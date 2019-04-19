«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз: «шпоры» снова пробьют Эдерсона

20 апреля на «Этихад – Сити оф Манчестер» команды Хосепа Гвардиолы и Маурисио Почеттино встретятся уже в третий раз за 12 дней. В Лиге чемпионов в драматичной развязке дальше прошёл «Тоттенхэм», но у «горожан» есть реваншистские настроения, преимущество своего поля и более глубокая «скамейка». Букмекеры выставляют коэффициент 1.29 на победу хозяев.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (20.04.2019)

К предстоящему поединку оппоненты подходят в противоположном состоянии. У «шпор» есть радость от выхода в полуфинал Лиги чемпионов, но Маурисио Почеттино испытывает огромные проблемы с составом. «Манчестер Сити» обладает глубокой и качественной скамейкой, вот только атмосфера в стане «горожан» сейчас не может быть позитивной.



Лондонцам точно не помогут Кейн, Сиссоко и Орье, с огромной вероятностью матч пропустит Ламела, под вопросом находятся Дайер и Уинкс. За «Манчестер Сити» не сыграет Браво, есть шансы выйти на поле у Зинченко, но оба футболиста не являются основными, поэтому в этом компоненте проблем у Гвардиолы нет.

Про баталии в Лиге чемпионов сказано уже много, но нас произошедшие события больше интересуют с точки зрения прогноза на действия команд в ближайшем матче. «Тоттенхэму» менять свою контратакующую модель нет смысла. Быстрые Сон и Моура прекрасно подходят именно для резких выпадов, Эриксен за долю секунды способен отдать гениальную передачу, а Деле Алли старается оказываться там, где того требует ситуация.



От «Манчестер Сити» мы ожидаем попытки достойно ответить на случившуюся неудачу. Судьба наказала Гвардиолу за отход от собственного стиля. Как только «горожане» начали действовать прагматично и отказывались от своего искромётного футбола, так сразу же получали проблемы на свою голову.



У некоторых футболистов хозяев может пропасть уверенность в собственных силах, но вряд ли «Манчестер Сити» перестанет лезть вперёд всей командой. Теперь «горожанам» необходимо сосредоточиться на завоевании титула в АПЛ, а для этого нужно побеждать в каждом следующем матче.



У Гвардиолы есть все основания, чтобы перетряхнуть защитную линию, но Отаменди и Стоунс порой также привозят моменты на собственные ворота. Если в основе «горожан» выйдет Фернандиньо, то мы рекомендуем проверить ставку на жёлтую карточку бразильца. Но пока у нас нет точной информации, поэтому мы сосредоточимся на других предложениях.



Фаворит матча очевиден, но фора «+1,5» на «Тоттенхэм» доступна за 2.18, и это настоящее безумие со стороны букмекеров. Как бы ни был силён «Манчестер Сити», полученное поражение по итогам двух поединков станет для «горожан» серьёзным психологическим потрясением.



«Шпоры» демонстрируют выдающуюся крепость характера, и травма Кейна, пожалуй, только сплотила и без того дружный коллектив Маурисио Почеттино. Да, «Манчестер Сити» будет давить большую часть встречи, но сколько раз в контратаки убегут сверхскоростные Сон и Моура? Всё, что нужно гостям, – это доставлять мяч до Эриксена, а датчанин за одну секунду бросит в прорыв своих партнёров.



Кроме того, сами «горожане» от болезни привозить моменты на свои ворота при прессинге вряд ли вылечатся столь быстро. Гвардиола требует от своих подопечных высочайшей культуры паса, что порой приводит к неоправданно рискованным передачам вблизи собственной штрафной.



Если вы ищете более надёжное предложение, то за 1.77 уместно, на наш взгляд, смотрится вариант с голом обеих команд. «Шпоры» поражали ворота «Манчестер Сити» в четырёх из пяти последних очных встреч, а сейчас оборонительная линия «горожан» далека от уверенности. Хозяева, разумеется, не уйдут с поля без забитого мяча, если только не получат удаление в первом тайме.



К тому же в АПЛ ещё не введена система VAR, а английские судьи порой не замечают метровые офсайды, что несколько повышает вероятность обмена ударами со стороны обеих команд. У «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» мастерство в атакующих линиях существенно превосходит класс защитников, поэтому мы ждём нескольких забитых мячей. Да, на семь голов соперники вряд ли снова сподобятся, но увидеть на табло 2-2 или 3-2 спустя 90 минут вполне реально.

Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

После вылета из Лиги чемпионов «Манчестер Сити» не может находиться в оптимальном эмоциональном состоянии. У «горожан» гигантские проблемы в обороне, а «Тоттенхэм» наоборот получил множество положительных эмоций. Фора «+1,5» на «шпор» за коэффициент больше двойки – это явное неуважение к коллективу Маурисио Почеттино.



Для любителей более надёжных вариантов есть предложение на гол в исполнении обоих коллективов за 1.77. «Шпоры» поражали ворота «Манчестер Сити» в четырёх из пяти последних встреч, а сейчас оборонительная линия «горожан» далека от уверенности. Хозяева, разумеется, не уйдут с поля без забитого мяча, если только не получат удаление в первом тайме.



Ставка №1: обе забьют за 1.77



Ставка №2: победа «Тоттенхэма» с форой «+1,5» за 2.18



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.