«Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «Крылья Советов». Прогнозы на РПЛ

28 апреля в матчах 26-го тура РПЛ «Локомотив» на «РЖД Арене (Локомотив)» сыграет с «Енисеем», а «Зенит» на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» примет «Крылья Советов». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу москвичей предлагаются с коэффициентом 1.26, успех питерцев идёт за 1.37.

«Локомотив М» — «Енисей» (28.04.2019)

«Железнодорожники» набрали крейсерский ход и не проигрывают в РПЛ на протяжении уже девяти туров. Разумеется, столь мощный отрезок сильно улучшил их положение в турнирной таблице: сейчас «Локомотив» занимает чистое второе место, опережая ЦСКА на два очка, а «Краснодар» — на три.

По итогам 26-го тура ситуация может стать ещё лучше, ведь «армейцы» и «быки» сыграют друг с другом, а значит как минимум один из этих клубов потеряет очки. Путёвка в Лигу чемпионов может стать ещё ближе, надо только выиграть у худшей команды лиги на своём поле. Задача более чем решаемая.



«Енисей» в четверг внезапно хлопнул «Оренбург» (2:1). Хозяева открыли счёт с пенальти, 30 минут играли в большинстве, затем пропустили, но вырвали победу на 93-й минуте. Несмотря на это, отставание от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, а календарь далеко не самый приятный. Шансы на спасение минимальны.



На выезде командам из топ-6 «Енисей» стабильно проигрывает и пропускает не меньше двух раз за матч: 0:3 от «Краснодара», 1:2 от ЦСКА, 0:2 от «Арсенала» и «Спартака». Подопечные Юрия Сёмина постепенно добавляют в атаке, так что ИТБ 2 мяча «Локомотива» за 1.85 смотрится неплохо.



«Енисей» вообще хуже всех в РПЛ играет в гостях: ужасные 4 очка в 13 матчах при разнице мячей 7:27. П1 с форой "-1,5" за 1.83 и П1 + ТБ 2,5 мяча за 2.00 смотрятся адекватно. Вариант посмелее — «Локомотив» забьёт в каждом тайме за 2.01. «Железнодорожникам», как известно, очки нужнее.

Ставки на матч «Локомотив М» — «Енисей»

«Енисей» вообще хуже всех в РПЛ играет в гостях: ужасные 4 очка в 13 матчах при разнице мячей 7:27. Подопечные Юрия Сёмина постепенно добавляют в атаке, так что ИТБ 2 мяча «Локомотива» за 1.85 смотрится неплохо.



Ставка: ИТБ 2 мяча «Локомотива» за 1.85.

«Зенит» — «Крылья Советов» (28.04.2019)

Питерцы с каждым новым туром приближаются к чемпионству. Три победы подряд создали весомый задел перед конкурентами: идущий вторым «Локомотив» отстаёт на восемь очков, а остальные находятся ещё дальше. Всё идёт к досрочному титулу сине-бело-голубых.



А тут ещё и игра на своём поле с подходящим соперником — довольно часто очки теряются именно там, где ничего, кроме победы, вроде как быть не может. Самарцы бодро возобновили сезон, после чего потерпели пять поражений в шести встречах при низком качестве футбола. В результате команда упала в зону стыковых матчей.



Кроме того, «Зенит» в последнее время удачно играет с «Крыльями Советов». Четыре матча — четыре победы, разница мячей 9:2. Питерцы практически не допускают осечек на своём поле — 31 очко из 36 возможных, с большим отрывом лучший результат в Российской Премьер-Лиге.

Словом, если «Зенит» подойдёт к игре с правильным отношением, шансов у гостей будет немного. «Крылья» вдобавок ко всему провели предыдущий матч на сутки раньше и явно не привыкли играть через два дня на третий. Здорово выглядит П1 всухую за 2.15, ведь подопечные Миодрага Божовича забили всего два гола в последних шести турах.



Судить будет строгий Алексей Еськов (73 «горчичника», 6 удалений и 7 пенальти за 14 встреч), который часто перетягивает внимание на себя. «Крылья Советов» получат больше жёлтых карточек за 1.82, ИТБ 2,5 ЖК самарцев за 1.74 или даже пенальти за 3.20 — вариантов достаточно.

Ставки на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

«Зенит» в последнее время удачно играет с «Крыльями Советов». Четыре матча — четыре победы, разница мячей 9:2. Питерцы практически не допускают осечек на своём поле — 31 очко из 36 возможных. «Крылья» провели предыдущий матч на сутки раньше, так что берём П1 всухую за 2.15: подопечные Миодрага Божовича забили всего два гола в прошлых шести турах.



Ставка №1: победа «Зенита» всухую за 2.15.



Ставка №2: «Крылья Советов» получат больше жёлтых карточек за 1.82.



Ставка №3: пенальти за 3.20.

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