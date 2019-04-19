«Орландо» — «Торонто». Прогноз: Грин реабилитируется за «баранку»

«Спёрс» с приличным запасом переиграли «Наггетс», и фора «-3» на хозяев зашла уверенно. Главным героем в стане техасцев стал Деррик Уайт, который выдал самый результативный матч в карьере и набрал 36 очков с сумасшедшим процентом попадания.



К сожалению, во второй четверти парни Майка Мэлоуна поймали свой ритм и выдали потрясающий отрезок. Из-за 36 баллов на указанном интервале провалился тотал «Денвера» меньше 103,5 очка.



4 или более подбора от Форбса также не сыграли. Брин выполнял привычные функции в виде растягивания обороны противника и периодической помощи партнёрам на щитах, однако малыш «Сан-Антонио» забрал лишь 3 отскока.

«Сан-Антонио» — «Денвер». Прогноз: «Спёрс» захватят лидерство в серии «Сан-Антонио» переиграет «Денвер» с форой «-3», Форбс возьмёт от 4 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 22 405 фишек.



Заход дня: 446202i446202 взял 20 или более очков в каждой четверти от «Нетс» и «Сиксерс», а также победу «Спёрс» по подборам с общим коэффициентом 3.182.



20 апреля на паркете «Эмвей-центра» «Орландо» проведёт третий матч серии против «Торонто». В первом поединке противостояния «Мэджик» удалось сотворить сенсацию, но затем «Рэпторс» взяли инициативу в свою руки и сравняли счёт. В предстоящем сражении букмекеры склоняются к победе гостей и выставляют коэффициент 1.53 на чистую победу Кавая и компании с учётом овертайма.

Прогноз матча «Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс» (20.04.2019)

«Торонто» не понадобилось много времени, чтобы поставить «Орландо» на место. «Рэпторс» чуть добавили в обороне, стали ещё активнее давить в чужую краску и спокойно разнесли противника. Для продолжения борьбы в серии «Мэджик» необходимо брать хотя бы одну из двух домашних встреч, но сделать это крайне непросто.



По травмированным значительных изменений нет. Стив Клиффорд не сможет рассчитывать на Фульца, Бамбу и Мозгова, а канадцы обойдутся без Буше и Ануноби. Есть шанс, что на паркете появится Маккоу, решение будет принято непосредственно перед матчем.

У «Орландо» есть множество проблем, а вот инструментов для их решения мало. Полностью проваливает серию Вучевич, и здесь нет ничего удивительного. До нынешнего противостояния на счету черногорского центрового было целых три минуты в плей-офф за всю карьеру, а его оппоненты невероятно хороши именно в защите.



Ибака и Газоль в своё время получали приз лучшего оборонительного игрока года и прекрасно себе представляют, чего ожидать от Николы. У Вучевича нет преимущества в физических данных, а на его медленные финты в плей-офф уже никто не покупается. С шустрым и прыгучим Айзеком играет не менее проворный и мощный Сиакам, а Гордона способен наглухо закрыть Кавай. Получается, что у Стива Клиффорда на каждой позиции под кольцом абсолютно проигрышная ситуация и остаётся рассчитывать лишь на геройства снайперов.



Фурнье, Росс и Огастин в удачный день способны устроить настоящую бомбардировку, но тренерский штаб «Торонто» всё это прекрасно понимает и старается перекрывать дугу. Во второй встрече «Рэпторс» удалось качественно отработать на периметре, и «Мэджик» набрали жалкие 82 очка.



В краске у канадцев в любом случае ожидается полный порядок, из-за высочайшего уровня защитных навыков Кавая, Ибаки, Газоля и Сиакама, поэтому Нику Нерсу достаточно только внимательно отнестись к опеке чужих снайперов. На наш взгляд, задача для гостей вполне решаемая, и мы проверим фору «-4» на «Рэпторс» за 1.81.



Домашняя площадка лишь в теории придаст «Орландо» дополнительные силы и энергию, но порой случается совершенно обратный эффект. «Мэджик» несколько лет не выходили в плей-офф, и в таких ситуациях неопытная команда под грузом ожиданий местных фанатов начинает нервничать ещё больше.



Единственный шанс флоридцев на победу – аномальный процент попадания с периметра. По всем другим компонентам «Рэпторс» сильнее на голову, а предложить принципиально новые тактические идеи Стив Клиффорд не сможет в виду ограниченного по возможностям ростера.



Надеяться на непробиваемую оборону у «Мэджик» не получится. «Торонто» часто полагается на индивидуальные действия, так как в этом компоненте у канадцев существенное превосходство. В чистую выиграть щит «Орландо» тоже не сможет. Вучевич поочерёдно разберётся с Газолем и Ибакой? Звучит неправдоподобно.



В предыдущем матче серии мы брали верх Грина и сейчас попробуем дожать нашу ставку. В этот раз в одной из букмекерских контор предложены смехотворные 9 очков на атакующего защитника «Рэпторс». Пройти мимо такого варианта попросту нельзя. Дэнни закончил с «баранкой» прошлое сражение, но столь опытный и классный снайпер обязательно проведёт работу над ошибками.



В регулярке у Грина было 10,3 балла за результативность (в трёх из четырёх матчах с «Мэджик» Дэнни пробивал «десятку»), а в плей-офф 14 номер «Торонто» полезен на обоих концах площадки и проводит достаточно времени. Откровенно говоря, букмекеры допустили ошибку, выставляя столь низкий тотал на признанного снайпера, выходящего в основе. Вероятность прохода значительно выше, чем шансы на провал.



Планка в 24,5 трёхочковых, представленная в одной из БК, выглядит чрезмерно оптимистичной. Да, в первом матче серии команды на двоих сообразили 26 попаданий с периметра, но виной тому сумасшедшие 14 из 29 от «Орландо». Выдавать подобные представления против коллектива со столь прекрасными защитниками, как у «Рэпторс», на постоянной основе нереально.



Нас ожидает тягучий баскетбол в медленном темпе. Канадцы стараются добывать очки наиболее лёгким способом – через краску. А Стив Клиффорд не похож на человека, надеющегося на флоридское «авось». У «Мэджик» средний процент попадания с периметра, и хозяевам логичнее искать иные варианты для прохождения чужой обороны.

Ставки на матч «Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс»

«Рэпторс» быстро взялись за ум и намеренны дожать «Мэджик» уже в гостях. За 1.81 мы проверим победу «Торонто» с форой «-4». Канадцы снова закроют Вучевича, а без существенной помощи своего лидера у «Орландо» не получится всерьёз претендовать на викторию.



Из вариантов на статистику нам приглянулся тотал больше 9 очков Грина и 24 или меньше трёшек во всём матче. Дэнни – шикарный снайпер, который обязательно исправится за «баранку» в предыдущем матче. А общая планка точных попаданий с периметра установлена высоковато. Оба коллектива качественно обороняются на дуге, а сам поединок должен пройти в медленном темпе.

Выбор №1: победа «Рэпторс» с форой «-4» за 1.81

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 405 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Дэнни Грина больше 9 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: тотал трёхочковых меньше 24,5 за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Долгосрочный выбор №1: тотал матчей в серии «Сиксерс» — «Нетс» больше 5,5 за 1.96

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 960 фишек)



Долгосрочный выбор №2: победа «Рэпторс» в серии с форой «-1,5» по матчам за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)



Долгосрочный выбор №3: победа «Спёрс» в серии за 2.32

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1320 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 20 905 фишек.



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