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«Ростов» — «Локомотив М», ЦСКА — «Анжи», 24 апреля 2019, прогноз на РПЛ

Прогноз на матчи РПЛ
Алексей Серяков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Ростов» — «Локомотив», ЦСКА — «Анжи». Прогноз на матчи РПЛ
Четыре ставки на матчи «железнодорожников» и «армейцев».
Ставки

24 апреля в матчах 25-го тура РПЛ «Ростов» примет «Локомотив» на стадионе «Ростов Арена», а ЦСКА на «ВЭБ Арене (Арена ЦСКА)» сыграет с «Анжи». Букмекеры отдают преимущество московским клубам: ставки на победу «Локомотива» предлагаются с коэффициентом 2.72, победа ЦСКА идёт за 1.03.

Прогноз матча «Ростов» — «Локомотив М» (24.04.2019)

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
24 апреля 2019, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
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«Ростов» прилично замедлился, в трёх предыдущих турах одержана лишь одна победа (2:1 над «Спартаком»). Поражения от «Уфы» и «Оренбурга» трудно считать приемлемым результатом для претендента на топ-5. В результате жёлто-синие потеряли шестую строчку и опережают идущий девятым «Ахмат» всего на два балла.

В случае поражения о попадании в еврокубки через РПЛ можно будет забыть: календарь непростой, конкурентов много, да и «Спартак» задел увеличил. У жёлто-синих, впрочем, остаётся вариант с Кубком России, где их ждёт ответный матч против «Локомотива». Ну а пока — очная встреча в чемпионате.

«Локомотив» по весне в полном порядке. Качество игры сразу после возобновления сезона было совсем хилым, но в апреле команда добавила. Красиво разобралась с «Ахматом» в Грозном, не проиграла «Зениту» и ЦСКА. При этом второй тайм дерби провела очень крепко и создала больше остроты даже до травмы Дивеева.

«Железнодорожники», пожалуй, выглядят лучше, зато у «Ростова» своё поле. Самый очевидный вариант — ничья за 2.95. В последнее время очные встречи получаются плотными — вот уже восемь матчей подряд вне зависимости от турниров случается либо ничья, либо победа в один мяч.

Проверим ИТМ 4 удара «Ростова» в створ за 2.01. Норма подопечных Валерия Карпина по сезону — 3,75 попадания, а защита «Локо» постепенно набирает обороты. Игра должна получиться закрытой, а потому работы у Гилерме вряд ли будет больше обычного.

Возьмём и ТМ 5,5 ЖК за 1.72. Судит не самый строгий Виталий Мешков (77 «горчичников» за 16 встреч сезона РПЛ), выдававший более пяти карточек меньше чем в трети случаев (5-11). Команды не самые грубые (4,25 предупреждения на двоих), так что шансы на проход неплохи.

Ставки на матч «Ростов» — «Локомотив М»

Проверим ИТМ 4 удара «Ростова» в створ за 2.01. Норма подопечных Валерия Карпина по сезону — 3,75 попадания, а защита «Локо» постепенно набирает обороты. Игра должна получиться закрытой, а потому работы у Гилерме вряд ли будет больше обычного.

Ставка №1: ИТМ 4 удара «Ростова» в створ за 2.01.

Ставка №2: ТМ 5,5 ЖК за 1.72.

Прогноз матча ЦСКА — «Анжи» (24.04.2019)

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
24 апреля 2019, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Анжи
Махачкала
 Купить билеты

Коэффициент 1.03 на победу ЦСКА намекает, что эту игру лучше не трогать. «Армейцы», естественно, в разы сильнее, но брать гигантские форы на их победу опасно. «Анжи» испытывает огромные проблемы, но бьётся в каждой игре. П1 с форой "-3,5" за 1.98 совсем не кажется железным вариантом.

Красно-синие три дня назад провели тяжёлое дерби с «Локомотивом», а уже 28 апреля им предстоит ключевой матч в Краснодаре. Скорее всего, подопечные Виктора Гончаренко поберегут силы, дадут шанс 3-4 игрокам ротации и постараются выиграть малой кровью. Разница в классе это позволяет.

Основная задача ЦСКА — не забить как можно больше голов, а обойтись без травм и дисквалификаций перед встречей с «быками». Можно взять ИТМ 1,5 ЖК ЦСКА, но скромный коэффициент (1.73) всё портит. Владимир Москалёв порой выписывает необязательные «горчичники» для профилактики.

Пожалуй, самый логичный вариант — победа ЦСКА через низ. П1 + ТМ 4,5 мяча идёт за 1.82, П1 + ТМ 3,5 мяча — за 2.74. «Армейцев» вполне устроит дежурная победа с разницей в два-три гола, гораздо важнее сэкономить силы и обойтись без кадровых потерь перед битвой с прямым конкурентом.

Также стоит подумать о П1 с форой "-2,5" по угловым в первом тайме за 1.71. После перерыва хозяева могут ослабить хватку и перейти в режим автопилота, но поначалу они явно будут давить, чтобы как можно быстрее создать комфортное преимущество и снять все вопросы.

Ставки на матч ЦСКА — «Анжи»

Красно-синие трое суток назад провели тяжёлое дерби с «Локомотивом», а уже 28 апреля им предстоит ключевой матч в Краснодаре. Скорее всего, подопечные Виктора Гончаренко поберегут силы, дадут шанс 3-4 игрокам ротации и постараются выиграть малой кровью. Пожалуй, самый логичный вариант — победа ЦСКА через низ. П1 + ТМ 4,5 мяча идёт за 1.82, П1 + ТМ 3,5 мяча — за 2.74.

Ставка №1: победа ЦСКА + ТМ 4,5 мяча за 1.82.

Ставка №2: победа ЦСКА с форой "-2,5" по угловым в первом тайме за 1.71.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.

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