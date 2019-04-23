«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола уничтожит Сульшера

24 апреля на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» постарается преодолеть последнее серьёзное препятствие на пути к чемпионству в виде «красных дьяволов». В первом круге «горожане» взяли верх 3-1. Букмекеры считают коллектив Хосепа Гвардиолы явным фаворитом, выставляя коэффициент 1.48 на победу номинальных гостей.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (24.04.2019)

После увольнения Моуринью «Манчестер Юнайтед» вздохнул с облегчением и с доброжелательным норвежцем выдал потрясающую победную серию. Эмоции от назначения нового тренера постепенно пропали, Сульшер оказался не в состоянии строить хоть какую-то комбинационную игру, а сами футболисты «красных дьяволов» снова превратились в безответственных лентяев и бездельников.



На «Манчестер Юнайтед» снова обрушивается колоссальный поток критики, но в этот раз больше достаётся игрокам, а не главному тренеру. Сульшер пришёл в клуб в роли хорошего полицейского, но план проработал недолго. С тактической точки зрения норвежец полностью проваливается, и пока непонятно какой футбол он пытается поставить «красным дьяволам».

«Манчестер Сити» в очередной раз не оправдал вложения шейхов и вылетел из Лиги чемпионов, однако «горожане» ещё могут спасти сезон, если поднимут над головой два оставшихся в розыгрыше трофея. Для триумфа в АПЛ Гвардиоле необходимо побеждать в каждом из четырёх матчей, и предстоящий поединок станет, пожалуй, наиболее опасным в свете возможной потери очков.



«МЮ» в дерби обойдётся без Валенсии, Бэйи и, скорее всего, Джонса, а Эррера имеет шансы выйти на поле, если не в старте, то на замену. Гостям не поможет получивший новую травму Де Брёйне, зато с остальными футболистами «горожан» полный порядок, и некоторые звёзды «Манчестер Сити» не смогут попасть даже в заявку. Такова конкуренция.



Сколько бы ни извинялись в интервью Погба и компания, никакого доверия к словам этих парней уже нет. Да, некоторые футболисты «красных дьяволов» обозначили намерения выдать максимум в предстоящем поединке, однако нынешний «Манчестер Юнайтед» не на том уровне, чтобы с лёгкостью переключаться из одного состояния в другое.



У команды Сульшера шесть поражений в восьми последних матчах, и всё это не списать на досадные ошибки или банальное невезение. На указанном отрезке «МЮ» одолел только «Вест Хэм» и «Уотфорд», сделав это с минимальной разницей в счёте и уступив по ударам обоим середнякам АПЛ.



«Манчестер Сити» уступил лишь в одном из последних 18 поединков, а в остальных 17 матчах были добыты победы. Коллектив Хосепа Гвардиола сильнее «Юнайтед» во всех линиях, поэтому мы предлагаем внимательно присмотреться к различным вариантам в пользу «горожан» и выбрать предложения, которые оценены высоким коэффициент и выглядят достаточно надёжно.



Победа «Манчестер Сити» в первом тайме и в матче идёт за 2.10, гол «горожан» в обоих таймах доступен за 2.02, а для более рискованных игроков есть шикарный вариант с форой «-2,5» на коллектив Хосепа Гвардиолы за сумасшедшие 3.86. Здесь уже дело вкуса.



«МЮ» пропускает на протяжении 11 матчей, а нападение «Манчестер Сити» одно из сильнейших в мире, можно только представить сколько мотивированные «горожане» отгрузят в ворота де Хеа. Контроль мяча у «красных дьяволов» не налажен, поэтому с огромной вероятностью коллектив Сульшера большую часть матча будет напоминать команду из зоны вылета, прижавшуюся к собственной штрафной.



Все надежды хозяев связаны с молниеносными контратаками, однако в последних матчах даже они перестали работать. Погба с Райолой обсуждают будущие комиссионные, Рэшфорд торгуется за новый контракт, Санчес купается в деньгах, а Лукаку не всегда попадает в основу. Про защиту «МЮ» даже и вспоминать не хочется. Оборонительная линия «красных дьяволов» попросту не соответствует амбициям топ клуба.



У «Манчестер Сити» нет никаких поводов для расслабленности. Наоборот, подопечные Гвардиолы понимают, что необходимо сделать фактически последний шаг и провести с максимальной самоотдачей именно ближайший матч. Лишняя нервотрёпка «горожанам» ни к чему, поэтому ожидаем уверенную победу гостей с тотальным превосходством во всех компонентах.

Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» добился 17 побед в 18 последних матчах. У «МЮ» шесть поражений в восьми недавних поединках, отвратительная игра, проблемы в раздевалке, постоянные слухи и скандалы. На таком фоне «горожане» обязаны разносить «красных дьяволов», и мы отважимся даже на фору «-2,5» в пользу коллектива Хосепа Гвардиолы за аппетитные 3.86.



Ставка №1: «Манчестер Сити» выиграет в первом тайме и в матче за 2.10



Ставка №2: «Манчестер Сити» забьёт в обоих таймах за 2.02



Ставка №3: победа «Манчестер Сити» форой «-2,5» за 3.86



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.