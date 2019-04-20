«Сан-Антонио» — «Денвер». Прогноз: «Спёрс» возьмут четвёртый матч серии

«Рэпторс» не без труда переиграли на выезде «Мэджик» и захватили лидерство в серии. Канадцы забетонировали трёхсекундную зону, и подопечным Стива Клиффорда оставалось только палить из-за дуги. Фора «-4» на «Торонто» и тотал меньше 24,5 попаданий с периметра прошли на тоненького.



Как мы и предполагали, исправился за провал во втором матче противостояния Грин. Атакующий защитник «Рэпторс» выглядел куда увереннее и спокойно преодолел планку в 9 баллов. На счету Дэнни 13 очков и солидные «+10» в графе «плюс-минус», лучше только у Сиакама.

«Орландо» — «Торонто». Прогноз: Грин реабилитируется за «баранку» «Рэпторс» одолеют «Мэджик» с форой «-4», Дэнни Грин наберёт от 9 очков — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 23 710 фишек.



Заход дня: ruslon33 выбрал победу «Рэпторс» при 10 или более очках Грина, а также тотал больше 216 баллов в поединке «Тандер» — «Трэйл Блэйзерс» с общим коэффициентом 3.88.



21 апреля на паркете «Эйти-энд-Ти-центра» «Сан-Антонио» встретится с «Денвером» в четвёртом матче серии. Прошлая битва в Техасе осталась за «Спёрс», поэтому букмекеры вполне обосновано считают фаворитом именно коллектив Грега Поповича. Поставить на победу хозяев с учётом овертайма можно за 1.66

Прогноз матча «Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» (21.04.2019)

В предыдущем поединке серии «Наггетс», откровенно говоря, разочаровали. Скамейка Майка Мэлоуна дала жару во второй четверти, Йокич выдал 22+8+7, весь «Денвер» попал 15 из 29 трёшек, но всего этого оказалось недостаточно, чтобы создать хотя бы напряжённую концовку. Даже со столь впечатляющей точностью из-за дуги парни из Колорадо уступили в 10 очков, причём совершенно по делу.



У «Спёрс» лучший матч в карьере выдал Деррик Уайт, к его персоне мы ещё вернёмся, а те же Дерозан и Олдридж ничего выдающегося не показали. «Сан-Антонио» доминировал на щитах, реже терял мяч и куда агрессивнее работал в краске. В действиях команды Грега Поповича чувствовался запас прочности, а у коллектива Майка Мэлоуна ощущалась растерянность.

По травмированным изменений нет. «Спёрс» без Деджанте Мюррея, «Наггетс» без Майкла Портера. Тренерский штаб «Денвера» явно не устраивают действия Бартона, из-за чего Уилл стал сидеть на скамейке в заключительных 12-минутках. В стане «Сан-Антонио» перемен в ротации не ожидается, каждый качественно выполняет свою роль.



Отказываться от того, что приносит прибыль было бы глупо, поэтому мы снова возьмём победу «Спёрс» с форой «-3». Лучше ожидаемого уровня у техасцев выступил лишь Деррик Уайт, а остальные баскетболисты провели далеко не самый выдающийся матч с точки зрения личных выступлений. Многим исполнителям «Сан-Антонио» есть куда добавлять, а главное – Попович знает, как выжимать максимум из каждого.



У «Денвера» с внутренними ресурсами сложнее. От Йокича требовали агрессии? Никола набрал 22 очка. Мало помогает Миллсэп? Пол выдал 5 из 7 игры и неплохую защиту. Проваливается скамейка? Крэйг и Бизли в сумме реализовали 7 из 9 трёшек и взяли 15 подборов. Разумеется, Майк Мэлоун больше ожидает от старта, но молодость «Наггетс», помогавшая летать команде в регулярном чемпионате, становится очевидным недостатком в плей-офф.



Маррею и Харрису невероятно важно чувствовать кураж, ловить оптимальный ритм, но когда на тебе каждую секунду висят защитники «Спёрс», то делать это чрезвычайно сложно. Порой «Денвер» способен выдать отрезок, на протяжении которого у команды залетает практически всё, однако на весь матч подобная практика не распространяется.



При поддержке своих трибун Йокич и компания получают дополнительную энергию, а в гостях их всплески оказываются кратковременными. «Сан-Антонио» пережидает эмоциональный пик противника, а затем начинает постепенно и методично наращивать преимущество за счёт превосходства в мелочах.



Победная серия «Спёрс» в домашних матчах с «Наггетс» достигла уже 14 поединков, и просто так старина Грег не станет давать противнику дополнительные шансы. За 1.77 мы возьмём индивидуальный тотал «Сан-Антонио» больше 104,5 очка. В двух предыдущих играх серии Дерозан с партнёрами преодолевали установленный рубеж, а сейчас оборона «Денвера» рискует развалиться.



В прошлый раз «Наггетс» оказались в роли отстающего, когда предстояла битва в Колорадо. Теперь коллективу Майка Мэлоуна нужно обязательно побеждать в гостях. Насколько это реально? У «Денвера» 2 виктории за 15 последних выездных встреч с командами, которые сейчас бьются в плей-офф. У «Спёрс» дома с указанными оппонентами уже восемь успешных результатов подряд.



«Наггетс» не похожи на команду с внутреннем стержнем, готовую держать удар. Йокич проваливается в качестве лидера и подвержен переменам настроения. Потеря концентрации на определённых отрезках приведёт к лёгким возможностям для «Сан-Антонио», а в плей-офф «Спёрс» обычно наказывают за каждую оплошность.



Удивительную линию некоторые букмекерские конторы выставляют на Уайта. На разыгрывающего «Сан-Антонио» дают 13 очков, и здесь мы обязаны проверить верх. Деррик выдал 16, 17 и 36 баллов за результативность по ходу текущей серии, а Джамал Маррей по взмаху волшебной палочки не перестанет быть дырой в обороне.

Ставки на матч «Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс»

У «Денвера» 2 виктории за 15 последних выезд встреч с командами, которые сейчас бьются в плей-офф. У «Сан-Антонио» дома с указанными оппонентами уже восемь успешных результатов подряд. В личных противостояниях «Спёрс» на своём переигрывают «Наггетс» уже на протяжении 14 поединков.



Победа «Сан-Антонио» с форой «-3» за 1.84 и 105 или более баллов «Спёрс» за 1.77 выглядят отличными предложениями. Тотал больше 13 очков Уайта также обязателен для проверки.

Деррик с запасом пробивал установленный рубеж в трёх предыдущих матчах серии, а Джамал Маррей ужасен в обороне.



Выбор №1: победа «Спёрс» с форой «-3» за 1.84

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 420 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал «Спёрс» больше 104,5 очка за 1.77

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 385 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Деррика Уайта больше 13 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Долгосрочный выбор №1: тотал матчей в серии «Сиксерс» — «Нетс» больше 5,5 за 1.96

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 960 фишек)



Долгосрочный выбор №2: победа «Рэпторс» в серии с форой «-1,5» по матчам за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)



Долгосрочный выбор №3: победа «Спёрс» в серии за 2.32

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1320 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 22 210 фишек.



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