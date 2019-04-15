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Прогноз на приход Карпина в «Спартак»: ставки и коэффициенты букмекеров

Шансы Карпина стать тренером «Спартака» выросли
Максим Ерёмин
Фото: РИА Новости
Шансы Карпина стать тренером «Спартака» резко выросли. Есть несколько причин
Зимой Валерий Карпин отказался покинуть «Ростов», но теперь всё иначе. Букмекеры отреагировали.
Ставки

Прошлой зимой Валерий Карпин был одним из кандидатов на место главного тренера «Спартака». Тогда он от этого варианта отказался, но уже летом всё может вернуться в исходную точку.

Дело в том, что Кононов проиграл две игры подряд в матчах с прямыми конкурентами. Шансы стать чемпионом России снизились в разы, а отрыв от первого места уже составляет 12 очков. За семь туров до конца. Букмекеры не спят: повысили оценку шансов прихода Карпина в «Спартак» в полтора раза.

Но проблема даже не в ускользающем чемпионстве.

По нашей информации, Кононов останется в «Спартаке» при выполнении хотя бы одной задачи из двух:

1. Выиграть Кубок России.

2. Занять место в тройке.

Первая провалена ещё месяц назад, а вот с исполнением второй ещё не всё потеряно. Пока. Прямо сейчас до места в тройке шесть очков. Вроде некритично, но вчерашнее поражение «Ростову» не вселяет оптимизма в болельщиков. Особенно если учесть, что среди конкурентов «Краснодар» и ЦСКА.

Почему шансы Карпина стать тренером «Спартака» растут?

Как мы уже вспомнили, зимой Карпин сказал «Спартаку» нет.

«Покидать «Ростов» после того доверия от руководства клуба, губернатора и болельщиков, считаю, было бы неправильным. Неправильно на полпути бросать начатое», — так Карпин объяснил свой отказ красно-белым.

Если верить этим словам, тренера смущал вариант бросить клуб посреди сезона.

Сейчас всё иначе, и у этого есть целый комплекс причин.

Во-первых, уйти из клуба по окончании сезона — совсем другое дело. Никаких поводов назвать Карпина «кидком» ни у кого в таком случае не возникнет. Тренер спокойно доведёт команду до межсезонья и передаст её новому тренеру.

Во-вторых, Карпин сам понимает, что летом такой переход даст ему куда больше шансов на успешное выступление. Так и с серьёзным отставанием от лидера начинать не придётся, и большую трансферную компанию будет шанс провести.

Ну, и третье — если «Спартак» берёт курс на российских тренеров, альтернатив Карпину сейчас просто нет. Единственным реальным претендентом можно было бы назвать Черчесова, но, судя по высказываниям, ему максимально комфортно в сборной.

В то же время у самого Карпина получилось собрать недурную команду в условиях ограниченных финансов. Хоть по по весне он и растерял уйму очков, его «Ростов» до сих пор претендует на место в пятёрке. До того же «Спартака» — всего одно очко.

И если до очной встречи команд букмекеры ставили на то, что Карпин станет тренером «Спартака» всего 8%, то после — шансы выросли уже до 12. Если в такой исход верите вы, можно сделать ставку на этот сценарий у букмекеров 7,77.

Прогноз и ставка на приход Карпина в «Спартак»

Но я всё же ставлю на другой вариант. Федун после нескольких промахов наверняка снова прибегнет к схеме с иностранным тренером. Слишком уж много хороших воспоминаний на них завязано в последние годы. При этом, если «Спартак» провалится, имя наверняка будет громкое.

Если согласны — можете смело ставить на то, что Карпина в «Спартаке» не будет. Хотя, глядя на коэффициент 1,05, невольно задумываешься: а может, стоит рискнуть и поддержать Валерия?

Какие у вас прогнозы на судьбу Кононова в «Спартаке»? Кто будет следующих главным тренером красно-белых?

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