Суперэкспресс на Лигу чемпионов и Лигу Европы: коэффициент 10.99

16 апреля на стадионе «Альянц – Ювентус» «старая синьора» сразится с «Аяксом» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. После результативной ничьей в первом поединке букмекеры отдают явный перевес коллективу Массимилиано Аллегри, выставляя на проход туринцев коэффициент 1.38.



Сутками позже в том же турнире «Порту» на «Драгау» постарается отыграть гандикап в два мяча у грозного «Ливерпуля», что видится практически невыполнимой задачей. На следующий день «Арсенал» в гостях сразится с «Наполи» на «Сан-Паоло», и у «канониров» также есть стратегическое преимущество из-за виктории 2-0 во встрече недельной давности.

Прогноз матча «Ювентус» — «Аякс» (16.04.2019)

По итогам первого матча между «Аяксом» и «Ювентусом» мнения специалистов разошлись. Кто-то хвалил амстердамский коллектив за смелый и яркий футбол, 18-7 по ударам и 6-1 по попаданиям створ, но и у оппонентов были не менее весомые аргументы в виде оптимального для туринцев результата, неназначенного пенальти и некоторых других опасных моментов.

Коллектив Эрик тен Хага уже приучил нас к тому, что «Аякс» с любым оппонентом и на любом стадионе стремится диктовать ход игры, владеть инициативой и частенько задействовать прессинг. Однако, смелость на поле «Ювентуса» с огромной вероятностью приведёт к нежелательным для гостей последствиям.



Если на выезде «старая синьора» больше присматривается к противнику, позволяет выплеснуть энергию, а затем старается наказать, то дома туринцы действуют совершенно иначе. Да, у хозяев под вопросом Джан, Дуглас Коста и Матюйди, скорее всего, не сыграет Кьеллини, точно пропустит матч Манджукич, но все эти фигуры заменимы.



У «Аякса» из-за перебора карточек не сможет принять участие в матче Тальяфико, а вот ему как раз равноценной замены в составе голландского клуба нет. На наш взгляд, в данном матче есть смысл рискнуть и проверить победу «Ювентуса» в первом тайме и во всём поединке за вкусные 2.51.



В субботу во внутреннем первенстве «Аякс» задействовал практически всю основу, а у туринцев второй матч подряд, выйдя в старте, провели лишь Канселу и Бентанкур. Роналду в потрясающей форме, и на своём поле «Ювентус» не станет играть с гостями в кошки-мышки. Туринцы включат режим футбольного убийцы и не позволят молодым оппонентам мечтать о проходе в следующей раунд.



Победа «старой синьоры» практически не вызывает сомнений, но для более высокого коэффициента мы берём викторию «Ювентуса» уже в первом тайме. С «Атлетико» коллектив Массимилиано Аллегри вёл к перерыву 1:0, повторение подобного трюка вполне вероятно. Эрик тен Хаг проделал отличную работу, но за туринцев говорят слишком много факторов.

Прогноз матча «Порту» — «Ливерпуль» (17.04.2019)

«Порту» в субботу уверенно на выезде одолел одного из середняков во внутреннем первенстве, а «Ливерпуль» дома в непростом поединке разобрался с «Челси». Оба оппонента продолжают борьбу за первые строчки в своих чемпионатах, но в главном клубном турнире Старого Света дальше пройдёт кто-то один.



Разумеется, счёт 0:2 по итогам первой встречи для «драконов» крайне неприятен, но, согласитесь, рассчитывать на большее на «Энфилде» невероятно сложно. Тем не менее «Порту» создал несколько солидных моментов и вполне мог поразить ворота Алиссона. Команда Сержиу Консейсау не собирается сдаваться и дома попробует провести лучший матч в сезоне.



Некоторые предпосылки для сенсации есть. Пока «драконы» в экономном режиме громили слабенького противника, «Ливерпулю» пришлось приложить максимум усилий для победы над «Челси». Добавим хозяевам лишний день отдыха, поддержку трибун, периодические проблемы красных с гостевыми поединками и получим немало аргументов для сотворения чуда.



Лезть в исход здесь крайне опасно, а вот взять тотал больше 2 за 1.46 вполне допустимо из-за минимального риска. Удивительно, но именно в паре «Порту» — «Ливерпуль» самый высокий коэффициент на верх. На наш взгляд, в других противостояниях шансы на 3 и более мяча явно не превышают аналогичный расклад в битве на «Драгау».



