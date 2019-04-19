«Интер» — «Рома», «Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз на Серию А

20 апреля в матчах 33-го тура Серии А «Интер» на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» встретится с «Ромой», а «Ювентус» примет «Фиорентину» на «Альянц — Ювентус». Букмекеры в обоих случаях считают фаворитами хозяев поля: ставки на победу «нерадзурри» предлагаются с коэффициентом 1.80, успех туринцев оценён в 1.46.

Прогноз матча «Интер» — «Рома» (20.04.2019)

Ключевой матч для обеих команд и просто главная игра тура. «Интер» после поражения от «Лацио» пришёл в себя и набрал семь очков за три встречи. За счёт провального отрезка «Милана» подопечные Лучано Спаллетти прочно обосновались на третьем месте и имеют право на ошибку, заклятый сосед в пяти баллах позади.



«Рома» по-прежнему испытывает ощутимые проблемы с качеством игры, но ей сейчас не до красоты — нужны результаты. А они наконец-то появляются: римляне пусть с горем пополам, но всё же одолели «Сампдорию» и «Удинезе» с одинаковым счётом 1:0.

«Рома» сохранила пятую строчку в турнирной таблице и отстаёт от зоны Лиги чемпионов всего на одно очко. Вот только конкуренция столь высока, что поражение может отбросить команду Клаудио Раньери за пределы топ-6. Так что даже ничья заметно ударит по перспективам попадания в топ-4, а уж поражение — и подавно.



Непосредственно по качеству игры «Интер» смотрится сильнее. Вернулся Икарди, поинтереснее выглядит полузащита, да и Спаллетти знает своих футболистов куда лучше, чем недавно назначенный Раньери. «Нерадзурри» будут фаворитом, но П1 за 1.80 не кажется надёжным вариантом.



«Рома» испытывает большие проблемы при позиционных атаках, но на пространстве она опаснее. С «Сампдорией» и «Удинезе» свободных зон по понятным причинам не было, а вот на «Сан-Сиро» возможности наверняка появятся. Спаллетти традиционно осторожен в топ-матчах, но ставить натуральный автобус перед своими трибунами вряд ли рискнёт.



В связи с этим стоит подумать о верхе на угловые гостей. В какой-то момент «Роме» придётся раскрываться, потому что ей нужна победа, а «Интер» устроит и ничья. П2 по угловым с форой "+3" за 1.97 выглядит здорово, ИТМ 7,5 корнеров «Интера» за 1.79 — тоже недурно.



Хозяева скорее будут контролировать мяч в центре поля, чем решат лезть на рожон без особых причин. Цена ошибки высока, так что уймы голевых моментов и забитых мячей не ждём. «Гол в первые 24 минуты — нет» за 1.97 и тотал меньше 2,5 мяча за 2.13 смотрятся нормально.

Ставки на матч «Интер» — «Рома»

Спаллетти традиционно осторожен в топ-матчах, в связи с этим стоит подумать о верхе на угловые гостей. В какой-то момент «Роме» придётся раскрываться, потому что ей нужна победа, а «Интер» устроит и ничья. П2 по угловым с форой "+3" за 1.97 выглядит здорово, ИТМ 7,5 корнера «Интера» за 1.79 — тоже недурно.



Ставка №1: победа «Ромы» по угловым с форой "+3" за 1.97.

Ставка №2: ИТМ 7,5 углового «Интера» за 1.79.



Ставка №3: гол в первые 24 минуты — нет за 1.97.



Ставка №4: тотал меньше 2,5 мяча за 2.13.

Прогноз матча «Ювентус» — «Фиорентина» (20.04.2019)

Сложный матч, который лучше пропустить. Трудно понять, в каком состоянии будет находиться «Ювентус» после шокового поражения от «Аякса» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Будет это злость, ярость, опустошение или что ещё — не скажет никто.



По сути вылет из Лиги чемпионов досрочно завершил сезон для туринцев. Из Кубка Италии они вылетели ещё раньше, а скудетто уже точно никуда не денется. На таком фоне легко могут возникнуть проблемы с мотивацией, ведь ближайшие матчи для «Юве» — это плавный переход к отпуску.



Благо что «Фиорентина» — симпатичная и играющая команда. Нестабильная, с кучей ошибок в обороне. Но в то же время опасная, потому что в удачный день она создаст проблемы кому угодно. В начале марта «фиалки», например, сыграли вничью с «Ромой» на выезде (2:2).



«Фиорентине» уже тоже ничего не надо, место в середине таблицы обеспечено: за место в еврокубках не побороться, зато и вылет не грозит. В двух минувших турах команда выглядела так себе, но «Ювентус» — хороший раздражитель и отличный шанс молодым футболистам показать себя.

Поскольку соперники не решают никаких задач и просто доигрывают сезон, встреча рискует получиться весёлой. Можно рассмотреть ТБ 2,5 мяча за 2.05, а также вариант «гости забьют» за 1.94. Массимилиано Аллегри вполне может дать дополнительную практику резервистам.

Ставки на матч «Ювентус» — «Фиорентина»

По сути вылет из Лиги чемпионов досрочно завершил сезон для туринцев. Из Кубка Италии они вылетели ещё раньше, а скудетто уже точно никуда не денется. На таком фоне легко могут возникнуть проблемы с мотивацией, ведь ближайшие матчи для «Юве» — это плавный переход к отпуску.



Поскольку соперники не решают никаких задач и просто доигрывают сезон, встреча рискует получиться весёлой. Можно рассмотреть ТБ 2,5 мяча за 2.05, а также вариант «гости забьют» за 1.94.



Ставка №1: ТБ 2,5 мяча за 2.05.



Ставка №2: «Фиорентина» забьёт за 1.94.

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