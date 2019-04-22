«Алавес» — «Барселона». Прогноз: каталонцы сделают ещё один шаг к титулу

23 апреля в матче 34-го тура чемпионата Испании «Алавес» примет «Барселону» на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Букмекеры считают фаворитами гостей: ставки на победу каталонцев предлагаются с коэффициентом 1.74.

Прогноз матча «Алавес» — «Барселона» (23.04.2019)

«Алавес» ещё месяц назад вовсю боролся за попадание в зону Лиги чемпионов, но набранного темпа не выдержал и завалился набок. В пяти предыдущих турах набраны жалкие два очка, а ведь календарь был терпимым. Поражения от «Атлетико» и «Севильи» — это нормально, а вот обыгрывать хоть кого-то из трио «Леганес» — «Эспаньол» — «Вальядолид» претендент на еврокубки обязан.



У басков не вышло. Одна победа за семь последних матчей, да и та над худшим клубом Примеры, «Уэской». Скромнейший улов. Естественное, турнирное положение при таких результатах резко испортилось: за пять туров до конца «Алавес» отстаёт от зоны еврокубков на шесть очков.

«Барселона», напротив, в полном порядке. Сине-гранатовые перешли на режим экономии энергии, что не помешало результатам остаться на достойном уровне. После победы над «Атлетико» набрано четыре очка в двух турах, отрыв от ближайшего преследователя составляет девять очков и никакой чемпионской гонкой тут, конечно, не пахнет.



В связи с этим Эрнесто Вальверде вполне может пуститься в эксперименты. С «Реалом Сосьедад» «Барса» играла практически основным составом, а отдыхать лидером нужно — впереди домашний матч с «Леванте» (при прочих равных игра на своём поле важнее выезда), а затем Лига чемпионов. Брать большие форы на гостей точно не стоит.



В то же время каталонцы традиционно здорово играют в Витории. Три гостевых матча против «Алавеса» — три победы всухую. 2:0, 6:0 и 3:0. При этом подопечные Фернандеса Абелардо не выигрывали в родных стенах в рамках чемпионата Испании с 11 февраля (2:0 с «Леванте»). Грустные цифры.



С тех пор у «Алавеса» пять домашних встреч без побед. Пожалуй, этого вполне достаточно, чтобы проверить П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.30. «Барселона» вряд ли будет включать максимальные скорости и показывать максимум, но запаса индивидуального мастерства должно хватить для победы.



К тому же «Алавес» сейчас явно не в лучшем состоянии. Гостям надо побыстрее уладить формальности в Примере и полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов. Вариант попроще — П2 за 1.74.

Ставки на матч «Алавес» — «Барселона»

Каталонцы традиционно здорово играют в Витории. Три гостевых матча против «Алавеса» — три победы всухую. 2:0, 6:0 и 3:0. При этом подопечные Фернандеса Абелардо не выигрывали в родных стенах в рамках чемпионата Испании с 11 февраля (2:0 с «Леванте»). Возьмём П2 за 1.74.



Ставка: победа «Барселоны» за 1.74.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.