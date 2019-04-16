Конкурс прогнозов на матч «Ювентус» — «Аякс». Фрибеты на 5000 рублей в призах

16 апреля с Турине «Ювентус» и «Аякс» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская компания «Фонбет» запускает конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5 тыс. рублей в фрибетах.

Превью матча «Ювентус» — «Аякс»

В первом матче четвертьфинала в Амстердаме команды сыграли вничью — 1:1. На гол Криштиану Роналду голландцы ответили точным ударом Давида Нереса.

«Ювентус» — фаворит ответной встречи. БК «Фонбет» оценивает шансы команды Массимилиано Аллегри победить коэффициентом 1.67. Это соответствует вероятности 57%. Сделать ставку на «Аякс» можно за 5.30 (18%). С коэффициентом 3.75 (25%) можно поставить на ничью. При этом «Аякс» никогда не побеждал «Ювентус» в Турине: в четырех матчах голландцы смогли лишь однажды сыграть вничью, проиграв трижды.

У «Ювентуса» под вопросом выход на поле капитана команды Джорджо Кьеллини, а также Эмре Джана и Дугласа Косты. У клуба из Амстердама из-за дисквалификации встречу пропустит Николас Тальяфико.

Правила конкурса прогнозов на матч «Ювентус» — «Аякс»

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