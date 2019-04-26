Информаторы в договорных матчах: почему «проверенный» слив — это мошенничество

Информаторы договорных матчей — все до единого мошенники. Приводим три доказательства, почему им нельзя верить.

Каждый уважающий себя продавец «договорных» матчей в Сети сотрудничает с «проверенным информатором». Не верьте этому, вас разводят. Те, кто знает о настоящих договорных матчах, будут держать язык за зубами. Объясняем почему.

Договорные матчи бывают?

Да, бывают. В 2018 году Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) выявила 267 подозрительных матчей.



Существуют целые синдикаты, зарабатывающие на организации «договорняков». Так, в Европе до сих пор орудует банда Эрика Мао. Синдикат инвестирует в проблемные футбольные клубы из низших лиг, а потом организует договорные матчи с их участием.



В Беларуси идёт расследование договорных поединков в волейболе, в Испании в нечестной игре заподозрили олимпийского чемпиона по теннису в парном разряде Марка Лопеса.



Об этом пишут СМИ, такие новости и порождают подобные объявления. Но ни один человек, знающий о договорном матче, не станет делиться такой информацией. По нескольким причинам.

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Причина 1. Финансовые убытки

Если о договорной встрече узнает большое количество людей, то организаторы не смогут заработать. Поток ставок на определённый исход мгновенно обрушит коэффициент. А потом заставит снять букмекеров матч с линии.



Известно, что компания Эрика Мао инвестирует в футбольные клубы низших лиг $150-200 тыс. Прибавьте к этой цифре вознаграждения непосредственным исполнителям — футболистам и судьям (до $2 тыс. за матч каждому). А ведь организуя договорные матчи, преступники хотят не просто отбить свои затраты, а заработать.



Поэтому каждая игра, информация о которой просочилась за пределы узкого круга посвященных, ведёт к миллионным убыткам.

Причина 2. Риск репутацией и карьерой

Есть «информаторы», которые утверждают, что в договорных матчах участвуют топ-клубы и топ-игроки. Это неправда.



Уровень заработка ведущих спортсменов довольно высокий, ведь у них помимо зарплат есть ещё и рекламные контракты. К примеру, доходы Роджера Федерера только от рекламы в 2019 году должны составить $74 млн. Топовым игрокам просто неинтересно рисковать своей репутацией и карьерой.



Другое дело — низшие лиги или спортсмены с низким рейтингом (например теннисисты). Их доходы невелики, поэтому предложения поучаствовать в договорной встрече за щедрое вознаграждение заманчивы. Устоять может не каждый.



К примеру, прошлой осенью власти Бельгии задержали организатора теннисных договорных матчей Григора Саргсяна. На текущий момент по его делу проходят уже около 20 теннисистов. Им платили от €570 до €3400 за договорной матч.

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Причина 3. Уголовная ответственность

Если договорной матч раскроют, спортсменам и функционерам грозят большие штрафы и длительные дисквалификации. Во многих странах мира за организацию и участие в «договорняках» предусмотрена уголовная ответственность.



Достаточно вспомнить 2006 год и скандал в итальянском футболе. «Ювентус» перевели в Серию B, ряд клубов наказали лишением очков. Несколько человек отстранили от футбола, оштрафовали на различные суммы, а гендиректор «Юве» Лучано Моджи получил 5 лет и 4 месяца тюрьмы в дополнение к пожизненной дисквалификации.



В 2018 году в Беларуси за договорные матчи 11 игроков дисквалифицировали пожизненно, 2 футболиста получили тюремные сроки.



Конечно, зная о такой перспективе, все вовлеченные в процесс будут молчать.

Вывод

О реальных договорных матчах знают только их организаторы и участники. И никто из них не заинтересован в том, чтобы о подобном событии узнали посторонние. Поэтому, когда вы видите в Сети объявление о продаже исхода договорного матча от проверенного информатора, — улыбнитесь и закройте страницу.



Читайте о всех схемах продажи «договорных» матчей и их разоблачении в нашем материале. Расскажите в комментариях, какие схемы с «точными» договорными матчами от информаторов-мошенников вы сами встречали в интернете — помогите читателям «Чемпионата»!