«Краснодар» — «Зенит». Прогноз: Карасёв обойдётся без репрессий

20 апреля в матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» на стадионе «ФК Краснодар» встретится с «Зенитом». Букмекеры считают фаворитом хозяев поля: ставки на победу «быков» над лидером первенства предлагаются с коэффициентом 2.41.

Прогноз матча «Краснодар» — «Зенит» (20.04.2019)

Важнейший матч для определения мест в первой пятёрке. За семь туров до окончания первенства «Зенит» опережает ближайших преследователей на шесть очков. Позиция выигрышная, но довольно хрупкая. Расслабляться совсем рано, потому что у сине-бело-голубых непростой календарь.



Подопечных Сергея Семака после матча с «Краснодаром» ждут, например, выезды в Грозный и Ростов-на-Дону. А также битва с ЦСКА, который в последние годы здорово играет с питерцами. Плюс встречи с неуступчивым «Динамо» и непредсказуемыми «Крыльями Советов».

В общем, на бумаге фора в шесть очков смотрится куда весомее, чем в реальности. По факту проходных встреч у «Зенита» не предвидится до 30-го тура (на своём поле с «Енисеем»), а потому матч с «Краснодаром» действительно будет важнейшим. В случае поражения интрига резко оживёт, а три очка на фоне такого расписания — это совсем немного.



«Быки» по весне временами играют крайне бодро, но запаса в их действиях не ощущается. Отчасти это заметно и по результатам: если отбросить домашний разгром несчастного «Анжи», ничего впечатляющего не останется. Тяжелейшая победа над «Крыльями» благодаря хлипкому пенальти, ничьи со «Спартаком», «Оренбургом» и «Динамо». Плюс поражение от «Локомотива».



Вот, собственно, и всё. «Краснодар» вправе пенять на судейство (особенно в матчах с «Локо» и «Динамо»), но проблем с цельностью и стабильностью игры это не отменит. В удачный день да под хорошее настроение «быки» способны укачать любую команду РПЛ, но ранний выход из отпуска и месяц игры в формате «матч спустя 2-3 дня отдыха», похоже, дают о себе знать.



Подопечные Мурада Мусаева впечатляют на отдельных отрезках, но исправно поддерживать высокий темп и не терять концентрацию им удаётся редко. Хорошие и обученные соперники (вроде «Оренбурга») этим пользовались. Так что давать на победу питерцев больше тройки немного странно.



«Зенит» ещё далёк от красивого футбола, но в целом поступательное движение заметно. После переломного второго тайма в поединке с «Оренбургом» удалось выдать два крепких матча подряд. Разгром «Анжи» всерьёз не берём, но в гостях у «Локомотива» подопечные Сергея Семака смотрелись солидно.



Никуда не спешили и на владение мячом не претендовали, но в итоге создали больше остроты и пропустили только после рикошета. Вот это умение ограничивать соперника и выжимать максимум из полумоментов очень пригодится в Краснодаре. Атакуют «быки» разнообразнее, да только и возможностей для контратак они дают больше.



«Зенит», видимо, отдаст территорию и будет караулить обрезы соперника. Победа «Краснодара» по угловым за 1.87 смотрится нормально: при Семаке питерцы редко действуют агрессивно в гостевых топ-матчах. Сине-бело-голубым торопиться некуда, их вполне устроит и ничья, которая позволит сохранить отрыв.



В связи с этим дебют рискует получиться осторожным — слишком уж высока цена ошибки. «Гол в первые 29 минут — нет» за 2.00 и ТМ 4,5 углового в первом тайме за 1.92 смотрятся нормально. Форсировать события опасно, так что острота поначалу скорее будет исходить от дальних ударов и стандартов.



Судить будет Сергей Карасёв, назначивший четыре пенальти в шести предыдущих встречах. Стоит подумать о ТМ 5,5 ЖК за 1.60 или даже ТМ 4,5 ЖК за 2.24. Карасёв за 13 матчей РПЛ лишь трижды показал больше четырёх «горчичников». Лишние дисквалификации в конце сезона никому не нужны, так что особой грубости не ждём.



Также проверим П2 с нулевой форой за 2.21. Вообще, мы склоняемся к ничьей, но логика простая: если коэффициент на победу с нулевой форой набравшего ход «Зенита» сильно превышает «двойку», а речь идёт о РПЛ, надо брать.

Ставки на матч «Краснодар» — «Зенит»

В удачный день да под хорошее настроение «быки» способны укачать любую команду РПЛ, но ранний выход из отпуска и месяц игры в формате «матч спустя 2-3 дня отдыха», похоже, дают о себе знать. Подопечные Мурада Мусаева впечатляют на отдельных отрезках, но исправно поддерживать высокий темп и не терять концентрацию им удаётся редко.



Судить будет Сергей Карасёв. Стоит подумать о ТМ 5,5 ЖК за 1.60 или даже ТМ 4,5 ЖК за 2.24. Карасёв за 13 матчей РПЛ лишь трижды показал больше четырёх «горчичников». Лишние дисквалификации в конце сезона никому не нужны, так что особой грубости не ждём.



Ставка №1: победа «Краснодара» по угловым за 1.87.



Ставка №2: гол в первые 29 минут — нет за 2.00.



Ставка №3: ТМ 5,5 ЖК за 1.60.



Ставка №4: победа «Зенита» с нулевой форой за 2.21.

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