«Анжи» — «Ахмат». Прогноз: махачкалинцы дадут бой в кавказском дерби

У «Анжи» море сложностей, но два матча подряд без борьбы они в этом сезоне ни разу не отдавали.

19 апреля в матче 24-го тура РПЛ «Анжи» на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске сыграет с «Ахматом». Букмекеры отдают огромное преимущество гостям: ставки на победу грозненцев предлагаются с коэффициентом 1.17.

Прогноз матча «Анжи» — «Ахмат» (19.04.2019)

24-й тур российской Премьер-Лиги откроется кавказским дерби в Каспийске. Пожалуй, соваться в этот матч до лайва довольно опасно: котировки букмекеров выглядят странновато. 15-я команда турнира играет на своём поле с десятой — и на её победу дают аж 18.0.

Даже на фоне огромных проблем с финансированием «орлы» в трёх весенних матчах на своём поле ни разу не проиграли с разницей более чем в два мяча: 0:2 от «Локомотива» и «Крыльев Советов», а также 1:1 с «Динамо». Во всех случаях преимущество было у оппонентов, но команда Магомеда Адиева исправно навязывала борьбу.



В гостях дела гораздо хуже (два по 0:5), но там в соперниках были топ-клубы, «Краснодар» и «Зенит». «Ахмат» сейчас выглядит выглядит бодро, и всё же по уровню он ближе к «Крыльям», чем к «Краснодару». «Ахмат», понятное дело, точно сильнее соседа, но навязать борьбу в родных стенах махачкалинцам точно по силам.



У подопечных Рашида Рахимова отличные контратаки, вот только в Каспийске они вряд ли понадобятся: «орлы» нынче не в том состоянии, чтобы играть первым номером и контролировать мяч. Они отойдут назад и закроются. А взламывать низкий оборонительный блок грозненцы умеют не так здорово.



Сомневаться в победе гостей действительно нелегко, рано или поздно заметная разница в исполнительском мастерстве наверняка скажется. Но едва ли выигрыш получится лёгким и крупным. У «Анжи» море сложностей, но два матча подряд без борьбы они в этом сезоне ни разу не отдавали.



П1 с форой "+2" идёт за 1.83, П2 с разницей в один-два мяча — за 1.90. Вариант посмелее — П2 + обе забьют за 4.20. Грозненцы в шести весенних турах сыграли на ноль лишь однажды, а у «Анжи» даже в Санкт-Петербурге был, например, выход один на один. Без моментов хозяева вряд ли останутся.

Ставки на матч «Анжи» — «Ахмат»

Даже на фоне огромных проблем с финансированием «орлы» в трёх весенних матчах на своём поле ни разу не проиграли с разницей более чем в два мяча: 0:2 от «Локомотива» и «Крыльев Советов», а также 1:1 с «Динамо». «Ахмат», конечно, сильнее, но побороться хозяевам по силам.



Сомневаться в победе гостей действительно нелегко, рано или поздно заметная разница в исполнительском мастерстве наверняка скажется. Проверим победу «Анжи» с форой "+2" за 1.83.



Ставка: побед «Анжи» с форой "+2" за 1.83.

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