«Филадельфия» — «Бруклин». Прогноз: тащить «Сиксерс» придётся Батлеру

Встреча между «Портлендом» и «Оклахомой», как и ожидалось, получилась напряжённой и включила в себя множество любопытных деталей. Джордж выступал с незалеченной травмой, и тотал меньше 28,5 очка Пола на тоненького, но зашёл. Главный снайпер «Тандер» реализовал лишь 8 из 24 в поле.



Успешной оказалась ставка на тотал подборов больше 95. Оба коллектива активно действовали в красках друг друга и постоянно боролись за мячи после промахов. Всего «Портленд» и «Оклахома» добыли 97 отскоков на двоих. Подвёл нас только рискованный выбор в пользу 2 или более передач Адамса. Стивен был хорош, но записал на свой счёт только 1 ассист.

«Портленд» — «Оклахома». Прогноз: Джорджу помешает травма Повреждение помешает Джорджу набрать больше 28 очков, Адамс отдаст от 2 передач — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 25 775 фишек.



Заход дня: ruslon33 выбрал индивидуальный тотал «Пистонс» меньше 103,5 балла, «Тандер» с форой «+8» и тотал больше 210 очков в матче «Рокетс» — «Джаз» с общим коэффициентом 4.07



16 апреля на паркете «Веллс Фарго-центра» состоится второй матч в серии между «Филадельфией» и «Бруклином». Первая встреча в 1/8 плей-офф НБА неожиданно для многих осталась за «Нетс», но букмекеры продолжают считать «Сиксерс» фаворитом и конкретного поединка, и всего противостояния. Коэффициент на викторию Эмбиида и компании с учётом овертайма составляет 1.31.

Прогноз матча «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» (16.04.2019)

Первый поединок между «Филадельфией» и «Бруклином» дал богатую пищу для размышлений. Кенни Аткинсон полностью переиграл Бретта Брауна, а из всех звёзд «Сиксерс» оправдал ожидания только Джимми Батлер. Однако, если «Нетс» выступали практически на пределе возможностей, то их оппонент может и должен действовать гораздо лучше.



Быстренько пробежимся по травмированными. У «Бруклина» давно недоступен Краббе, под вопросом Дадли и Дэвис. У «Филадельфии» также есть сложности. О статусе Эмбиида, Энниса и Болдена точная информация появится лишь перед началом поединка.

Потенциал Бретта Брауна в качестве главного тренера и его способности оперативно вносить коррективы вызывабт серьёзные вопросы. «Филадельфия» мучилась в нападении, да и в обороне частенько не успевала выходить на подстраховку. По действиям в защите к баскетболистам «Сиксерс» минимум претензий, но кто-то же должен отвечать за 3 подряд четверти с 30+ пропущенными очками.



В нападении «Нетс» делали ровно то, чем и должна заниматься классная и дисциплинированная тренерская команда в плей-офф. «Бруклин» создавал невыгодные для «Сиксерс» размены и раз за разом наказывал «Филадельфию». На наш взгляд, коллектив Кенни Аткинсона продолжит успешно бить в больные точки противника и сможет в каждой из четвертей набирать не менее 20 очков.



Лишь в заключительной 12-минутке первого поединка «Нетс» не пробили «двадцатку», что обусловлено желанием гостей снизить темп встречи и сохранить преимущество. Вряд ли во втором сражении «Бруклин» окажется в подобной ситуации, поэтому парням Кенни Аткинсона придётся проявлять свои лучшие качества в нападении по ходу каждой отдельно взятой четверти.



«Филадельфия» проявила полную неспособность обороняться при пик-н-роллах Расселла, Бретт Браун не понимает, как противостоять лёгкой пятёрке «Бруклина». К тому же, «Сиксерс» не обладают достойным персональщиком для опеки ЛеВерта. Батлер носится за Д’Анджело и тащит атаку, а Симмонс и Тобиас Харрис защищаются несколько хуже. Про Джонатона Симмонса в данном контексте упоминать даже смешно.



Означает ли это, что хозяева снова провалятся? Разумеется, нет. Разница в уровне таланта невероятно велика, а «Нетс» бывают нестабильны. На наш взгляд, Бретт Браун полностью доверится своим звёздам и постарается выжать из них максимум. Тотал «Филадельфии» меньше 118,5 очка в этой связи выглядит очень перспективно.



Да, «Сиксерс» попали лишь 3 из 25 с периметра и обязательно добавят в указанном компоненте, однако «Нетс» завершили регулярку в топ-3 по точности оппонентов из-за дуги. Иными словами, проблемы «Филадельфии» при попытках с дальней дистанции никого не должны удивлять. «Бруклин» действительно качество держит чужих снайперов.



«Филадельфия» постарается задавить противника под кольцом и вставать на линию штрафных как можно чаще. Хотя куда больше, если в первом поединке «Сиксерс» исполнили 42 попытки из статичного положения. Коллектив Бретта Брауна набирает 120+ очков лишь в двух случаях: когда в оппонентах откровенно слабый соперник или Редик с компанией ловят кураж.



«Нетс» уже доказали свою силу, а в психологической устойчивости «Бруклина» сомневаться не приходится. Если парни Кенни Аткинсона не посыпались после того, как Джарретт Аллен получил два фола спустя 53 секунды со старта встречи, то их уже Эмбиидом не напугать. Более того, сам Джоэл находится не в оптимальном состоянии, из-за чего камерунец играет меньше, чем хотелось бы фанатам «Филадельфии».



Когда у «Сиксерс» возникают проблемы, то на помощь всегда приходит Батлер, чей тотал больше 21 очка за 1.9 мы обязательно проверим. Понятно, что Джимми не будет в каждой встрече набирать 35+, но за счёт своего атлетизма, опыта, спортивной наглости и лидерских качеств именно 23 номер «Филадельфии» возьмёт на себя инициативу в трудные минуты, которых ожидается немало.

Ставки на матч «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»

В первом матче серии «Бруклин» показал сразу несколько приёмов в нападении, на которые «Филадельфия» ничем не смогла ответить. На наш взгляд, Бретт Браун за столь короткий промежуток не сумеет найти подход к схемам Кенни Аткинсона, и «Нетс» смогут набрать не менее 20 очков в каждой четверти.



Сами «Сиксерс» с высокой вероятностью доверятся лидерам. Игра обещает выйти непростой и тягучей, из-за чего мы поверим в 118 и менее баллов «Филадельфии» за результативность. Эмбиид и компания должны добавить в реализации бросков из-за дуги, но в остальных



компонентах требуются слаженные командные взаимодействия, которых пока невидно. Тащить хозяев придётся Батлеру, чей тотал больше 21 очка смотрится перспективно. Джимми любит важные матчи, и ему придётся брать инициативу в свои руки.



Выбор №1: индивидуальный тотал «Сиксерс» меньше 118,5 очка за 1.71

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 355 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Джимми Батлера больше 21 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: «Бруклин» наберёт 20 или более очков в каждой четверти за 1.73

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 365 фишек)



Долгосрочный выбор №1: тотал матчей в серии «Сиксерс» — «Нетс» больше 5,5 за 1.96

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 960 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 24 275 фишек.

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