«Челси» — «Славия», «Айнтрахт» — «Бенфика». Прогноз на Лигу Европы

17 апреля в ответных матчах четвертьфинала Лиги Европы «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» сыграет с пражской «Славией», а на «Франкфуртер Фольксбанк Штадион» «Айнтрахт» примет «Бенфику». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу английского клуба предлагаются с коэффициентом 1.36, успех немцев идёт за 1.85.

Прогноз матча «Челси» — «Славия П» (18.04.2019)

«Челси» провёл первый матч откровенно средненько, создал считанное количество моментов и едва не пропустил. Но своего всё же добился: на 86-й минуте Маркос Алонсо открыл счёт, отыграться хозяева уже не успели. Минимальная победа на чужом поле позволяет синим чувствовать себя комфортно.



В минувшем туре чемпионата Англии «Челси» по делу проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде» (0:2) и вылетел из топ-4. Теперь синие занимают пятую строчку, хотя провели на один матч больше. По потерянным очкам их опережает даже идущий шестым «Манчестер Юнайтед».

Поскольку календарь у лондонцев не самый простой (крепкий «Уотфорд», гостевые встречи с «МЮ» и «Лестером»), шансы на попадание в зону Лиги чемпионов трудно назвать высокими. Скорее всего, угодить в главный клубный турнир Европы реальнее именно через еврокубок. Поэтому ждём от «Челси» нормального отношения.



В составе наверняка будут сюрпризы (после встречи с «Ливерпулем» прошло всего трое суток, без ротации тут не обойтись), но и совсем уж злоупотреблять использованием резервистов Маурицио Сарри смысла нет: «Славия» уже выбила из турнира «Севилью», а фора в один мяч ничего не гарантирует.



«Челси» выиграл все пять домашних матчей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы с общим счётом 14-1, четыре победы были одержаны всухую. Лишь раз итоговая разница составила один мяч (1:0 во втором туре с «Види»). Особой уверенности в атаке синих нет, но всё же П1 с форой "-1,5" за 2.09 выглядит терпимо. Второй вариант — П1 всухую за 2.11.

Ставки на матч «Челси» — «Славия П»

В минувшем туре чемпионата Англии «Челси» по делу проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде» (0:2) и вылетел из топ-4. Поскольку календарь у лондонцев не самый простой (крепкий «Уотфорд», гостевые встречи с «МЮ» и «Лестером»), шансы на попадание в зону Лиги чемпионов трудно назвать высокими. Скорее всего, угодить в главный клубный турнир Европы реальнее именно через еврокубок.



«Челси» выиграл все пять домашних матчей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы с общим счётом 14-1, четыре победы были одержаны всухую. Особой уверенности в атаке синих нет, но всё же П1 с форой "-1,5" за 2.09 выглядит терпимо. Второй вариант — П1 всухую за 2.11.

Ставка: победа «Челси» с форой "-1,5" за 2.09.

Прогноз матча «Айнтрахт Ф» — «Бенфика» (17.04.2019)

В первом матче было очень весело: немецкий клуб остался в меньшинстве на 20-й минуте, но прижиматься к своим воротам не стал. В итоге зрители увидели шесть забитых мячей. «Айнтрахт» проиграл со счётом 2:4, но сохранил вполне реальные шансы на проход в полуфинал турнира.



2:0 на своём поле — задача сложная, но всё же посильная. Благо что статистика у немцев отменная: пять домашних матчей Лиги Европы, четыре победы и одна ничья, разница мячей 14-2. А ведь в соперниках были, например, «Марсель», «Лацио», «Шахтёр» и «Интер». Серьёзная компания.



Шесть мячей в первом матче задрали планку на тотал, хотя по факту идти ва-банк с первых минут хозяевам вовсе необязательно. Два мяча — не так уж много, благо что защита у «Бенфики» не слишком хорошая. Рисковать нарваться на контратаку опасно. Скорее, «Айнтрахт» будет действовать осмотрительнее.



В связи с этим нормально смотрится «гол в первые 22 минуты — нет» за 1.93. Также стоит подумать о П1 по угловым в первом тайме с форой "-1,5" за 1.73. Коэффициент маловат, но к перерыву свои 3-4 корнера за счёт давления хозяева наверняка получат. А «Бенфика» поначалу постарается действовать вертикальнее.



Концовка обещает быть бодрой. Существует лишь два варианта, при которых ни одной из команд не потребуется забивать кровь из носу в заключительные минуты: 4:2 в пользу хозяев и уверенная победа гостей. Вероятность каждого из них скромная. Скорее всего, одним придётся раскрываться, а вторым караулить контратаки и тянуть время.



«Гол после 75-й минуты» за 1.96, «жёлтая карточка после 81-й минуты» за 1.85, «второй тайм результативнее первого» за 2.05, ИТБ 1,5 мяча во втором тайме за 1.78. — вариантов достаточно, всё зависит от вашего вкуса.

Ставки на матч «Айнтрахт Ф» — «Бенфика»

Шесть мячей в первом матче задрали планку на тотал, хотя идти ва-банк с первых минут хозяевам вовсе необязательно. Два мяча — не так уж много, благо что защита у «Бенфики» не слишком хорошая. Рисковать нарваться на контратаку опасно. Возьмём «гол в первые 22 минуты — нет» за 1.93.



Также стоит подумать о П1 по угловым в первом тайме с форой "-1,5" за 1.73. Коэффициент маловат, но к перерыву свои 3-4 корнера за счёт давления хозяева наверняка получат. А «Бенфика» поначалу постарается действовать вертикальнее.



Ставка №1: гол в первые 22 минуты — нет за 1.93.



Ставка №2: победа «Айнтрахта» по угловым в первом тайме с форой "-1,5" за 1.73.



Ставка №3: гол после 75-й минуты за 1.96.



Ставка №4: жёлтая карточка после 81-й минуты" за 1.85.

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