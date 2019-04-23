Суперэкспресс на АПЛ и Примеру: играем коэффициент 10.88

23 апреля на новеньком стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноименный клуб сразится в матче 33-го тура АПЛ с командой «Брайтон энд Хоув Альбион». На следующий день лондонский «Арсенал» отправится на арену «Молине», чтобы встретиться с «Вулверхэмптоном». Сутками позже «Севилья» уже в рамках Примеры примет на «Рамон Санчес Писхуан» скромный «Райо Вальекано». В испанском противостоянии букмекеры отдают предпочтение Промесу и компании, выставляя на победу хозяев коэффициент 1.38

Прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (23.04.2019)

«Тоттенхэм» попал в парадоксальную ситуацию. Коллектив Маурисио Почеттино уступил в двух подряд матчах, но на ближайших перспективах команды это никак не отразилось. В Лиге чемпионов «шпоры» героически прошли «Манчестер Сити», а в АПЛ продолжают сохранять третью строчку из-за бездарной игры всех конкурентов. «Челси», «Арсенал» и «МЮ» поочерёдно потеряли очки.



В гости к «Тоттенхэму» прибывает «Брайтон», который ещё не выполнил задачу по сохранению прописки в высшем дивизионе английского футбола. Хозяевам точно не помогут Кейн, Орье и Сиссоко, скорее всего, не сыграет Ламела, есть вопросы по Уинксу и Льорису. У гостей потерь меньше, но Крису Хьютону от этого не легче. «Чайки» обойдутся без Проппера и Кнокара, что существенно обедняет и без того не самый богатый атакующий потенциал.

Если выбирать между классической форой «-1,5» за 1.94 на лондонцев и сухой победой «Тоттенхэм» за 2.04, то мы предпочтём второй вариант сразу по нескольким причинам. Во-первых, на своём новом стадионе «шпоры» добыли три подряд виктории и ни разу не пропустили. Коллектив Маурисио Почеттино переиграл 2:0 «Кристал Пэлас», 4:0 «Хаддерсфилд» и 1:0 «Манчестер Сити». Впечатляет.



«Чайкам» не помогут два важных футболиста, отвечающих за созидание, а ведь у Криса Хьютона наметились огромные проблемы в завершающей стадии. В шести последних матчах «Брайтон» продемонстрировал следующие результаты: 0:1 с «Саутгемптоном», 0:3 с «Челси», 0:1 с «Манчестер Сити», 0:5 с «Борнмутом», 0:2 с «Кардифф Сити» и 0:0 с «Вулверхэмптоном». Аутсайдер АПЛ не забивает уже более 10 часов!



Если мы проверим личные встречи команд в Лондоне, то здесь всё так же в нашу пользу. В 2014 году «Тоттенхэм» взял верх со счётом 2:0, а в сезоне-2017/18 повторил своё достижение. Разумеется, рано или поздно любая серия прерывается, но в данном случае статистика недвусмысленно намекает на беззубость «Брайтона» в атаке, а сомневаться в как минимум одном результативном действии в исполнении «шпор» не приходится.

Прогноз матча «Вулверхэмптон» — «Арсенал» (24.04.2019)

«Арсенал» в воскресенье упустил потрясающую возможность вскарабкаться на третью строчку в АПЛ, и теперь коллективу Унаи Эмери предстоят два подряд серьёзных выездных испытания. «Канониры» ещё продолжают борьбу в Лиге Европы, поэтому лондонский клуб способен попасть в главный клубный турнир Старого Света не только через внутреннее первенство, но всё же каждый исполнитель в стане «пушкарей» наверняка хочет себя обезопасить от ненужных неприятностей.



В соперниках у «Арсенала» колючий и неуступчивый «Вулверхэмптон». Последние матчи для «волков» складываются не слишком удачно, однако команда Нуну Эспириту Санту сильно зависит от места проведения встреч. У хозяев все здоровы, что удивительно для концовки сезона в Англии. «Канонирам» не помогут Холдинг, Уэлбек, Бельерин и Рэмси, а Суарес и Джака находятся под вопросом.



У «пушкарей» пять побед подряд в гостях над «Вулверхэмптоном», вот только было это очень давно. Последний успех «Арсенала» на «Молине» датирован апрелем 2012 года. Естественно, с тех пор изменилось практически всё, поэтому данную статистику не стоит воспринимать всерьёз. Куда важнее то, что дома «волки» не проигрывают на протяжении уже девяти матчей, и на наш взгляд серия слишком затянулась.



