Жирный кэф. «Лех» — «Легия»: прогноз и ставка (кф 4.5)

В рамках розыгрыша элитного дивизиона чемпионата Польши я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Лех» из Познани примет на своём поле столичную «Легию».

«Лех»

«Лех» – один из сильнейших представителей польского футбола, который, похоже, утратил былую мощь за последние несколько лет. Команда, которая ещё совсем недавно была чемпионом страны, постепенно перестаёт претендовать на топовые места в элитном дивизионе ввиду различных обстоятельств.



Так, некоторые журналисты обвиняют руководство «железнодорожников» в нежелании сохранять своих исполнителей в погоне за деньгами. Они же сетуют на неопытность главного тренера Дариуша Зурава, который за свою тренерскую биографию сумел поработать только с резервными командами.



Как бы там ни было, но «Лех» всё же пробился в стадию плей-офф, заняв последнюю проходную строчку в регулярном чемпионате. Хотя, по мнению Роберта Бандурского, который работает главным экспертом по Экстраклассе на местном ТВ, у команды совсем нет шансов навязать серьёзную борьбу своим оппонентам.



Надо сказать, что с этим утверждением спорить довольно сложно, ведь статистика представителя Познани в последних 5 турах говорит сама за себя: 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей -2 (6:8). Это, к слову, худший показатель среди всех 8 команд, которым удалось попасть в чемпионскую группу.

«Легия»

Футбольный клуб «Легия», напротив, демонстрирует очень стабильную игру на протяжении всего сезона. Чемпионскую гонку команда начала, пребывая в превосходной игровой форме: 4 победы и 1 поражение при разнице забитых и пропущенных мячей +3 в последних 5 турах.



«Легионеры» не только являются одной из самых сильных команд в игре на своём поле, но и за его пределами. Судите сами: 30 очков из 45 возможных дома (4-й лучший показатель лиги) и 30 из 45 на выезде (лучший показатель чемпионата).

Центральная линия с приходом Андре Мартинша и Кафу, которые ранее выступали за «Олимпиакос» и «Метц», повысила эффективность движения мяча на 25%. Количество опасных моментов за игру также увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым сезоном. Этим как нельзя лучше воспользовался центрфорвард Карлитос. Он поразил ворота оппонентов 14 раз, отдав при этом 6 результативных передач и завоевав титул лучшего игрока регулярного чемпионата.

Прогноз на «Лех» — «Легия» с жирным кэфом

Прогноз. «Легия» выглядит куда предпочтительнее, нежели команда-соперник в последних поединках. Но, несмотря на очевидное преимущество гостей, «Лех» всё же может удивить на родном «Муниципале» забитыми голами. Мне очень нравится ставка, при которой «Легия» выиграет и обе команды забьют, особенно с таким жирным кэфом. Любителям перестраховаться можно поставить на то, что «Легия» не проиграет и обе команды забьют.



Ставка №1: «Легия» выиграет и ТБ 2.5 за 4.5



Ставка №2: «Легия» не проиграет и обе команды забьют за 2.5.