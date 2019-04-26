«Клипперс» — «Голден Стэйт». Прогноз: «Уорриорз» придётся напрячься

«Спёрс» на удивление легко и уверенно забрали шестой матч серии с «Наггетс», а рубрика получила приличную прибыль. Олдридж уже в первой четверти реализовал бросок из-за дуги, что принесло нам солидные дивиденды.

Удачным оказался прогноз на викторию «Сан-Антонио» в стартовой 12-минутке. Хозяева быстро захватили лидерство в счёте и выиграли на указанном отрезке с форой в 10 баллов. Единственным провалом стал выбор в пользу тотала больше 11,5 трёшек «Денвера». «Наггетс» не слишком часто атаковали с периметра, а попадали хуже обычного. Ждём решающей битвы.

«Сан-Антонио» — «Денвер». Прогноз: старт поединка останется за «Спёрс» «Спёрс» возьмут первую четверть, «Наггетс» отгрузят от 12 трешёк — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 24 715 фишек.

Заход дня: dacascos взял фору «-8» на «Спёрс» за 3.15.

27 апреля на паркете «Стэйплс-центра» состоится шестой матч серии первого раунда Западной конференции НБА между «Клипперс» и «Уорриорз». «Голден Стэйт» впереди 3-2, но действующий чемпион совершил уже две осечки на своём паркете. Тем не менее, букмекеры не сомневаются в победе Карри и компании и выставляют на викторию коллектива Стива Керра с учётом овертайма скромный коэффициент 1.19.

Прогноз матча «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (27.04.2019)

Удивительно, но «Уорриорз» умудрились дважды за серию совершить одну и ту же ошибку. Сначала баскетболисты «Голден Стэйт» подумали, что всё решено при «+31» по втором матче серии, а затем, ведя 3-1 по ходу всего противостояния, вышли на домашний поединок с излишней самоуверенностью и тут же за это поплатились. Похоже указанные цифры действительно несут в себе особую магию для действующего чемпиона.

У «Клипперс» есть только одно преимущество, но Док Риверс по максимуму использует свой единственный козырь. Речь, разумеется, о мотивации. Согласитесь, из всех команд, участвующих в нынешнем плей-офф, именно «Лос-Анджелес» выглядит самой безумной, боевой и агрессивной бандой. Парни заслуживают уважения за такой подход.

Если в своих стенах «Уорриорз» часто дарили сопернику новые и новые шансы, то на выезде «Голден Стэйт» куда увереннее разбирался с оппонентом. Статус гостевого поединка и чужие трибуны хоть немного раззадоривают действующего чемпиона, и коллектив Стива Керра порой напоминает о своих умениях при действиях в обороне.

У «Клипперс» ситуация обратная. В чужом логове Беверли, Харрелл и остальные чувствуют, что им ничего терять и нет никакого груза ответственности. Молодые Шамет и Гилджес-Александер не ощущают пресса собственных фанатов, да и Лу Уильямс без каких-либо завышенных ожиданий на выезде превращается в настоящего монстра.

В домашних матчах парни Дока Риверса уже всерьёз задумываются о победе ещё до начала встречи, что приводит к потере той лёгкости и смелости команды, которой абсолютно нечего терять. На наш взгляд, «Уорриорз» на некоторых отрезках добавят в защите, а хозяевам помешает излишнее волнение, поэтому за 1.9 проверим индивидуальный тотал «Клипперс» меньше 111,5 очка.

В двух предыдущих встречах серии в Лос-Анджелесе хозяева набрали по 105 баллов. «Голден Стэйт» ни к чему затягивать серию, «Хьюстон» уже вышел в следующий раунд, поэтому «Уорриорз» должны большую часть встречи провести собранно. Когда коллектив Стива Керра выкладывается в обороне, то превращается в настоящую машину.

Количество реализованных трёшек в каждом матче выглядит следующим образом: 25, 25, 22, 25 и 28. Букмекеры выставляют 24,5 точных попадания с периметра за 1.85, и здесь вполне логично проверить верх. Обе команды в основном используют только лёгкие пятёрки, в которых практически каждый игрок на паркете обладает приличным дальним броском.

Темп встреч между «Клипперс» и «Уорриорз» достаточно высокий, что способствует увеличению открытых попыток. Процент попадания обеих команд не назвать зашкаливающим, поэтому предпосылок для низа по количеству трёхочковых не так много. Верх выглядит куда более вероятным исходом.

За 1.9 проверим индивидуальный тотал Томпсона больше 21 очка. Атакующий защитник «Голден Стэйт» не слишком впечатлил в трёх первых матчах серии и выдал 12, 17 и 12 баллов за результативность. После этого Клэй решил перезагрузиться своеобразным способом и прыгнул в океан. Удивительно, но помогло.

В двух следующих поединках Томпсон набрал 32 и 22 балла, поэтому поверим в продолжении тенденции. В опекунах Клэя обычно кто-то из юнцов, а всё внимание обороны «Клипперс» сосредоточено на связке Карри – Дюрант. 11 номер «Уорриорз» получит приличное количество свободных бросков.

Ставки на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

В двух поединках серии, проходивших в «Стэйплс-центре», «Уорриорз» куда внимательнее и серьёзнее относились к действиям в обороне. «Клипперс» в указанных встречах набирали лишь по 105 баллов. За 1.9 возьмём индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» меньше 111,5 очка.

Количество попаданий из-за дуги на двоих по матчам серии выглядит следующим образом: 25, 25, 22, 25 и 28. Букмекеры выставляют 24,5 точных попадания с периметра за 1.85, и здесь вполне логично проверить верх.

В трёх первых поединках противостояния Томпсон набрал 12, 17 и 12 очков. Затем атакующий защитник решил перезагрузиться, прыгнул в океан и выдал уже 32 и 22 балла в двух последующих встречах. За 1.9 заиграем тотал Клэя больше 21.

Выбор №1: индивидуальный тотал Клэя Томпсона больше 21 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал «Клипперс» меньше 111,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: тотал трёхочковых больше 24,5 за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Долгосрочный выбор №4: победа «Спёрс» в серии за 2.32

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1320 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 21 670 фишек.

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