На указанном отрезке команда Нуну Эспириту Санту одолела «Ливерпуль» и дважды «Манчестер Юнайтед», что лишний раз подтверждает – три очка на «Молине» никому просто так не взять. Однако мы поверим в тренерский талант Унаи Эмери и за аппетитные 2.54 возьмём победу «Арсенала».



«Канониры» в двух последних гостевых матчах оказывались сильнее противников, но дело даже вовсе не в этом. Эмери, как потрясающий мотиватор, умеет находить нужные слова после неудачных поединков и фантастическим образом настраивать своих подопечных.



В 2019 году «Арсенал» проиграл семь раз. После каждого из шести предыдущих поражений «канониры», превозмогая себя, умудрялись побеждать. По составу гости значительно сильнее, и их умение лучшим образом реагировать на неудачи заставляет нас поверить в успех коллектива Унаи Эмери.

Прогноз матча «Севилья» – «Райо Вальекано» (25.04.2019)

В прошлом туре «Севилья» на выезде потерпела сокрушительное поражение от «Хетафе» и тем самым усложнила себе задачу по попаданию в топ-4 испанского первенства. Если Промес и компания стараются залезть в Лигу чемпионов, то «Райо Вальекано» с огромной вероятностью покинет Примеру по итогам нынешнего сезона.



У «пчёл» есть преимущество в виде лишнего дня отдыха, но за красно-белых говорит гораздо более укомплектованная скамейка и вечно горячий «Рамон Санчес Писхуан». «Райо Вальекано» обладает скромными возможностями, однако мадридский клуб не склонен ставить автобусы и предпочитает футбол на встречных курсах.



У «Севильи» есть приличные проблемы с составом, впрочем, при любом раскладе ресурсы Хоакина Капарроса выглядят куда более солидными. Хозяева постараются реабилитироваться за ужасный результат с «Хетафе» и выставят максимально агрессивное и атакующее сочетание футболистов.



«Райо Вальекано» старается держать мяч внизу и много комбинировать, что порой приводит к катастрофическим оплошностям из-за не самого высокого уровня исполнителей. Мы ожидаем в предстоящем поединке множество забитых мячей, и поднятая букмекерами планка результативности нас не смущает.



Тотал больше 3,5 за 2.10 может показаться чрезмерно рискованным, но «Севилья» и «Райо Вальекано» сойдутся в открытой битве и забудут об обороне. В первом круге красно-белые отпраздновали успех на выезде со счётом 4:1, а в прошлом сезоне команды выдали умопомрачительные 2:2 и 3:2.



«Севилья» не умеет оберегать нужный счёт, поэтому хозяева скорее полетят добивать противника в случае превосходства на табло, а «Райо Вальекано» никогда не отказывается от своего стиля и ставит на первое место именно игру, а не результат.

Суперэкспресс на матчи «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вулверхэмптон» — «Арсенал», «Севилья» – «Райо Вальекано»

На новом стадионе «Тоттенхэм» одолел «Кристал Пэлас», «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити» с общим счётом 7:0. В личных встречах с «Брайтоном» в Лондоне коллектив Маурисио Почеттино победил 2:0 в двух последних поединках. «Чайки» не забивают уже более 10 часов, поэтому виктория «шпор» всухую за 2.04 выглядит оптимальным вариантом, который мы обязаны проверить.

У «Вулверхэмптона» домашняя серия без поражения достигла уже девяти матчей, но в личных встречах с «Арсеналом» «волки» уступили в пяти последних поединках на своём поле. В 2019 году «канониры» провели семь неудачных сражений, однако в шести предыдущих случаях сразу же реабилитировались и побеждали в следующих битвах. Виктория «пушкарей» за 2.54 нас вполне устраивает.



В трёх предыдущих поединках между «Севильей» и «Райо Вальекано» зрители увидели 5, 4 и снова 5 забитых мячей. Тотал больше 3,5 доступен в букмекерских конторах за 2.10, и, на наш взгляд, это предложение заслуживает особого внимания. Обе команды предпочитают яркий атакующий футбол, ждём много голов.



Ставка №1: победа «Тоттенхэма» всухую за 2.04



Ставка №2: победа «Арсенала за 2.54



Ставка №3: тотал больше 3,5 в матче «Севилья» — «Райо Вальекано» за 2.10



Общий коэффициент суперэкспресса 10.88



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.