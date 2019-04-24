«Арсенал» — «Спартак». Прогноз: красно-белые обложат штрафную туляков

25 апреля в матче 25-го тура РПЛ «Арсенал» примет «Спартак» на стадионе «Арсенал» в Туле. Букмекеры отдают небольшое преимущество московскому клубу: ставки на победу красно-белых предлагаются с коэффициентом 2.50.

Прогноз матча «Арсенал» — «Спартак М» (25.04.2019)

«Спартак» в прошлом туре с горем пополам победил «Енисей» (2:0), но совсем не впечатлил. Мяч держался исправно, ударов было много, но с остротой ситуация обстояла хуже. Нельзя сказать, что Юрий Нестеренко стоял на ушах и совершил огромное количество спасений. Вратарь гостей просто брал «свои» удары.

С середины второго тайма хозяева играли в большинстве (Саркисов получил травму, а замен не осталось), заметно улучшив статистику в эти 25 минут. По факту получается вот что: весной подопечные Олега Кононова провели восемь матчей (семь в РПЛ и один в Кубке), но так ни разу и не забили в позиционной атаке при равных составах.

Даже первый гол «Енисею» был забит на скорости. И победный мяч в ворота оставшегося вдевятером «Ахмата» пришёл через контратаку. 720 минут и ноль голов в позиционных атаках под разговоры о спартаковском футболе и комбинационной игре — довольно яркая иллюстрация нынешнего состояния команды. Да и, пожалуй, всего клуба.

Тем не менее потери очков у конкурентов в минувшем туре приблизили «Спартак» к зоне Лиги чемпионов. Три балла до идущего третьим «Краснодара» и четыре до «Локомотива» — рабочая ситуация. Но только при условии, что красно-белые реально добавят в качестве игры. Сомнительные удаления соперников и травмы при отсутствии замен не будут длиться вечно.

Благо что «Арсенал» сейчас в полнейшем порядке. Ни одного поражения в семи весенних турах Российской Премьер-Лиги — это мощно. Более того — туляки на указанном отрезке пропустили всего один мяч, хотя ещё в марте потеряли основного вратаря Михаила Левашова. Впечатляет.

С атакой у «канониров» дела похуже, но результаты всё равно замечательные. После победы над встрепенувшейся «Уфой» (2:1) удалось догнать «Ростов». До зоны еврокубков осталось всего четыре очка, да и в Кубке России шансы на выход в финал имеются. Подопечные Игоря Черевченко заслужили реальную возможность заскочить в Лигу Европы.

Вроде бы шансы Тулы на победу как минимум не меньше. Но возвращение Фернандо и Ещенко может благотворно повлиять на гостей. Бразилец довольно средне отбегал свои 70 минут в игре с «Енисеем», пару раз пробил выше ворот со штрафных. На весь матч он пока не готов, зато перевод на позицию «десятки» позволяет меньше заниматься беговой работой.

Исходим из того, что Фернандо будет набирать форму через матчи (прежде такое случалось неоднократно) и проведёт на поле 60-70 минут. Повышенная опасность при стандартах и несколько хороших передач должны помочь красно-белым забить. Совсем не факт, что этого хватит для победы, но П2 с нулевой форой за 1.77 и гол «Спартака» в первом тайме за 2.11 смотрятся нормально.

Также проверим П2 по угловым за 2.15. «Канониры» вряд ли будут играть первым номером, так что при равном счёте территория отойдёт гостям. Красно-белые плохо превращают контроль мяча в остроту, а потому хозяев подобный расклад устроит. В теории это повышает риск угловых у ворот Тулы.

Ставки на матч «Арсенал» — «Спартак М»

Возвращение Фернандо и Ещенко может благотворно повлиять на гостей. Бразилец довольно средне отбегал свои 70 минут в игре с «Енисеем», пару раз пробил выше ворот со штрафных. На весь матч он пока не готов, зато перевод на позицию «десятки» позволяет меньше заниматься беговой работой.

Исходим из того, что Фернандо будет набирать форму через матчи и проведёт на поле 60-70 минут. Повышенная опасность стандартов и несколько хороших передач должны помочь красно-белым забить. Не факт, что этого хватит для победы, но П2 с нулевой форой за 1.77 и гол «Спартака» в первом тайме за 2.11 смотрятся нормально.

Ставка №1: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.77.

Ставка №2: гол «Спартака» в первом тайме за 2.11.

Ставка №3: победа «Спартака» по угловым за 2.15.

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