Стратегически ситуация выглядит максимально просто. Коллективу Сержиу Консейсау необходимо забивать минимум дважды, поэтому хозяева обязаны атаковать столько, сколько смогут и весь матч оказывать давление на ворота Алиссона. Юрген Клопп, безусловно, всё это понимает и главной задачей «Ливерпуля» станет гостевой гол, позволяющий остудить пыл противника.



Если счёт откроет «Порту», то игра вскроется ещё больше, а в случае первого мяча со стороны англичан, хозяева постараются ответить, чтобы достойно завершить европейскую компанию на глазах у своих болельщиков. Как минимум возврат мы себе практически гарантируем, поэтому для повышения коэффициента экспресса вариант с 2 или более мячами очень даже неплох.

Прогноз матча «Наполи» – «Арсенал» (18.04.2019)

«Арсенал» добился близкого к идеальному результату в первой встрече с «Наполи». «Канониры» организовали преимущество в два мяча и сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. Отыграться итальянскому клубу будет очень нелегко, но шансы всё же имеются.



Унаи Эмери зарекомендовал себя в качестве короля Лиги Европы, но Карло Анчелотти тоже, мягко говоря, не самый последний тренер в мире. У «Наполи» есть преимущество домашнего стадиона, а публика на «Сан-Паоло» очень горячая. Кроме того, «Арсенал» проводил матч в АПЛ аж в понедельник, поэтому физическое состояние гостей может также стать дополнительным козырем неаполитанцев.



В теории команда Карло Анчелотти способна отыграть на ноль, но вряд ли итальянцы основное внимание уделят именно обороне. Неаполитанцам необходимо забивать не менее двух мячей, поэтому хозяева постараются оказать максимальное давление на противника. К слову, на выезде «Арсенал» частенько плывёт и позволяет возить себя чуть ли не любому коллективу.



На наш взгляд, в этом противостоянии уместен риск. Мы отважимся проверить гол с 1-й по 15-ю минуту включительно с коэффициентом 3. Когда команде необходимо отыгрывать гандикап в два мяча, то наставники нередко прибегают к стартовому штурму. Всем прекрасно известно, что Унаи Эмери не является мастером по выстраиванию обороны, поэтому «Арсенал», скорее, предпочтёт ответить, чем запереться на своей половине.



Статистика здесь также на нашей стороне. В трёх последних гостевых матчах с участием «канониров» мяч в сетке ворот оказывался до истечения десяти минут. Сами неаполитанцы в недавней встрече с «Кьево» отличились как раз на исходе четверти часа, а в первом сражении между «Арсеналом» и «Наполи» Рэмси также забил в нужном нам промежутке.

Суперэкспресс на матчи «Ювентус» — «Аякс», «Порту» — «Ливерпуль», «Наполи» – «Арсенал»

«Ювентус» практически не задействовал основных футболистов в Серии А, а «Аяксу» пришлось выпускать своих звёзд в матче внутреннего первенства. В гостях туринцы периодически дают возможности противнику проявить себя, но дома коллектив Массимилиано Аллегри берёт ситуацию под свой контроль. Победа «старой синьоры» в первом тайме и в матче за 2.51 выглядит оправданным риском. С «Атлетико» Роналду и компания добыли перевес уже к перерыву.

«Порту» сохраняет призрачные шансы на проход в противостоянии с «Ливерпулем». Хозяевам нужно забивать как минимум дважды, поэтому мы проверим тотал больше 2 за скромные 1.46. Красные постараются за счёт гостевого гола остудить порыв «драконов», нас ждёт яркий матч с массой опасных моментов.



В трёх последних выездных матчах с участием «канониров» мяч в сетке ворот оказывался до истечения десяти минут. Коллектив Карло Анчелотти в недавней встрече с «Кьево» отличился на исходе четверти часа. Гол с 1-й по 15-ю минуту включительно доступен за коэффициент 3, а статистика полностью на нашей стороне. К тому же в первом сражении между «Арсеналом» и «Наполи» Рэмси также забил в нужном нам промежутке.



Ставка №1: победа «Ювентуса» в первом тайме и в матче за 2.51



Ставка №2: тотал больше 2 в матче «Порту» — «Ливерпуль» за 1.46



Ставка №3: гол с 1-й по 15-ю минуту включительно в поединке «Наполи» — «Арсенал» за 3.



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