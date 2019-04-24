«Хьюстон» — «Юта». Прогноз: «Рокетс» разнесут «Джаз» трёшками

Дэмьен Лиллард выдал лучшее индивидуальное выступление в нынешнем плей-офф и фантастическим сверхдальним попаданием принёс «Портленду» победу в матче и во всей серии. Фора «-13,5» на «Трэйл Блэйзерс» не сыграла, зато по гандикапу «-3» на хозяев фиксируем возврат.



Уэстбрук, как мы и ожидали, позаботился о своей статистике и сумел отметиться трипл-даблом. Наши запросы были куда скромнее, тотал больше 9,5 подборов Расселла прошёл с запасом.

«Торонто» и «Филадельфия» синхронно взяли серии против «Орландо» и «Бруклина» по 4-1, что в одном случае позволило нам получить прибыль, а в другом убыток. В единственной оставшейся долгосрочной ставке шансы на проход минимальны, «Спёрс» необходимо брать два матча с «Наггетс».

«Портленд» — «Оклахома». Прогноз: Уэстбрук и Джордж отправятся на рыбалку «Портленд» закроет серию с «Оклахомой», Уэстбрук возьмёт от 10 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 24 670 фишек.



Заход дня: dacascos выбрал тотал меньше 211 очков в поединке «Наггетс» — «Спёрс» и фору «+8» на «Тандер» при тотале больше 215 баллов с общим коэффициентом 4.2



25 апреля на паркете «Тойота-центра» «Хьюстон» постарается закрыть серию с «Ютой» в пятом матче первого раунда плей-офф Западной конференции. В прошлом поединке «Джаз» удалось зацепиться и добыть первую победу, но букмекеры считают «Рокетс» явным фаворитом предстоящего поединка. Чистая виктория Хардена и компании с учётом овертайма доступна за коэффициент 1.29.

Прогноз матча «Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» (25.04.2019)

«Юта» не позволила «Хьюстону» закрыть серию всухую в четырёх матчах, однако теперь «Джаз» ожидает невероятно тяжёлый поединок. Майк Д’Антони явно не захочет затягивать противостояние, и «Рокетс» постараются сразу же нокаутировать противника.



В списке травмированных никаких изменений нет. За «Юту» не сыграет Экзам, у «Хьюстона» формально все здоровы. Впрочем, прошлый поединок Капела проводил с двумя респираторными заболеваниями и выглядел ужасно. Клинт реализовал 1 из 6 в поле, 2 из 6 с линии штрафных, регулярно уступал в борьбе за подборы и закончил встречу с «-20» в графе «плюс-минус».



По сообщениям из зарубежных источников полное восстановление Капелы займёт 4-5 дней, поэтому сложно однозначно утверждать какую пользу швейцарский центровой принесёт «Рокетс» в ближайшем матче. Собственно, потенциальные проблемы Клинта – это и есть единственный серьёзный шанс «Джаз» претендовать на что-то в выездном сражении.



В «Тойота-центре» судьи уже не позволят баскетболистам «Юты» агрессивно опекать Хардена. В трёх из четырёх матчей серии «Джаз» исполнили больше попыток с линии штрафных, поэтому рассчитывать на благосклонность арбитров парни Куина Снайдера уже не смогут. «Хьюстон», как опытный и матёрый коллектив, должным образом отреагирует на полученное поражение, проведёт работу над ошибками и выйдет с совершенно иным настроем.



В прошлом поединке «Рокетс» не продемонстрировали ярого желания выиграть любой ценой. По части мотивации и целеустремлённости «Юта» серьёзно превзошла своего оппонента. На этот раз «Хьюстон» выйдет уничтожать противника, ведь затягивать серию перед битвой года с «Голден Стэйт» Хардену и компании ни к чему.



Удивительно, но букмекеры дают жалкие 53,5 очка на «Рокетс» в первой половине, и здесь мы обязаны проверить верх. В двух домашних встречах нынешнего плей-офф «Хьюстон» отгрузил в корзину «Юты» 59 и 70 баллов, то есть коллектив Майка Д’Антони пробивал установленную планку с приличным запасом.



Также за 1.92 мы проверим фору «-4,5» на «Рокетс» в первой половине. Сами «Джаз» в упомянутых матчах набирали лишь по 44 очка к большому перерыву и горели с разницей в 15 и 26 баллов соответственно. В теории Митчелл с партнёрами могут почувствовать запах крови и продолжить терзать оппонента, но подобное развитие событий выглядит маловероятным.



«Юте» теперь выступать на выезде, без фантастической поддержки домашней публики, а судьи явно не примут сторону гостей. Крис Пол, Джеймс Харден и опытные ветераны «Рокетс» знают, как быстро поставить на место аутсайдера серии и добиться нужного результата, поэтому «Джаз» не позавидуешь.

В одной из букмекерских контора доступна фора «-4,5» на «Хьюстон» по трёхочковым, что похоже на настоящий подарок. Статистика по попаданиям из-за дуги в предыдущих матчах серии выглядит следующим образом: 15-7, 17-8, 15-12 и 17-11. Лишь в одном случае установленный аналитиками гандикап в пользу «Рокетс» не пробивался, когда Харден выдал 2 из 13 с периметра.



Капела вряд ли выйдет на паркет в оптимальном состоянии, поэтому количество попыток хозяев с дальней дистанции только возрастёт, и «Хьюстон» имеет отличные шансы именно за счёт трёхочковых закрыть данную серию. «Юта» только в одном поединке сумела попасть свыше 30% из-за дуги. У «Джаз» наблюдаются систематические проблемы при реализации с периметра, а за пару дней такие вопросы не решаются.

Ставки на матч «Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз»

В двух домашних матчах серии «Хьюстон» к 15-минутному перерыву уходил лидером в раздевалку со счётом 59-44 и 70-44. Тотал «Рокетс» в первой половине больше 53,5 очка за 1.9 и фора «-4,5» на Хардена и компанию на указанном отрезке за 1.92 достойны рассмотрения.



Статистика по попаданиям из-за дуги в предыдущих поединках выглядит следующим образом: 15-7, 17-8, 15-12 и 17-11. За приличные 1.85 мы возьмём фору «-4,5» на «Хьюстон» по трёхочковым. Дома «Рокетс» постараются взять своё в фирменном стиле, а некоторые проблемы Капелы заставят Майка Д’Антони ещё больше сместить акцент в сторону дальних бросков.



Выбор №1: победа «Рокетс» в первой половине с форой «-4,5» за 1.92



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 460 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал «Рокетс» в первой половине больше 53,5 очка за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: победа «Рокетс» по трёхочковым с форой «-4,5» за 1.85



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Долгосрочный выбор №3: победа «Спёрс» в серии за 2.32



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1320 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 23 170 фишек.



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