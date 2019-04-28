Конкурс прогнозов на матч «Краснодар» — ЦСКА. Фрибеты на 5000 рублей в призах

28 апреля «Краснодар» и ЦСКА встретятся в матче 26-го тура РПЛ. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекерская компания «Фонбет» запускает конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча «Краснодар» — ЦСКА

После 23 туров ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка. У «Краснодара» 43 очка и 4-я строчка. Лидирует «Зенит», у которого 54 очка.

«Краснодар» — фаворит встречи. БК «Фонбет» оценивает шансы команды Мурада Мусаева победить коэффициентом 2.55. Это соответствует вероятности 41%. Сделать ставку на ЦСКА можно за 3.10 (30%). С коэффициентом 3.25 (29%) можно поставить на ничью. В матче первого круга со счётом 2:1 победили краснодарцы. Счёт открыл игрок москвичей Никола Влашич, но затем голы Ари и Виктора Классона принесли победу гостям.

Правила конкурса прогнозов на матч «Краснодар» — ЦСКА

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.

2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (19:00 мск, 28 апреля), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.

3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счёт в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».



4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своём комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.

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