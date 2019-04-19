«Барселона» — «Реал Сосьедад», «Эйбар» — «Атлетико». Прогноз на Примеру

20 апреля в матчах 33-го тура Примеры «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» встретится с «Реалом Сосьедад», а на «Мунисипаль де Ипуруа» «Эйбар» примет «Атлетико». Букмекеры считают фаворитами лидеров турнира: ставки на победу каталонцев предлагаются с коэффициентом 1.24, успех «матрасников» идёт за 2.56.

Прогноз матча «Барселона» — «Реал Сосьедад» (20.04.2019)

Довольно сложный матч. «Барселона», разумеется, очевидный фаворит, но 16 апреля она играла с «Манчестер Юнайтед» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, тогда как «Реал Сосьедад» спокойно готовился к выезду на «Камп Ноу» в недельном цикле.

Сине-гранатовые очень уверенно чувствуют себя в турнирной таблице: за шесть туров до окончания первенства отрыв от идущего вторым «Атлетико» составляет девять очков. Перегружать лидеров и увеличивать риск мышечных повреждений перед решающими неделями сезона как минимум недальновидно.

Ротация в таких условиях неизбежна. Масштабы, разумеется, будут поскромнее, чем во встрече минувшего тура чемпионата Испании с «Уэской», но 4-5 ключевых футболистов каталонцев наверняка начнут на скамейке запасных. Фора перед «Атлетико» позволяет поберечь лидеров и дать дополнительную практику резервистам.

«Реал Сосьедад» уже ни на что толком не претендует и просто доигрывает чемпионат. Место в середине таблицы зарезервировано: до зоны еврокубков далековато, зато и борьба за выживание не грозит ни при каких условиях. Давление минимально, можно просто поиграть в футбол.

Два предыдущих выезда на «Камп Ноу» «Реал Сосьедад» провёл достойно: 2:3 и 0:1. Пожалуй, П2 с форой "+2" за 1.84 смотрится нормально. «Барселона» в порядке, но вероятность разгрома на фоне ротации не слишком высока. Также можно подумать о голе гостей за 1.66.

Ставки на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Сине-гранатовые очень уверенно чувствуют себя в турнирной таблице: за шесть туров до окончания первенства отрыв от идущего вторым «Атлетико» составляет девять очков. Перегружать лидеров и увеличивать риск мышечных повреждений перед решающими неделями сезона смысла нет.

Ротация в таких условиях неизбежна, а «Реал Сосьедад» вполне неплох. Возьмём П2 с форой "+2" за 1.84. Победа «Барсы» весьма вероятна, но разгрома не ждём.

Ставка №1: победа «Реала Сосьедад» с форой "+2" за 1.84.

Ставка №2: гол «Реала Сосьедад» за 1.66.

Прогноз матча «Эйбар» — «Атлетико М» (20.04.2019)

Мадридцы после поражения от «Барселоны» пришли в себя и укатали «Сельту» (2:0). Титулами нынешний сезон увенчать точно не удастся, но финишировать выше соседей из Мадрида всегда приятно, так что какая-никакая мотивация у «матрасников» имеется. Сейчас «Реал» отстаёт на четыре очка.

«Эйбар» в предыдущих двух турах набрал всего одно очко и окончательно отвалился от борьбы за место в еврокубках. Зона вылета сильно позади, так что подопечные Хосе Луиса Мендилибара тоже доигрывают сезон. Никакой особой мотивации у них нет.

«Атлетико» традиционно хорошо играет в Эйбаре: четыре матча чемпионата Испании — четыре победы. Общий счёт — 8:1. У «матрасников» имеются проблемы с составом, но всё же давать коэффициент 2.56 на их победу — это перебор. Не будем мудрить и проверим лобовую победу гостей.

При желании можно подстраховаться и взять П2 с нулевой форой, даже это предложение оценено в симпатичные 1.76. Кроме того, стоит подумать про ИТБ 1 гола «Атлетико» за 1.75. Подопечные Диего Симеоне встречались с «Эйбаром» 11 раз — и смогли отличиться в каждом случае.

Похоже, как минимум возврат нам гарантирован. Более смелый вариант — ИТБ 1,5 гола «Атлетико» за 2.71. Защиту «Эйбара» трудно назвать образцовой, ведь она пропускает вот уже шесть туров Примеры подряд.

Ставки на матч «Эйбар» — «Атлетико М»

«Атлетико» традиционно хорошо играет в Эйбаре: четыре матча чемпионата Испании — четыре победы. Общий счёт — 8:1. У «матрасников» имеются проблемы с составом, но всё же давать коэффициент 2.56 на их победу — это перебор. Не будем мудрить и проверим лобовую победу гостей.

Кроме того, стоит подумать про ИТБ 1 гола «Атлетико» за 1.75. Подопечные Диего Симеоне встречались с «Эйбаром» 11 раз — и смогли отличиться в каждом случае. Похоже, как минимум возврат нам гарантирован.

Ставка №1: победа «Атлетико» за 2.56.

Ставка №2: ИТБ 1 гола «Атлетико» за 1.75.

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