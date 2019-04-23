Развод на ставках: платные прогнозы — все схемы и разоблачение

Как купить платный прогноз и не пожалеть? Раскрываем все уловки мошенников, чтобы вы не потеряли свои деньги.

Миллионные выигрыши, отдых в пятизвёздочных отелях, дорогие машины — всё это обещают продавцы платных прогнозов. И обманывают вас. Хотите знать, как отличить честного прогнозиста от мошенника?



Как мошенники привлекают клиентов?

«Суперпрогнозистов» множество: кто-то обходится пабликом во «ВКонтакте», кто-то покоряет YouTube и другие социальные сети, кто-то даже создаёт сайт для продажи прогнозов, вкладывается в рекламу. Но у всех мошенников есть общие черты.



95% проходимости. «Верняк», «железобетон». Это первый и самый явный признак мошенничества. В ставках не может быть никаких гарантий. Если видите обещания «повышенной проходимости», будьте уверены — это мошенничество.

Статистика. Каждый уважающий себя каппер ведет её. У мошенников она будет красивой, с кучей плюсов и редкими, для правдивости сделанными минусами. Чаще всего, если прогноз не проходит, его просто не публикуют, чтобы не портить картину.

Скриншоты ставок. Или фото чеков из ППС. Всё стандартно: крупные суммы, высокие коэффициенты, заоблачные выигрыши. Это говорит только о фантазии обманщиков.



К примеру, используя инструменты разработчика в браузере, можно изменить на веб-странице баланс счёта, сумму ставки, матч, коэффициент и прочие данные. За 5 минут нам удалось «увеличить» отображаемый баланс на аккаунте БК до 1 млрд рублей. Достаточно было немного покопаться в html-коде.

Ещё один популярный способ — фоторедактор. Аферисты рисуют купоны ППС или подделывают скриншоты.



Некоторые действительно делают крупные ставки. Cтавят на противоположные исходы. Да, теряют деньги на марже букмекера, зато чек или скриншот получается на 100% подлинный.



Накрутка подписчиков. Чем больше участников в сообществе, тем больше оно популярно. Вряд ли вы будете покупать прогнозы у каппера, в группе которого 3 человека. Поэтому группы раскручивают. Это совсем недорого: 100 подписчиков можно купить за 20-30 рублей.



Фотографии пачек денег, дорогих машин, часов, телефонов, прочих аксессуаров. Эти фото, конечно, украдены. Более продвинутые мошенники снимают видео за рулём дорогих автомобилей, но и это обман. Машину можно взять у родителей/друзей, наконец, просто записаться на тест-драйв в автосалоне.



Отзывы. Они есть на каждом ресурсе. В основном положительные, но, как и в случае со статистикой, для правдоподобия добавляют и негативные. Делают пачку отзывов с помощью создания фейковых страниц. Такие аккаунты можно сразу узнать: обычно на них буквально пара фотографий и записей, сделанных в день создания страницы.



Важно: практически на всех мошеннических ресурсах нельзя комментировать записи. Если вы спросите об этом прогнозиста, он скажет, что комментарии закрыты из-за спама и завистников. На самом деле так аферисты защищают свой бизнес от кинутых ими клиентов.

Схема развода #1. Слив платных прогнозов

Рынок платных прогнозов огромный и разнообразный: кто-то хочет за прогноз 50 рублей, кто-то — 10 тыс. рублей. Есть зарубежные капперы, продающие один прогноз за € 200.



Вокруг дорогих сервисов появляются мошенники, готовые «слить» прогноз вам. За небольшую плату, обычно это 500-1000 рублей. Человек скажет, что хочет отбить часть суммы, затраченной на покупку прогноза. Но этот прогноз не будет иметь ничего общего с реальностью. Вам подсунут пустышку, случайно выбранную ставку. Вернуть деньги не получится — мошенник пропадёт.

Схема развода #2. Прогнозы по предоплате

Платишь деньги — получаешь прогноз. Как гарантию могут предложить возврат денег или бесплатный прогноз, если ставка не пройдет. Средняя цена такого предложения — 1-2 тыс. рублей.



Прогноз на замену обычно присылают. Но если он пройдёт, а вы не отбили сумму, проигранную по первой ставке, волновать это никого не будет. Малейшие возмущения приведут к попаданию в бан. Просьба о возврате денег — тоже бан.

Иногда в чёрный список добавляют сразу после получения денег. В таком случае до прогноза дело даже не доходит.

Схема развода #3. Прогнозы по постоплате

Здесь на первый взгляд все честно: вы получаете прогноз, платите за него только в случае выигрыша. Каппер получает деньги только за победы.



На деле же мошенник делит клиентов на две или три группы (в зависимости от вида спорта, к примеру, в теннисе два исхода матча, в футболе — три) и рассылает им противоположные прогнозы.

Половина клиентов выиграет и заплатит, другая проиграет и попадёт в черный список.

Схема развода #4. Железобетон за репост

Довольно популярный способ, который применяют для раскрутки сообщества. В паблике мошенники предлагают получить абсолютно бесплатно «железобетонный прогноз с 99% проходимости» за репост.

К примеру, такую запись репостнёт 30 человек. 10 получит прогноз на победу одной команды, 10 — на победу другой, и еще 10 — на ничью. После финального свистка 20 человек аферисты забанят, а 10 человек будут довольны «каперами» и наверняка купят у них следующий прогноз. А ещё и оставят положительные отзывы, пришлют фотографии своих ставок.

Схема #5. Подписка

Эта схема кажется выгодной для клиента. К примеру, каппер даёт 10 прогнозов в месяц, каждый стоит 1000 рублей. Соответственно за 10 прогнозов вы отдадите 10 тыс. рублей. Но если купить месячную подписку, вы заплатите всего 8 тыс. рублей.



Выгодно! Но это выгодно и мошеннику, ведь он получает деньги сразу за 8 прогнозов. Подобные подписки предлагают многие аферисты. Обычно обещают проходимость прогнозов на уровне 80%.



Дальше та же история, что и с отдельными прогнозами. Обманщик может пропасть сразу, а может попытаться прогнозировать. Тогда он пропадёт при первом же вашем проявлении недовольства.

Есть подписки не на количество прогнозов, а на определенный срок. Стоит такая подписка 3-5 тыс. рублей за 7-10 дней работы. Результат тот же.

Как избежать мошенничества?

Честные прогнозисты существуют. Но их порой непросто отличить от аферистов. Прежде чем покупать прогнозы, последите за каппером и его поведением.



У честных капперов ежедневно обновляется статистика, в которую заносят ВСЕ прогнозы, вне зависимости от их исхода. Кроме того, прогнозы размещают на одном из сервисов по их верификации, где невозможно подкорректировать статистику.



Настоящие прогнозисты не дают обещаний вроде «95% проходимости». Они играют вдолгую, плюс вы сможете ощутить на дистанции.



Честные капперы открыты для общения и не закрывают комментарии. Отзывы об их работе оставляют реальные люди.



Читайте обо всех 7 способах развода в ставках на спорт в нашем материале. Расскажите в комментариях, с каким разводом в ставках на спорт сталкивались вы сами — помогите читателям «Чемпионата» избежать мошенничества!