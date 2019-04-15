«Барселона» — «Ман Юнайтед». Прогноз: спастись на «Камп Ноу» Сульшеру не удастся

16 апреля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев: ставки на победу испанского клуба в основное время предлагаются с коэффициентом 1.39.

Прогноз матча «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (16.04.2019)

Первая игра прекрасно показала разницу между командами на сегодняшний момент. Каталонцы провели тяжёлый матч с «Атлетико» в чемпионате Испании и уже спустя трое суток вышли на «Олд Траффорд». «МЮ» имел фору в четыре лишних дня отдыха, а это очень серьёзное преимущество для концовки сезона.

Разумеется, «Барселона» не могла показать свой максимум в таких условиях. Сине-гранатовые выдали качественные 15 минут в дебюте, открыли счёт. А затем перешли в режим экономии энергии: спокойно контролировали мяч, не мешали сопернику провожить позиционные атаки, двигались меньше обычного и не форсировали события.

И этого хватило, причём с запасом. Даже игравшая на автопилоте «Барселона» после трёх суток на восстановление создала заметно больше, чем отдыхавший неделю «МЮ». Ко второму мячу сине-гранатовые были гораздо ближе, чем манкунианцы — к ничьей. Хозяева так и не нанесли ни одного удара в створ.

Единственный отрезок, на котором подопечные Уле-Гуннара Сульшера могли всерьёз рассчитывать на гол, случился ближе к исходу получаса. Тогда «Барселона» заиграла вальяжно и допустила пару потерь у своей штрафной. Самостоятельно «Юнайтед» создал против добавившей в прагматичности «Барсы» два полумомента за 90 минут.

Естественно, никакой трагедии или откровения здесь нет. Да, «Барселона» на сегодня заметно лучше, но то же самое после игры в Манчестере можно было сказать и о «ПСЖ». Главное — несмотря на очень слабую игру в атаке «МЮ» выжил, сохранил шансы и находится в одном удачном эпизоде от оживления интриги. Обрез, рикошет, ошибка вратаря — и англичане получат реальный шанс.

Другое дело, что на этот раз каталонцы точно сыграют агрессивнее. Эрнесто Вальверде пожертвовал проходным матчем Примеры с «Уэской» (с чемпионской гонкой всё уже понятно) и дал лидерам отдохнуть. Проблем с составом нет — не сыграет Рафинья (колено), под вопросом человек-талисман Вермален (задняя мышца бедра). Остальные в строю.

«МЮ» откровенно отскочил в прошлом туре АПЛ, выиграв при весьма средненькой игре у «Вест Хэма» (2:1) благодарям двум пенальти. Состав был близок к оптимальному, так что теперь преимущество в свежести получит «Барса». Единственная отрада гостей — возможные возвращения Неманьи Матича, Алексиса Санчеса и Андера Эрреры. А вот Люк Шоу (дисквалификация) и Антонио Валенсия (икроножная мышца) точно не сыграют.

Как правило, на своём поле сине-гранатовые действуют агрессивнее: в четырёх матчах Лиги чемпионов на «Камп Ноу» было забито 14 голов. И это при том, что встреча с «Тоттенхэмом» (1:1) для каталонцев ничего не решала. В то же время «МЮ» торопиться некуда, в открытом футболе их шансы будут невелики. Скорее всего, гости закроются и станут караулить свои 2-3 момента.

В связи с этим здорово смотрится П1 по угловым в первом тайме за 1.67. «Барселона» любит активно проводить дебют и запирать соперника на его половине. После перерыва «МЮ» может раскрыться в связи с истечением времени и необходимости рисковать, но начало, скорее всего останется за хозяевами.

Линия на исход ровная. Фаворит очевиден: «Барселона» выиграла 12 последних домашних матчей Лиги чемпионов. Но брать П1 за 1.39 слишком скучно, а лезть в большие форы опасно: при Вальверде сине-гранатовые порой не стесняются сушить игру.

Лучше взять П1 всухую за 2.62 или П1 + ТМ 3,5 мяча за 2.56: вероятность того, что «Барса» забьёт один-два мяча и спокойно доведёт дело до победы едва ли меньше, чем разгром. На родной земле сине-гранатовые провели четыре игры против «Юнайтед», но пропустили лишь в одной.

Матч рассудит опытный немец Феликс Брих. У «Барселоны» в среднем один «горчичник» в домашних матчах, так что можно проверить ИТМ 1,5 ЖК «Барселоны» за 2.44. Вариант попроще — «МЮ» получит больше жёлтых карточек, он идёт за 1.67.

Ставки на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»

Эрнесто Вальверде пожертвовал проходным матчем Примеры с «Уэской» (с чемпионской гонкой всё уже понятно) и дал лидерам отдохнуть. Состав близок к оптимальному, при этом каталонцы выиграли 12 последних домашних матчей Лиги чемпионов. Предпосылок к чуду не видно.

«МЮ» торопиться некуда, в открытом футболе их шансы будут невелики. Скорее всего, гости закроются и станут караулить свои 2-3 момента. Проверим П1 по угловым в первом тайме за 1.67. «Барселона» любит активно проводить дебют и запирать соперника на его половине.

Ставка №1: победа «Барселоны» по угловым в первом тайме за 1.67.

Ставка №2: ИТМ 1,5 ЖК «Барселоны» за 2.44.

Ставка №3: победа «Барселоны» всухую за 2.62.

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