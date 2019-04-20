«Зенит-Казань» — «Факел», «Кузбасс» — «Зенит». Прогнозы на полуфиналы Суперлиги

21 апреля в мужской Суперлиге состоятся первые полуфинальные матчи. Ставки на них таковы: в Казани чемпион страны не допустит расслабленности в матче с уренгойцами, а встреча «Кузбасса» с «Зенитом» обещает быть долгой.

Прогноз матча «Зенит-Казань» — «Факел» (21.04.2019)

Казанцы узнали своего соперника последними. «Факел» обыграл «Белогорье» только в среду. И уже в воскресенье первый матч полуфинала.



Да, уренгойцы дважды обыграли «Зенит-Казань» в этом сезоне. Но третью ошибку казанцы вряд ли себе позволят. Команда сейчас близка к своему пику формы, собственно, это мы видели в матчах с «Перуджей» и «Уралом».

Наконец разрешилась история с отъездом Мэтта Андерсона. Его майку поднимут под своды Центра волейбола в воскресенье. Думаю, все это отмобилизует казанцев.



«Факел» же играл с перепадами всю серию с «Белогорьем». Беспокоит состояние Дмитрия Волкова. Явно не до конца восстановился доигровщик после травмы, отсюда и в атаке нестабильность, и в приеме. 8 ошибок в этом компоненте за матч, пусть и пятисетовый – это много, очень много.



Думаю, что всё у Игоря Колодинского сведётся к Клюке и Удрису, а вот по другую сторону сетки Бутько постарается побольше заигрывать центров. Идеальная ситуация для равномерного распределения нагрузки между нападающими.



Что ждать от этой встречи? Думаю, что есть смысл сыграть фору хозяев поля по очкам. С другой стороны, стоит рассмотреть ставку на то, что «Факелу» удастся взять сет. Все-таки Казань приучила в этом сезоне, что редко выигрывает в трех партиях. Но на большее команде Камилло Плачи рассчитывать будет сложно.

Ставки на матч «Зенит-Казань» — «Факел» (21.04.2019)

От «Факела» стоит ждать сопротивления во второй встрече, а вот первый матч, думаю, будет больше для раскачки. Команда явно затратила много сил и эмоций на серию с «Белогорьем». Плюс нестабильность в приёме. Отсюда ставка на фору Казани (-10.5) по очкам.



Второй вариант – ставка на сет уренгойцев. Каким бы ни было преимущество «Зенита», один сет они отдают практически всегда. Поэтому ставка на фору (+2,5) по сетам на «Факел» за 1.74 смотрится неплохо.



Ставка: победа «Зенита-Казань» с форой (-10,5) за 1.60.

Прогноз матча «Кузбасс» — «Зенит» (21.04.2019)

А вот здесь мы вправе ждать настоящую зарубу. Начнем с того, что эти команды в регулярном чемпионате обменялись победами в гостях. Неплохая такая затравка.

Не могу сказать, что и те, и другие показали суперволейбол в четвертьфиналах. «Кузбасс» переиграл «Динамо», но был несколько скован, все-таки опыта команде недостает. Ну и с Полетаевым «Зенит» разбирался в Кемерово, это тоже тревожный звонок для Туомаса Саммелвуо и его команды.



Но и питерцам спокойными быть рано. У них своих проблем хватает. Панков в Новосибирск не летал, Грозер выдал суперматч, но получил повреждение. Как идет восстановление, смогут ли они сыграть? Вопрос. Да и Камехо не так давно пневмонией переболел.



Поэтому я бы не стал здесь говорить, что «Зенит» в лучшей форме. Матч тут на самом деле малопредсказуемый. У кого полетит подача – тот и получит преимущество.



Думаю, что лучшим вариантом здесь будет сыграть ТБ 181.5 очка за 1.72. Команды достойны друг друга, вряд ли будет три сета.

Ставки на матч «Кузбасс» — «Зенит» (21.04.2019)

Не жду здесь трех сетов, а значит, стоит сыграть верх. Команды достойны друг друга, «Кузбассу» в серии до двух побед надо реализовывать домашнее преимущество. Ну а за питерцев последняя очная встреча в Кемерово.



Ставка: ТБ 181.5 очка за 1.72.