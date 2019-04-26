«Барселона» — «Леванте». Прогноз: гости щедро отоварят чемпионов по ногам

27 апреля в матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» сыграет с «Леванте». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу каталонцев предлагаются с коэффициентом 1.30.

«Барселона» — «Леванте» (27.04.2019)

Не самый простой матч, который лучше не трогать. «Барселона» одержала две аккуратные победы подряд (2:1 над «Реалом Сосьедад» и 2:0 над «Алавесом»), чем окончательно превратила остаток сезона в формальность. За четыре тура до конца «Атлетико» отстаёт на девять очков. Для завоевания титула сине-гранатовым хватит ещё одной победы.

Но на носу первая полуфинальная игра Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который свой матч во внутреннем первенстве проведёт на сутки раньше. Понятно, что на таком фоне главной задачей будет не разгромная победа над «Леванте», а экономия сил и отсутствие микротравм с повреждениями.

Каталонцы стабильно играют по два раза за неделю, ближе к концу сезона при подобном графике (тем более в год чемпионата мира) так или иначе скопится усталость. Эрнесто Вальверде непременно проведёт ротацию и оставит на скамейке несколько основных игроков. Если возникнут трудности, они появятся на поле после перерыва.

Соответственно, никакого смысла нагнетать темп и включать максимальные скорости у хозяев нет. Выбросить из головы предстоящую битву с «Ливерпулем» непросто, наверняка футболисты будут держать её в голове. «Барса» в последнее время наловчилась побеждать с разницей в 1-2 мяча в режиме экономии энергии. Скорее всего, она постаратся повторить нечто похожее.

«Леванте» сейчас вполне неплох, всего одно поражение за четыре тура (1:3 в дерби с «Валенсией»). В среду команда хлопнула крепкий «Бетис» (4:0) и заметно увеличила шансы на спасение. Сейчас подопечные Пако Лопеса опережают зону вылета всего на три очка, так что выбор у них невелик — цепляться за результат любой ценой вне зависимости от соперника.

Делать ставки на результат непросто из-за скромных коэффициентов. Сине-гранатовым явно придётся попотеть, но своего они, скорее всего, добьются. Более-менее неплохо выглядят разве что варианты П1 в 1-2 мяча за 2.40 и П1 + ТМ 4,5 мяча за 1.86. «Барса» в последнее время редко забивает больше двух.

Вариант попроще — «Леванте» получит больше жёлтых карточек с форой "-1" за 1.78. Судит не самый строгий (по меркам Примеры, естественно) Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, поэтому общий верх брать рискованно. В остальном расклад прост: хозяева возьмут мяч под контроль, а сверхмотивированные гости будут тормозить соперника мелкими (и не очень) фолами.

По сезону у каталонцев 1,88 «горчичника», у валенсийцев — по 2,91. Плюс фактор «Камп Ноу», который должен помочь арбитру смелее показывать карточки гостям в случае частых нарушений. Вроде бы смотрится неплохо.

Ставки на матч «Барселона» — «Леванте»

Каталонцы стабильно играют по два раза за неделю, ближе к концу сезона при таком графике появляется усталость. Эрнесто Вальверде непременно проведёт ротацию и оставит на скамейке несколько основных игроков, так что голевого парада не ждём. Возьмём П1 + ТМ 4,5 мяча за 1.86.

Хозяева возьмут мяч под контроль, а сверхмотивированные гости будут тормозить соперника мелкими (и не очень) фолами. По сезону у каталонцев 1,88 «горчичника», у валенсийцев — по 2,91. «Леванте» получит больше жёлтых карточек с форой "-1" за 1.78 смотрится надёжно.

Ставка №1: победа «Барселоны» + ТМ 4,5 мяча за 1.86.

Ставка №2: «Леванте» получит больше жёлтых карточек с форой "-1" за 1.78.

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