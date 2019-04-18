Н. Джокович — Д. Медведев. Прогноз: Ноле не сразу раскусит подачу россиянина

19 апреля в «Монте-Карло Кантри Клуб» состоится матч 1/4 финала турнира АТР в Монте-Карло между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым. Букмекеры не сомневаются в успехе серба: ставки на победу Джоковича предлагаются с коэффициентом 1.25.

Первая ракетка мира после уверенной победы на Australian Open заметно сбавила обороты: два последующих турнира серб провёл ниже своего уровня. В Индиан-Уэллсе проиграл крепкому, но ограниченному Филиппу Кольшрайберу уже в третьем круге (4:6, 4:6), а в Майами резко сдал по ходу игры четвёртого круга с Роберто Баутистой-Агутом и уступил в трёх сетах.

Теперь Джокович, похоже, вновь потихоньку добавляет. Турнир в Монте-Карло он начал с победы над тем же Кольшрайбером: подача шла с большими перебоями, двойных ошибок было очень много, зато брейк-понты удавалось использовать исправно. Новак в решающий момент не просел и выиграл третью партию.

В третьем круге серб за 67 минут разнёс Тейлора Фритца. Как только он приспособился к подаче американца, так всё и закончилось (6:3, 6:0). Джокович явно далёк от пика формы, но функциональная яма, видимо, осталась позади, и теперь он будет только прибавлять.

Собственно, разнос Фритца отправил Медведеву очевидное послание: без качественной и стабильной подачи зацепиться практически невозможно. Россиянин, разумеется, гораздо сильнее предыдущего соперника Новака, но стиль игры и зависимость от первой подачи у них похожи.

В каком-то смысле Ноле размялся перед встречей с Даниилом: тот будет делать примерно то же самое, что и Фритц, но более качественно. В удачный день Медведев подаёт на безоговорочно элитном уровне, вот только порой уверенность испаряется после нескольких неудачных розыгрышей. Как, например, было в матче с Федерером в Майами.

У россиянина есть шансы навязать борьбу и даже зацепиться за один сет. Уровень таланта позволяет, а сам Джокович в последние недели не отличается стабильностью и ошибается чаще обычного. Но для этого нужно провести ровный матч и держать удар. При встречах с соперниками из топ-3 такое у Даниила получается далеко не всегда.

В игре третьего круга с Циципасом Медведев порадовал как раз крепкими нервами: в решающей партии он не оставил потерявшему баланс сопернику шансов. Но с греком россиянин всегда играл удачно и уже привык спокойно забирать у Стефаноса решающие сеты. Джокович — совсем другой случай.

Даниил трижды встречался с сербом. Всякий раз навязывал борьбу и выглядел достойно, но к победе даже не приближался. Если всплеск Джоковича в прошлом круге не был разовой акцией, история рискует повториться. Медведев за счёт подачи будет держаться где-то рядом и, вполне возможно, зацепит одну партию, но провести 1,5-2 часа без спадов не сумеет.

Пожалуй, можно взять ТБ 9,5 геймов в первом сете за сочные 2.10. Даниил моложе и чуть раньше провёл прошлый матч — с запасом сил проблем у него возникнуть не должно. А Джоковичу наверняка потребуется какое-то время, чтобы приспособиться к мощной подаче соперника.

Серб, ясное дело, будет фаворитом, но брать большие форы на его победу опасно. В целом россиянин сейчас хорош, а Ноле только набирает форму и не отличается стабильностью. В принципе, можно подумать о ТБ 21 гейма за 1.98.

Ставки на матч Новак Джокович — Даниил Медведев

У россиянина есть шансы навязать борьбу и даже зацепиться за один сет. Уровень таланта позволяет, а сам Джокович в последние недели не отличается стабильностью и ошибается чаще обычного. Но для этого нужно провести ровный матч и держать удар. С соперниками из топ-3 такое у Даниила получается далеко не всегда.

Пожалуй, можно взять ТБ 9,5 геймов в первом сете за сочные 2.10. Даниил моложе и чуть раньше провёл прошлый матч — с запасом сил проблем у него быть не должно. А Джоковичу наверняка потребуется какое-то время, чтобы приспособиться к мощной подаче соперника.

Ставка: ТБ 9,5 геймов в первом сете за 2.10.

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