«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз: «матрасники» забьют после перерыва

24 апреля в матче 34-го тура чемпионата Испании «Атлетико» примет «Валенсию» на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Букмекеры считают фаворитами хозяев: ставки на победу «матрасников» предлагаются с коэффициентом 1.98.

Прогноз матча «Атлетико М» — «Валенсия» (24.04.2019)

Центральный матч 34-го тура чемпионата Испании между двумя сильными и мотивированными соперниками, которые в последнее время вернулись на победный путь. Мадридцы после поражения от «Барселоны» не скисли и быстро сосредоточились на борьбе за второе место с соседями из «Реала».



Получается неплохо. Подопечные Диего Симеоне в фирменном стиле одержали две непростые победы — над «Сельтой» (2:0) и «Эйбаром» (1:0). Отрыв от «сливочных» составляет четыре очка, но календарь не самый лёгкий. Впереди, помимо «Валенсии», будет, например, встреча с воюющей за топ-4 «Севильей».

«Летучие мыши» уверенно вышли в полуфинал Лиги Европы, добрались до финала Кубка Испании и выиграли две встречи в Примере подряд. Сперва «Валенсия» разобралась в дерби с «Леванте» (3:1), а затем выстояла в гостях у «Бетиса» (2:1). Подопечные Марселино Гарсии Тораля догнали «Севилью» и всего на два очка отстают от зоны Лиги чемпионов.



Поскольку гости сейчас на ходу, давать 1.93 на Х2 вроде бы сомнительно. Но есть сразу несколько факторов в пользу мадридцев. Прежде всего — календарь. АТМ вылетел из всех турниров и играет на один фронт, а «Валенсия» проведёт аж третий матч за шесть суток. Адский график. Вдобавок «матрасники» сыграли в прошлом туре на сутки раньше и получили лишний день на восстановление.



Кроме того, «Атлетико» великолепен на своём поле: 16 матчей, 13 побед и две ничьи при разнице голов 27-7. У «Валенсии», для сравнения, в 16 встречах на выезде всего шесть побед, а баланс мячей и вовсе отрицательный (17-18). Довольно редкий случай для команды из зоны еврокубков.



Последний момент — история противостояния. «Летучие мыши» не побеждали мадридцев с 2014 года, а последний гостевой выигрыш датирован февралём 2011 года, то есть ещё до наступления эры Симеоне. С тех пор у АТМ шесть побед и три ничьи в девяти домашних матчах.



На таком фоне П1 за 1.98 смотрится нормально. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о П1 + ТМ 3,5 мяча за 2.47. Лишь в одной из восьми предыдущих очных встреч было забито больше трёх голов, а концовка сезона способствует закрытому футболу и повышенной аккуратности.



Вариант попроще — гол «Атлетико» во втором тайме за 1.68. В последнее время «матрасники» добавляют после перерыва, а «Валенсии» на фоне усталости будет трудно вытерпеть давление хозяев и обойтись без ошибок.

Ставки на матч «Атлетико М» — «Валенсия»

АТМ вылетел из всех турниров и играет на один фронт, а «Валенсия» проведёт аж третий матч за шесть суток. Вдобавок «матрасники» сыграли в прошлом туре на сутки раньше и получили лишний день на восстановление. Кроме того, «Атлетико» великолепен на своём поле: 16 матчей, 13 побед и две ничьи при разнице голов 27-7.



У «Валенсии», для сравнения, в 16 встречах на выезде всего шесть побед, а баланс мячей и вовсе отрицательный (17-18). Довольно редкий случай для команды из зоны еврокубков. Возьмём П1 за 1.98.



Ставка №1: победа «Атлетико» за 1.98.



Ставка №2: гол «Атлетико» во втором тайме за 1.68.

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