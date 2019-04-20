«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: «МЮ» продолжит позориться

21 апреля в матче 35 тура АПЛ «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед» на прекрасном «Гудисон Парк». Обе команды потерпели поражения в своих последних поединках. «Красные дьяволы» разгромно уступили «Барселоне» и вылетели из Лиги чемпионов, а «ириски» откровенно провалили битву с «Фулхэмом». В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом коллектив Уле-Гуннара Сульшера, выставляя коэффициент 2.38 на викторию гостей.

Прогноз матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (21.04.2019)

«Манчестер Юнайтед» не смог повторить парижский подвиг с «Барселоной» и ожидаемо вылетел из Лиги чемпионов. Однако, если в первые недели работы Сульшера болельщики восторгались норвежцем, то теперь ужасная игра «красных дьяволов» радует фанатов всё меньше и меньше. Да, многие абсолютно по делу считают, что нынешний состав манкунианцев не соответствует амбициям топ клуба, но ведь и тренерской руки совсем не видно.



«Эвертон» проводит свой типичный для последних лет сезон. Коллектив Марку Силвы является одним из наиболее укомплектованных и интересных клубов второго эшелона АПЛ, но дотянуться до фаворитов не позволяет бюджет и отсутствие стабильности. «Ириски» обладают качественными исполнителями, однако на длинной дистанции слишком часто теряют очки с прямыми конкурентами и аутсайдерами.

«Манчестер Юнайтед» не поможет Шоу из-за перебора карточек и травмированные Валенсия и Бейи, зато Андер Эррера имеет шансы восстановиться к выходным и принять участие в поединке. Хозяева обойдутся без Йерри Мины, есть сомнения по здоровью Моргана Шнейдерлена. Состав у «красных дьяволов» по именам выглядит солиднее, но «Эвертон» также обладает классными игроками.



Удивительно, что после всех провалов манкунианцев букмекеры отдают предпочтение гостям. У «Манчестер Юнайтед» две победы и пять поражений в семи последних матчах. Оба успешных результата «красные дьяволы» организовали на своём поле. Коллектив Сульшера с минимальным преимуществом одолел дома «Уотфорд» и «Вест Хэм», хотя по количеству ударов в сумме уступил 22-38, а по попаданиям в створ 9-12.



Иными словами, «МЮ» даже при поддержке фанатов не владеет преимуществом с середняками АПЛ. Чего же ожидать от «красных дьяволов» на переполненном «Гудисон Парк»? Мы не верим в выдуманную магию Сульшера, поэтому сделаем сразу три ставки в пользу хозяев.



За 2.29 возьмём фору «0» на «Эвертон», за 2.53 индивидуальный тотал «ирисок» больше 1,5 и за 2.19 выберем вариант, при котором последний гол в матче забьют подопечные Марку Сильвы. Единственный фактор, который нас смущает – это статистика личных встреч, но Сульшер первый раз в карьере будет противостоять своему португальскому визави, поэтому прошлые битвы окажут минимальное влияние на результат предстоящего сражения.



«МЮ» в четырёх последних гостевых матчах получал одни лишь поражения: 0-2 от «Арсенала», дважды по 1-2 по от «Вулверхэмптона» и 0-3 от «Барселоны». Если неудачи с грандами объяснимы, то провалы в соперничестве с «волками» как раз демонстрируют текущие возможности «красных дьяволов». А ведь «Эвертон» команда примерно того же уровня, что и недавние обидчик манкунианцев.



Теперь посмотрим на четыре недавних поединка «ирисок» на «Гудисон Парк»: 0-2 с «Манчестер Сити», 0-0 с «Ливерпулем», 2-0 с «Челси», 1-0 с «Арсеналом». «Эвертон» смог не проиграть в трёх битвах с грандами АПЛ и набрал фантастические 7 очков. «Манчестер Юнайтед» сейчас выглядит самым слабым коллективом из «большой шестёрки», а эмоциональный эффект от назначения Сульшера давно испарился.



«МЮ» проведёт второй гостевой матч подряд, а «Эвертон» не покидал пределы Англии и последний на данный момент поединок провёл аж в субботу. В пользу «ирисок» три лишних дня отдыха и желание снять ещё один скальп с топ клуба. «Красные дьяволы» смотрятся ужасно даже с менее солидными по статусу оппонентами, а Сульшер надеется лишь на индивидуальное мастерство своих исполнителей. Поклонников манкунианцев ждёт ещё одна тяжёлая для просмотра встреча.

Ставки на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

У «МЮ» четыре подряд поражения на выезде, в каждом из которых «красные дьяволы» пропускали не меньше двух мячей. «Эвертон» на своём стадионе готов обыграть кого угодно, что подтверждают недавние победы над «Челси» и «Арсеналом».



Мы предлагаем для выбора три ставки в пользу хозяев: за 2.29 фора «0» на «Эвертон», за 2.53 индивидуальный тотал «ирисок» больше 1,5 и за 2.19 вариант, при котором последний гол в матче забьют подопечные Марку Сильвы.



Ставка №1: победа «Эвертона» с форой «0» за 2.29



Ставка №2: индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1,5 за 2.53



Ставка №3: последний гол забьёт «Эвертон» за 2.19



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