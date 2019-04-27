«Райо Вальекано» — «Реал Мадрид». Прогноз: Пако Хемес хлопнет дверью

28 апреля в матче 35-го тура Примеры «Райо Вальекано» на стадионе «Кампо де Вальекас» сыграет с «Реалом». Букмекеры отдают преимущество гостям: ставки на победу «королевского клуба» предлагаются с коэффициентом 1.58.

«Райо Вальекано» — «Реал Мадрид» (28.04.2019)

Очная встреча двух клубов из Мадрида. «Реал» после возвращения Зинедина Зидана удивительно стабилен: от матча к матчу чередует победы с потерями очков. Сейчас настала очередь побеждать, но есть проблема — прежде «сливочные» выигрывали только дома. А тут играть придётся пусть неподалёку, но всё же не на своём поле.

В прошлом туре «Реал» не смог победить на выезде «Хетафе» (0:0). Несмотря на счёт, моментов было достаточно, но реализация подкачала. Теперь мадридцы отстают от соседей из «Атлетико» на шесть очков, так что борьба за второе место, похоже, завершена. Едва ли «матрасники» позволят себе несколько осечек, благо что календарь у них несложный.

Соответственно, у «королевского клуба» не осталось ровным счётом никакой мотивации и теперь всё будет зависеть исключительно от настроения. Разумеется, лучше вообще обойти этот матч стороной, потому что в составе «Реала» наверняка появится несколько сюрпризов.

Дело в том, что «сливочные» проведут второй гостевой поединок за трое суток. Рисковать здоровьем игроков в ничего не значащем матче (да ещё и на чужом поле) смысла нет, так что как минимум 3-4 изменения Зидан наверняка сделает. Это немного повысит шансы хозяев.

«Райо» сохраняет теоретические шансы на спасение, но по факту покинуть зону вылета будет невероятно тяжело. Сейчас от спасительной 17-й строчки команду отделяют семь очков, то есть права на ошибку практически нет. Подопечные Пако Хемеса постараются хлопнуть дверью, но избежать вылета уже не удастся.

Терять соперникам уже нечего, «Реал» откровенно ленится в защите, а Хемес любит бесшабашный футбол. В теории это обещает нам бодрую игру с обилием моментов, которая на отдельных отрезках будет проходить без центра поля. «Обе забьют» за 1.54, тотал больше 3 мяча за 1.65 — варианты интересные, но со слишком уж скромными коэффициентами.

«Гол в первые 23 минуты» за 1.88 и ТБ 1,5 мяча в каждом тайме за 3.40 — предложения посмелее. Нам больше нравится вторая ставка. Она очень рискованная, но для такого коэффициента шансы на проход неплохие. В пяти из семи предыдущих очных встреч забивалось пять и более голов.

Ставки на матч «Райо Вальекано» — «Реал Мадрид»

Терять соперникам уже нечего, «Реал» откровенно ленится в защите, а Хемес любит бесшабашный футбол. В теории это обещает бодрую игру с обилием моментов, которая на отдельных отрезках будет проходить без центра поля. Проверим ТБ 1,5 мяча в каждом тайме за 3.40. В пяти из семи предыдущих очных встреч забивалось пять и более голов.

Ставка №1: гол в первые 23 минуты за 1.88.

Ставка №2: ТБ 1,5 мяча в каждом тайме за 3.40.

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