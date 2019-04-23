«Милан» — «Лацио». Прогноз: первый тайм получится вязким

24 апреля в ответном матче полуфинала Кубка Италии «Милан» примет «Лацио» на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: ставки на победу «россонери» предлагаются с коэффициентом 2.69.

Прогноз матча «Милан» — «Лацио» (24.04.2019)

Первый матч завершился нулевой ничьей, хотя «Лацио» заметно превзошёл соперника и явно был ближе к победе. Римляне давили, исполнили достаточно стандартов и создали несколько хороших моментов, но так и не сумели открыть счёт: Джанлуиджи Доннарумма ошибок не допускал, а однажды ему на помощь пришёл каркас ворот.

Впрочем, даже такой результат оставляет бело-голубым весомые шансы на проход в финал. Сыграть на ноль в родных стенах — уже большое дело, ведь теперь даже результативная ничья теперь будет в пользу подопечных Симоне Индзаги. А проблемы в обороне у «Милана» в последнее время имеются.

Команды отлично знают друг друга, потому что встретятся друг с другом в третий раз менее чем за два месяца. Внутрь двухраундового противостояния в Кубке Италии вклинился матч Серии А. Он прошёл совсем недавно (13 апреля) и завершился победой «россонери» со счётом 1:0.

Тот результат отлично вписывается в тенденцию последних лет: хозяин поля во встречах «Милана» и «Наполи» не проигрывает аж с 2015 года. 10 игр, шесть ничьих и четыре победы хозяев. Понятно, что в матче двух сопоставимых по классу оппонентов огромный «Сан-Сиро» рискует стать важным фактором.

После вылета «Ювентуса» из Кубка Италии шансы выцепить редкий трофей для остальных клубов заметно возросли. Другой такой возможности (Суперкубок в расчёт не берём) в ближайшие пару лет может и не представиться, так что на кону стоит многое. Никаких полуторных составов мы не увидим почти наверняка.

Поскольку цена ошибки велика, раскрываться в дебюте смысла нет. В связи с этим первый тайм рискует получиться вязким и скупым на опасные моменты. Вариантов несколько «гол в первые 28 минут — нет» за 2.10, ТМ 1 мяча в первом тайме за 1.70 и ТМ 4,5 углового в первом тайме за 2.20. Дальше зависит от вашего вкуса.

«Милану» в случае пропущенного гола придётся забивать два, а сохранять концентрацию при вертикальных атаках «Лацио» нелегко. Римляне стараются выходить в атаку за несколько передач, причём делают это здорово. Защита «Милана» не впечатляет, а давление только повысит вероятность ошибки. Пойдём против статистики и проверим П2 с нулевой форой за 2.01.

Ставки на матч «Милан» — «Лацио»

Поскольку цена ошибки велика, раскрываться в дебюте смысла нет. Потому первый тайм рискует получиться вязким и скупым на опасные моменты. Вариантов несколько «гол в первые 28 минут — нет» за 2.10, ТМ 1 мяча в первом тайме за 1.70 и ТМ 4,5 угловых в первом тайме за 2.20. Дальше зависит от вашего вкуса.

Ставка №1: победа «Лацио» с нулевой форой за 2.01.

Ставка №2: гол в первые 28 минут — нет за 2.10.

Ставка №3: ТМ 1 мяча в первом тайме за 1.70.

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