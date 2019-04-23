«Портленд» — «Оклахома». Прогноз: Уэстбрук и Джордж отправятся на рыбалку

«Юта» не позволила «Хьюстону» всухую победить в серии и оказалась сильнее в прошедшем поединке. Фора «-2,5» на «Рокетс» провалилась из-за ужасной игры Клинта Капелы и всей «скамейки» Майка Д’Антони.



Зато прошёл тотал меньше 33,5 очка Хардена. Борода атаковал с приличным процентом, но встреча обошлась без напряжённой концовки, и здесь нам откровенно повезло. Джеймс набрал 30 баллов за результативность.



Планка в 25,5 точного попадания с периметра также оказалась преодолена. «Джаз» впервые в серии попали не менее 30% дальних бросков, а «Рокетс» атаковали из-за дуги ещё эффективнее. На двоих команды отгрузили 28 «бомб».

«Юта» — «Хьюстон». Прогноз: «Джаз» потянут «Рокетс» за Бороду Харден наберёт меньше 34 очков, но «Хьюстон» всё равно увезёт победу — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 22 890 фишек.



Заход дня: dacascos взял «Джаз» с форой «-6,5» за 4.7



24 апреля на паркете «Мода-центра» «Портленд» встретится с «Оклахомой» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА. Пока «Трэйл Блэйзерс» впереди со счётом 3-1. Букмекеры считают фаворитом именно хозяев, выставляя на чистую победу парней Терри Стоттса с учётом овертайма коэффициент 1.66

Прогноз матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» (24.04.2019)

«Оклахома» сама себя загнала в критическую ситуацию. Как отмечают многие специалисты, «Тандер» играют в героический баскетбол, что не приносит никаких дивидендов. Коллектив Билли Донована должен был забирать оба домашних матча для сохранения шансов на выход в следующий раунд, а теперь Уэстбрука и компанию спасёт лишь чудо.



«Портленд» не демонстрирует чего-то сверхъестественного, но этого оказывается достаточным для того, чтобы вести в серии со счётом 3-1. Лиллард и Макколлум проводят прекрасные матчи, порой выстреливает кто-то из резервистов, и абсолютно все в стане «Трэйл Блэйзерс» выкладываются по максимуму в обороне. Но, согласитесь, это не стало ни для кого сюрпризом.

Уэстбрук полностью провалил два из четырёх сыгранных поединков, да и Пол Джордж, выступающий с травмой, далёк от лучшей формы. Для успешного результата «Оклахоме» необходимо совпадение сразу нескольких факторов, что в гостевой встрече выглядит маловероятным.



На данный момент статистика попаданий в поле у двух главных звёзд обеих команд выглядит следующим образом: 30 из 81 у Джорджа, 29 из 80 у Уэстбрука, 36 из 82 у Лилларда и 38 из 82 у Макколлума. Лидеры «Портленда» действуют гораздо продуктивнее, и защита «Тандер» оказывается абсолютно беспомощной при опеке малышей «Трэйл Блэйзерс».



Букмекеры ещё продолжают верить в «Оклахому», выставляя вполне приличный коэффициент на коллектив Терри Стоттса, и мы постараемся этим воспользоваться. Форы «-3» и «-13,5» за 1.93 и 5 соответственно на «Портленд» вполне вписываются в логику развития событий в предыдущих встречах.



За четыре матча серии «Оклахома» лишь один раз преодолела рубеж в 100 очков. Случилось это тогда, когда «Тандер» выдали сумасшедшие 51,7% из-за дуги. То есть в остальных случаях команде Билли Донована попросту нечего предложить оппоненту. Если не летит с дальней дистанции, то Уэстбрук и компания проваливаются в нападении.



«Трэйл Блэйзерс» уже несколько лет не выходили во второй раунд плей-офф, и сейчас мотивация Лилларда, Макколлума, да и каждого болельщика в «Мода-центре» будет зашкаливать. Хозяева вцепятся в свой шанс зубами, а «Тандер» после осечки в домашнем матче уже наверняка мысленно смирились с поражением в серии.



Как только Донован выпускает Шрёдера, то через немца сразу забивают все, кому не лень. Скамейка «Оклахомы» не работает, Фергюсон первый раз играет в плей-офф и допускает детские ошибки, Адамс борется, но этого мало, а Гранту не представляют большую роль в нападении из-за явных перекосов в атаке на Уэстбруке и Джордже.



Если «Портленд» держит свой уровень и заметно, что у Терри Стоттса всё более или менее идёт по плану, то Билли Донован выглядит абсолютно неподготовленным к серии. Да, на процент попадания с игры Джорджа и Уэстбрука наставник «Оклахомы» не всегда может повлиять, но мы не видим какой-либо особенной защиты от «Тандер» против Лилларда и Макколлума. Не закрыл двух главных звёзд противника? Отправляйся на рыбалку.



Кто точно не сдастся в стане «Оклахомы», так это Уэстбрук. Да, Расселл огорчает своими промахами, но с бойцовскими качествами у него всегда полный порядок. Лидер «Тандер» всего себя отдаёт на паркете и не забывает набивать себе приличную статистику.



Тотал больше 9,5 подбора Уэстбрука за 1.9 выглядит перспективно. Расселл собрал трипл-дабл лишь в первом матче серии, но в случае вылета «Оклахомы» её лидер обязательно постарается сделать хорошую мину при плохой игре. Через несколько лет любители статистики откроют протокол встречи и увидят, что «разыгрывающий «Тандер» тащил как мог».

Ставки на матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер»

Лидеры «Оклахомы» проваливают серию с «Портлендом», а Лиллард и Макколлум выступают на своём высочайшем уровне. При поддержке фанатов «Трэйл Блэйзерс» способны разнести вялых «Тандер», поэтому проверим форы «-3» и «-13,5» на хозяев за 1.93 и 5 соответственно.



Уэстбрук не захочет сдаваться и сделает всё возможное, если не для победы, то для красивой статистики. Тотал больше 9,5 подбора Расселла, на наш взгляд, пройдёт с высокой вероятностью, так как лидер «Оклахомы» не забудет о личных достижениях.

Выбор №1: победа «Трэйл Блэйзерс» с форой «-3» за 1.93

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)



Выбор №2: победа «Трэйл Блэйзерс» с форой «-13,5» за 5

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 2000 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Расселл Уэстбрука больше 9,5 подбора за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Долгосрочный выбор №1: тотал матчей в серии «Сиксерс» — «Нетс» больше 5,5 за 1.96

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 960 фишек)



Долгосрочный выбор №2: победа «Рэпторс» в серии с форой «-1,5» по матчам за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)



Долгосрочный выбор №3: победа «Спёрс» в серии за 2.32

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1320 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 21 390 фишек.



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