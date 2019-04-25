Севастова — Квитова, Осака — Векич. Прогноз на матчи в Штутгарте

26 апреля в матчах четвертьфинала турнира WTA Premier в Штутгарте Анастасия Севастова сыграет с Петрой Квитовой, а Наоми Осака сразится с Донной Векич. Букмекеры отдают преимущество чешке и японке: ставки на победу Квитовой предлагаются с коэффициентом 1.46, успех Осаки оценён в 1.65.

Наконец-то их дорожки снова пересеклись. Севастова и Квитова играли между собой дважды, оба раза потребовалась третья партия: в 2010 году победила латвийка, в 2011 — чешка. С тех прошло почти восемь лет, но те игры так и остались единственными, хотя обе теннисистки частенько доходят до поздних стадий.



На грунте они вообще встретятся впервые, что только добавляет интереса. Квитова в этом году удручающе стабильна: регулярно разбирается с аутсайдерами, но с топ-соперницами получается не очень. Победы над Соболенко и Кербер случились ещё в Сиднее, никого сильнее Эшли Барти она с тех пор не обыгрывала.

Теннистки из топ-25 даются ей с трудом. У Севастовой всё в порядке с рейтингом, а вот о текущей физической форме такого не скажешь: после Australian Open прошло три месяца, а Анастасия так ни разу и не проходила дальше третьего круга, порой вылетая от рук совсем уж скромных соперниц.



Се Шувэй и Анетт Контавейт — это ладно, но Анна Блинкова, Юлия Путинцева и Джессика Пегула не тянут на топ-уровень и близко. В Штутгарте Севастова вроде бы выглядит гораздо увереннее, но перманентные проблемы со стабильностью не позволяют быть уверенными в её состоянии.



Поскольку соперницы стоят друг друга и не так часто показывают ровную игру, напрашивается рискованная ставка на третий сет за отличный коэффициент 2.82. Вариант попроще — тотал больше 20,5 гейма за 1.80.



При прочих равных Квитова получит преимущество в свежести. Во-первых, Петра стартовала во втором круге, а Анастасия — в первом. Кроме того, свой матч в прошлом круге чешка провела на день раньше. Пожалуй, это довольно серьёзное преимущество. Если матч получится затяжным, теннисистке из Латвии будет тяжелее. Возьмём победу Квитовой с форой по геймам "-2,5" за 1.64.

Ставки на матч Анастасия Севастова — Петра Квитова

Севастова и Квитова играли между собой дважды, оба раза потребовалась третья партия. Проверим ставку на третий сет за отличный коэффициент 2.82. Соперницы близки по уровню и редко проводят плотные матчи без спадов.



Ставка №1: в матче будет третий сет за 2.82.



Ставка №2: победа Квитовой с форой по геймам "-2,5" за 1.64.

Довольно странно, что на лобовую победу японки дают вполне приличный коэффициент 1.65. Векич, конечно, неплоха, но последние полтора месяца явно выдались неудачными. Второй круг в Индиан-Уэллсе, третий — в Майами, затем снятие с турнира в Монтеррее. Скромновато.



В Штутгарте хорватка получила отличных соперниц — итальянку Джулию Гатто-Монтиконе из нижней половины второй сотни и находящуюся в ужасной форме Дарью Касаткину. Выход в четвертьфинал на таком фоне не слишком впечатляет. Осака, для сравнения, спокойно разобралась с опытной Се Шувэй.



Наоми явно сбавила обороты после триумфального Australian Open, что наверняка связано с желанием вернуться на пик непосредственно перед Парижем. До старта «Ролан Гаррос» ещё целый месяц, так что первая ракетка мира вряд ли находится в идеальной форме. Но для победы над Векич должно хватить и этого.



Брать большие форы на победу Осаки рискованно из-за промежуточных кондиций, вот только и особых поводов сомневаться в её успехе нет. Донне по силам дать бой и заставить японку понервничать, и всё же на сегодня разница в исполнительском мастерстве довольно велика.

Соперницы встречались между собой лишь однажды, да и то на харде. Три года назад 18-летняя Наоми преодолела квалификацию Australian Open и не оставила шансов Векич в первом круге (6:3, 6:2), а потом под шумок ещё и победила Элину Свитолину.



Лобовая победа Осаки за 1.65 — отличный вариант, при котором нет никакого смысла мудрить и искать что-то позаковыристее. Можно докупить фору "-3 гейма" за 1.97, но тут уже на любителя.

Ставки на матч Наоми Осака — Донна Векич

Наоми явно сбавила обороты после триумфального Australian Open, что наверняка связано с желанием вернуться на пик непосредственно в Париже. До старта «Ролан Гаррос» ещё целый месяц, так что первая ракетка мира вряд ли находится в идеальной форме. Но для победы над Векич должно хватить и этого.



Брать большие форы на победу Осаки рискованно из-за промежуточных кондиций, но и особых поводов сомневаться в её успехе нет. Лобовая победа Осаки за 1.65 — отличный вариант.



Ставка: победа Осаки за 1.65.

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