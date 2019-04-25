«Факел» — «Зенит-Казань», «Зенит» — «Кузбасс». Прогнозы на полуфиналы Суперлиги

21 апреля в мужской Суперлиге состоятся первые полуфинальные матчи. И, скорее всего, мы узнаем имя как минимум одного финалиста. А вот со вторым придётся подождать третьей игры.



Прогноз матча «Факел» — «Зенит-Казань» (25.04.2019)

Уренгойцев после матча в Казани было откровенно жаль. Выиграли блок (9:3), выиграли атаку (56% на 49%), но приём провалили. 13:0 (!) по эйсам – давно я такого не видел в матче более или менее равных команд. 7 из этих 13 эйсов у Эрвина Нгапета.

Сегодня Казани будет тяжелее однозначно. Второй раз на такое число эйсов вряд ли можно рассчитывать. А значит, потребуется усиление от нападающих. Тот же Нгапет атаку в первой игре завалил: 8 из 25 мячей забил, 7 проиграл. Владимир Алекно честно сказал, что хотел посадить француза, того спасла подача.



Вправе «Зенит» ожидать большего и от Максима Михайлова, 44% в атаке – показатель рабочий, но далеко не запредельный. А вот Мэтт Андерсон в полном порядке, ему бы просто сохранить цифры.



Что до команды Камилло Плачи, то здесь рецепт прост: нужно выдержать приём. В остальном у уренгойцев все замечательно.



Хватит ли этого для того, чтобы вернуть серию в Казань? Не думаю, честно говоря. «Зенит» в последнее время от волейбола кайфует, команда намного стабильнее, не допускает глупых ошибок, которыми «Факел» грешит. А вот борьба обязательно будет. Поэтому логично поставить на ТБ 174,5 очка за 1.75.



В качестве второй ставки я бы рассмотрел индивидуальный тотал Казани больше 80,5 очка. Не думаю, что здесь обойдётся тремя сетами. Но вот в исходе уверен. Дерзкая молодёжь уже способна создавать проблемы, но обыграть Казань в третий раз за сезон не выйдет. В том числе и потому, что недооценки у команды Алекно уже не будет.

Ставки на матч «Факел» — «Зенит-Казань» (25.04.2019)

Сомневаюсь, что дело закончится в трёх сетах, хотя бы одну партию Клюка, Волков и компания заслужили в этой серии. Поэтому ставка на ТБ 174,5 очка за 1.85 выглядит очень заманчиво. Как альтернативу стоит рассмотреть на индивидуальный верх казанского клуба. 80,5 очка теоретически пробивается и за три сета, но мы же с вами уже забились как минимум на 4, правда? Поэтому играем ИТБ2 80,5 за 1.80.



Ставка: ТБ 174,...........5 очка за 1.85.

Прогноз матча «Зенит» — «Кузбасс» (25.04.2019)

А вот здесь я не жду, что Кемерово победит в двух матчах. Не должен Питер дома отдавать серию, со своим бюджетом, со своими амбициями. Да и просто не слабее команда у Климкина. Тренер, наверное, послабее, но это уже другая история. В общем, если вы хотите сделать ставку именно на исход, сегодня есть смысл ставить на «Зенит». Коэффициент, правда, всего 1.35.



В первой игре Грозер, Камехо и компания проиграли подачу (что неудивительно в кемеровском зале) 6:10, и, как следствие, блок – 3:9. Грозер и Камехо сыграли хорошо, а вот второй доигровщик – это беда. Сивожелез – 0 из 4, Дивиш – 1 из 4. А играть на треть ослабленной атакой – дело бесперспективное. Другой вопрос, что дома приём позволит чуть больше комбинировать Антипкину.



Да, нет Панкова, и это потеря. Но Антипкин вполне может картину не испортить в этой команде, если его одёргивать. Что до «Кузбасса», то Полетаев, в общем, цифр не показал хороших, но решил всё в концовке третьей партии эйсами. А вот Подлесных был очень хорош: 64% в атаке.



Чего ждать от матча? Я думаю, что стоит рассмотреть даже победу питерцев в 1-м сете и в матче за 1.70. Дома, в полном зале преимущество должно быть у хозяев. Должен расподаваться Грозер, хотя и на выезде у него было 3 эйса. Ну и помощь, помощь от доигровщиков. Антипкин не так охотно играет с центрами, так что их в расчёт не беру.



Эта серия вернётся в Кемерово. Почему-то я в этом уверен.

Ставки на матч «Зенит» — «Кузбасс» (25.04.2019)

Питерцы постараются ошеломить соперника, смять его. Отсюда ставка на победу хозяев в первом сете и в матче за 1.70. Смотрится неплохо. Если смотреть альтернативные варианты, могу предложить ставку на ТБ 41,5 в самом нерезультативном сете за 1.90. Да, в Кемерово была партия 25:15, но это всё же исключение из правил.



Ставка: победа «Зенита» в 1-м сете и в матче за 1.70.



Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.