Игроки на ставках платят налог с выигрышей. Но иногда по закону можно этого не делать. Рассказываем обо всех тонкостях.

Налог на выигрыш в ставках на спорт. Когда можно не платить по закону в России

Можно ли не платить налог на выигрыш в ставках в России и при этом не нарушать закон? Да, такой способ есть. Правда, подойдёт он не всем. Рассказываем, когда можно не платить налог с чистой совестью.

Что нужно сделать

В первую очередь нужно посчитать сумму всех своих выводов со счёта в букмекерских конторах за целый год. Учитывать надо выводы менее 15 тыс. рублей. Если вы выводили, к примеру, 16 тыс. рублей, c этой суммы вы уже уплатили налог. С вас его удержал букмекер.

Итак, вы посчитали сумму выводов. Если она менее 4 тыс. рублей, то налог вам платить не нужно. Это как раз тот случай, когда вы можете не платить налог полностью законно.

Налоговая льгота

4 тыс. рублей — это налоговая льгота. Один раз за налоговый период (то есть за календарный год) ей может воспользоваться каждый игрок. Конечно, если вы не использовали её вовремя, льгота не переходит на следующий год. Она просто сгорает. Кстати, воспользоваться этим послаблением может любой игрок. Так что даже если ваш суммарный выигрыш, к примеру, 100 тыс. рублей, налог вы будете платить только с 96 тыс. рублей.



Соответственно если ваш выигрыш 4001 рубль, то 13% налога вы заплатите с одного рубля. Всего 13 копеек!

Нужно ли вычитать из суммы выводов депозиты?

Предполагается, что нет. Пока закон чётко определяет лишь расчёт налоговой базы при выводе сумм свыше 15 тыс. рублей. Поэтому в своём подсчёте вы должны учесть только сумму выведенных средств. Вопрос о том, нужно ли вычитать из этой суммы внесенные депозиты, открыт. Минфин не давал разъяснений на эту тему.

Кому это подойдёт

Если вы принципиально не хотите платить налог государству, играя у легальных букмекеров, то вариантов у вас не так много. Вероятно, льгота освободит от налогов тех, кто рискует очень маленькими суммами. Если вы ставите по 100 рублей, возможно, что ваш суммарный выигрыш не превысит 4 тыс. рублей.

Теоретически можно вообще не выводить деньги, оставляя их на счёте у букмекера. Такой вариант подойдёт тем, кто делает ставки ради удовольствия. Но вывести без налога суммарно вы сможете только 4 тыс. рублей в год, помните об этом!

А если не платить?

Конечно, вы можете не заниматься никакими подсчётами и ничего не платить. Но в таком случае за вас это сделают в налоговой. Ведь букмекеры тоже отчитываются перед государством. Вам пришлют уведомление о том, что вы должны заплатить налог. Все начисления появятся в личном кабинете ФНС. Если проигнорируете требование об оплате, рано или поздно придётся отвечать. Возможные санкции зависят от суммы, которую вы не стали платить.

Игра у зарубежных букмекеров

Если вы играете на сайте зарубежного букмекера (нелегального в России), то это не значит, что вы не должны платить налоги. Просто налог становится вашей личной ответственностью. Вы должны заполнить декларацию 2-НДФЛ и самостоятельно рассчитать сумму налога. Это будут те же 13% от вашего выигрыша. Налог нужно считать от полной суммы вывода вне зависимости от того, больше она 15 тыс. рублей или меньше. В декларации указать доход нужно как поступление от источников за рубежом. Если же вы находитесь за границей, нужно помнить об одном важном моменте. В том случае, если вы пробыли на территории России меньше 183 дней в году, вы уже не будете считаться резидентом РФ. А для нерезидентов налог составляет уже не 13, а 30%.

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