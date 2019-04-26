«Анжи» — «Ростов», «Динамо» — «Ахмат». Прогноз на матчи 26-го тура РПЛ

27 апреля в матчах 26-го тура РПЛ «Анжи» в Каспийске сыграет с «Ростовом», а «Динамо» на «Арене Химки» примет «Ахмат». Букмекеры отдают предпочтение дончанам и бело-голубым: ставки на победу «Ростова» предлагаются с коэффициентом 1.34, успех «Динамо» оценён в 2.44.

«Анжи» — «Ростов» (27.04.2019)

«Ростов» сильно сдал в апреле и в четырёх турах набрал всего три очка. Обидно, ведь при былом темпе жёлто-синие уже могли войти в пятёрку. «Спартак» окончательно отбился от рук, а потому даже после провального отрезка подопечные Валерия Карпина отстают от красно-белых всего на четыре очка.



Зато подтянулись конкуренты. «Ростов» сполз с шестого на восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги и больше не имеет правка на ошибку. Либо победа над «Анжи», либо единственным вариантом попадания в еврокубки останется Кубок России.

Махачкалинцы продолжают держать удар и рук не опускают. Сперва дали бой «Ахмату» (0:1), потом достойно сражались в гостях у ЦСКА (0:2). Фаворит встречи, разумеется, очевиден, но на одной ноге «Анжи» не обыграть. Команда захлёбывается в проблемах и долгах, но не тонет.



Впрочем, «Ростов» хорошо играл с «орлами» на выезде и в прежние годы, когда у тех было получше с финансами. В последних пяти матчах дончане не проиграли ни разу: три победы и две ничьи. Кроме того, «Анжи» хуже всех в РПЛ играет дома: всего 9 очков в 12 встречах. Даже несчастный «Енисей» набрал за те же 12 игр 12 баллов.



В связи с этим не будем мудрить и возьмём П2 с форой "-1,5" за 2.17. «Ростову» надо набирать ход, а соперник вполне подходит для возвращения уверенности. Вариант попроще — П2 всухую за 1.95, махачкалинцы в последнее время испытывают большие проблемы с голами.

Ставки на матч «Анжи» — «Ростов»

В последних пяти выездных матчах с «Анжи» дончане не проиграли ни разу: три победы и две ничьи. Кроме того, «орлы» хуже всех в РПЛ играют дома: всего 9 очков в 12 встречах. Возьмём П2 с форой "-1,5" за 2.17. «Ростову» надо набирать ход, а соперник вполне подходит для возвращения уверенности.



Ставка: победа «Ростова» с форой "-1,5" за 2.17.

«Динамо М» — «Ахмат» (27.04.2019)

«Ахмат» в последнее время очень хорош: в восьми весенних матчах он лишь раз явно сыграл хуже соперника (1:3 от «Локомотива»). Во всех остальных случаях грозненцам не хватало либо реализации, либо вменяемого судейства. В прошлом туре, например, команда вообще смотрелась острее «Краснодара» (1:1).



Теоретические шансы на место в еврокубках ещё имеются, но слишком многое было потеряно в первой части чемпионата. «Ахмату» для реального шанса на попадание в топ-5 нужно выдать лучший отрезок сезона, вот только календарь против: тут и «Зенит», и ЦСКА, и «Ростов». Слабейший соперник из оставшихся — «Крылья».



«Динамо» играет не так плохо, как может показаться на первый взгляд, но ужасная реализация портит общую картину. А самое печальное, особого прогресса в этом направлении не видно. Бело-голубые опережают зону стыковых матчей всего на одно очко, а потому будут цепляться за результат всеми доступными способами.



Любопытно выглядит вариант «гол в первые 28 минут — нет» за 2.08. «Динамо» в нынешнем положении совсем не до риска, вот уже три тура подряд в матчах с участием бело-голубых нет голов в первом тайме. «Ахмат» опасен на контратаках, но не так силён в позиционном нападении. Раскрываться с таким соперником опасно.

Ставка попроще — «обе забьют — нет» за 1.80. Лишь в двух из девяти предыдущих встреч отличиться удавалось обеим командам. Концовка сезона и пора решающих матчей тоже способствуют закрытому футболу и повышенной аккуратности.

Ставки на матч «Динамо М» — «Ахмат»

«Динамо» сейчас не до риска, три тура подряд в матчах с участием бело-голубых нет голов в первом тайме. «Ахмат» опасен на контратаках, но не так силён в позиционном нападении. Раскрываться с таким соперником опасно. Возьмём гол в первые 28 минут — нет за 2.08.



Ставка №1: гол в первые 28 минут — нет за 2.08.



Ставка №2: обе забьют — нет за 1.80.

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