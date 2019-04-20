«Спартак» — «Енисей». Прогноз: соскучившийся по красно-белым Иванов устроит шоу

21 апреля в матче 24-го тура РПЛ «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» встретится с «Енисеем». Букмекеры не сомневаются в победе хозяев: ставки на победу красно-белых предлагаются с коэффициентом 1.38.

Прогноз матча «Спартак» М — «Енисей» (21.04.2019)

«Спартак» продолжает встречаться с бывшими: с командой Валерия Карпина сыграли, теперь пришёл черёд Дмитрия Аленичева. В Ростове-на-Дону получилось так себе (1:2). Всё по весеннему сценарию — начали за здравие, а кончили за упокой. С момента возобновления сезона прошло полтора месяца, а второй шаблон так и не появился.

Снова бодрый дебют, пара упущенных моментов, пропущенный гол. После чего наступает второй тайм, и команда сдувается. Вроде бы на ранний выход из отпуска в связи с еврокубками не пожалуешься, с физикой всё должно быть нормально. Весенняя часть началась 50 дней назад, в середине недели играли редко — откуда взяться усталости?

Усталость, может, и вправду есть, только с физической подготовкой она не связана. «Спартак» не уставший — он утомившийся, опустошённый и выдохшийся. Слишком много сил уходит на лишнее и необязательное: информационное пространство, однообразные разговоры, поиск врагов (которые врагами чаще всего не являются) и борьбу с ними. А футбол ушёл на второй план.

Очень похоже на то, что «Спартак» просто наелся до отвала этой околовоенной атмосферой, внутренними противоречиями и словесными играми. И не может выдать цельные 90 минут. Или прибавить в критический момент. С качественным футболом проблемы у красно-белых возникали стабильно, но с характером и умением упереться вопреки всему в последние годы было как минимум неплохо.

Теперь этого нет. «Спартак» весной провёл семь встреч (шесть в РПЛ, одна в Кубке) и забил во втором тайме лишь в одной из них. В большинстве, «Ахмату», дважды. В одном случае речь идёт о контратаке, во втором — о голе на 93-й минуте, когда грозненцы из последних сил пытались спастись. Вот, собственно, и всё.

Для полного счастья осталось только не выиграть у несчастного «Енисея», который за 23 тура одержал две победы. Для нынешнего «Спартака» нет ничего невозможного, но потеря очков в матче с худшим клубом лиги может оказаться фатальной и привести к смене тренера. Если не обыгрывать «Енисей» на своём поле, то кого вообще обыгрывать?

Проверим П1 с форой "-1,5" за 2.20 и вариант «хозяева забьют в каждом тайме» за 2.25. Стоит присмотреться и к П1 по угловым в первом тайме с форой "-1,5" за 1.90. Красно-белые после двух поражений подряд наверняка постараются решить все вопросы пораньше и поддавят соперника.

Судит Сергей Иванов, не получавший назначений на матчи «Спартака» 2,5 года. В октябре 2016 года он дал мастер-класс на игре с «Зенитом» (2:4), но теперь настало время выйти из сумрака. Проследить за работой Иванова после тех событий будет крайне любопытно. Пожалуй, возьмём ТБ 4,5 ЖК за 1.70.

Ставки на матч «Спартак» М — «Енисей»

Красно-белые после двух поражений подряд наверняка постараются решить все вопросы пораньше и поддавят соперника в дебюте. Проверим П1 с форой "-1,5" за 2.20 и вариант «хозяева забьют в каждом тайме» за 2.25.

Стоит подумать и о П1 по угловым в первом тайме с форой "-1,5" за 1.90.

Ставка №1: победа «Спартака» с форой "-1,5" за 2.20.

Ставка №2: «Спартак» забьёт в каждом тайме за 2.25.

Ставка №3: победа «Спартака» по угловым в первом тайме с форой "-1,5" за 1.90.

Ставка №4: ТБ 4,5 ЖК за 1.70.

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