Жирный кэф. «Торонто» — «Портленд»: прогноз и ставка (кф 3.2)

В рамках розыгрыша чемпионата MLS я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Торонто» примет «Портленд».

«Торонто»

Футбольный клуб «Торонто» просто превосходно стартовал в нынешнем сезоне: после 6 поединков канадцы занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции и вполне справедливо являются одними из главных претендентов на чемпионство.



Новичок команды Алехандро Посуэло, который совсем недавно пополнил ряды красно-белых, полностью заменил переехавшего в Саудовскую Аравию Себастьяна Джовинко. На счету молодого испанца уже 4 гола и 4 результативные передачи.

Центральный нападающий Джози Алтидор также очень неплох: 5 голов и 2 передачи. В целом передняя линия команды впечатляет, поражая ворота соперников со средним показателем 3,0 гола за матч.



Задняя линия тоже действует очень агрессивно: 3 гола и 2 результативные передачи для квартета защитников под руководством опытнейшего Майкла Брэдли. Интересным моментом является тот факт, что пара фланговых защитников Альваро Аура — Джастин Морроу проводит 54% игрового времени на половине поля соперников. Это ещё раз указывает нам на крайне атакующий стиль команды Грега Вэнни.



Общая статистика «кленовых листьев» выглядит следующим образом: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение при разнице забитых и пропущенных мячей +7 (3-й лучший показатель игровой формы во всей MLS ). На домашней арене команда ещё не проигрывала, набрав 10 очков из 12 возможных.



В преддверии противостояния с «Портлендом» тренерский штаб, скорее всего, не сможет рассчитывать на помощь Джози Алтидора (статус — под вопросом). Американец был заменён на 82-й минуте матча с «Миннесотой» из-за боли в колене. Главным претендентом на место Джози является Джордан Хэмилтон, который имеет в своём активе 3 гола в 3 сыгранных поединках.

«Портленд»

«Портленд», в свою очередь, полностью провалил стартовый отрезок чемпионата. Представитель штата Орегон расположился на предпоследней строчке в турнирной таблице Западной конференции после 7 туров. Статистически «лесорубы» являются 2-й худшей командой в лиге после «Колорадо» на сегодня.



Задняя линия команды выглядит просто ужасно, пропуская 2,58 гола в среднем за поединок (2-й худший показатель в лиге). Атака также достаточно плохо справляется со своими прямыми обязанностями, поражая ворота оппонентов со средним показателем 1,28 гола при среднем показателе лиги 1,52.



Общая статистика подопечных Джованни Саваресcе выглядит так: 1 победа, 1 ничья и 5 поражений при разнице голов "-9". Стоит также отметить, что «Портленд» находится в очень затяжной выездной серии, которая составляет уже 8 матчей и продлится ещё 4 матча после ближайшего визита в Канаду.

Прогноз на «Торонто» — «Портленд» с жирным кэфом

Прогноз. За полтора месяца «Портленд» преодолел расстояние в более 20 тыс. км, что не может не сказываться на физических кондициях игроков. «Торонто» же пребывает в очень комфортном графике, сыграв последний поединок на родном «Бимо Филд».

«Торонто» является второй самой забивной командой чемпионата, которая к тому же не проигрывает дома, в то время как «Портленд» набрал лишь 3 очка из 21 возможного на выезде, пропустив при этом минимум один раз в каждом из них.



Отличным вариантом для основной ставки будет фора (-1,5) гола для «Торонто» за 2.5. Ставка на то, что «Торонто» переиграет «Портленд» при ТБ 3,5 за 3.2, также смотрится достаточно неплохо. Самым безопасным вариантом на этот поединок будет победа или ничья для «Торонто» при ТБ 2,5 по коэффициенту 1.72.



Ставка №1: «Торонто» выиграет с учетом форы (-1,5) гола за 2.5.



Ставка №2: «Торонто» выиграет и ТБ 3,5 за 3.2.



Ставка №3: «Торонто» не проиграет и ТБ 2,5 за 1.72.