоны аккуратнее.

Также возьмём ИТБ 17,5 силового приёма «Авангарда» за 2.00. В первой игре гости гораздо чаще играли в тело (20-12), да и в целом по сезону тенденция была такой же. Без давления «ястребам» никак не обойтись, силовой борьбы должно быть много. ЦСКА здорово направляет атаки соперника к бортам.

Ставки на матч ЦСКА — «Авангард»

В первом матче у «ястребов» было много проблем при выходе из своей зоны, которые мешали команде поймать ритм. Вполне вероятно, что омичи упростят выход из зоны как минимум на стартовом отрезке, чтобы снизить риск. За проваленные дебюты и ошибки у ворот ЦСКА наказывает лучше всех в лиге.

Проверим ИТБ 17,5 силового приёма «Авангарда» за 2.00. В первой игре гости гораздо чаще играли в тело (20-12), причин отказываться от силовой борьбы у гостей нет. ЦСКА здорово направляет атаки соперника к бортам, так что единоборств наверняка будет много.

Ставка №1: победа «Авангарда» по броскам в створ в первом периоде за 1.88.

Ставка №2: ИТБ 17,5 силового приёма «Авангарда» за 2.00.

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